Деку считает ошибкой отказ «Барсы» от Фреснеды ради Канселу. Хави хотел более опытного защитника

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Матеу Алемани Жоау Канселу Иван Фреснеда Футбол

Деку считает ошибкой отказ «Барселоны» от подписания Ивана Фреснеды.

По информации Diario Sport, «Барселона» направила «Вальядолиду» первое предложение по Ивану Фреснеде, и сторонам почти удалось договориться о сделке. Однако после того, как «Вильярреал» не продал «Барселоне» Хуана Фойта, Хави сделал выбор в пользу Жоау Канселу, поскольку хотел видеть в команде более опытного игрока.

Сообщается, что Деку считает отказ от подписания Фреснеды в пользу Канселу ошибкой. Новый спортивный директор «Барселоны» полагаент, что в ближайшем будущем трансферная стоимость защитника ощутимо возрастет. Эта ситуация также могла повлиять на его отношения с Матеу Алемани, который впоследствии покинул «Барселону».

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9 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ну да, надо же состав срочно омолаживать (особенно в защите), а не брать на многострадальную позицию проверенного и обученного игрока, который, к тому же, может и слева сыграть🤓
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Akezhan Kutvarov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну да, надо же состав срочно омолаживать (особенно в защите), а не брать на многострадальную позицию проверенного и обученного игрока, который, к тому же, может и слева сыграть🤓
А заплатить сейчас условные 20-30 и плюс ещё бонусами 30-40 это нормально, за игрока не прижившегося в Сити и Баварии, и ему 29, для защитника норм, но в сравнении Фреснеде кажется 20-21 и его цена будет расти, отдай сейчас 20 млн, получишь топа на долгие годы, что конечно не точно
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Артем Русанов
Согласен с Деку 👌
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Учитывая проблемы Барсы с финансами, я на стороне Деку. Нужно вкладывать деньги в молодежь, которая может расти, прибавлять в стоимости и её потом можно будет продать, потому что она будет ликвидна. И зарплатные ожидания у них будут скромнее, чем тех, кому за 30.
Путь подписания пенсионеров с большими личками - это путь вникуда. Справа в защите если нужен опыт, выйдет Роберто или Араухо/Кунде.
Милан такое много лет делал и все знают, к чему это привело - к забвению на несколько лет.
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balander09
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну да, надо же состав срочно омолаживать (особенно в защите), а не брать на многострадальную позицию проверенного и обученного игрока, который, к тому же, может и слева сыграть🤓
ещё в центре поля, у Пепа он много играл пцп
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Muhammed Lokgaev
Ответ Akezhan Kutvarov
А заплатить сейчас условные 20-30 и плюс ещё бонусами 30-40 это нормально, за игрока не прижившегося в Сити и Баварии, и ему 29, для защитника норм, но в сравнении Фреснеде кажется 20-21 и его цена будет расти, отдай сейчас 20 млн, получишь топа на долгие годы, что конечно не точно
откуда выводы про топа? да возможно и станет добротным игроком через пару лет, но уж лучше на эту проблемную позицию купить готового топа не за оверпрайс деньги. Вспомните тех же дестов и семеду, тоже брали в расчете на то, что они молодые и через несколько лет закроют позицию пз на долгие годы, но сейчас результат на лицо. Так что думаю что Хави не прогодал, выбрав Канселу
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