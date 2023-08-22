Деку считает ошибкой отказ «Барсы» от Фреснеды ради Канселу. Хави хотел более опытного защитника
Деку считает ошибкой отказ «Барселоны» от подписания Ивана Фреснеды.
По информации Diario Sport, «Барселона» направила «Вальядолиду» первое предложение по Ивану Фреснеде, и сторонам почти удалось договориться о сделке. Однако после того, как «Вильярреал» не продал «Барселоне» Хуана Фойта, Хави сделал выбор в пользу Жоау Канселу, поскольку хотел видеть в команде более опытного игрока.
Сообщается, что Деку считает отказ от подписания Фреснеды в пользу Канселу ошибкой. Новый спортивный директор «Барселоны» полагаент, что в ближайшем будущем трансферная стоимость защитника ощутимо возрастет. Эта ситуация также могла повлиять на его отношения с Матеу Алемани, который впоследствии покинул «Барселону».
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Путь подписания пенсионеров с большими личками - это путь вникуда. Справа в защите если нужен опыт, выйдет Роберто или Араухо/Кунде.
Милан такое много лет делал и все знают, к чему это привело - к забвению на несколько лет.