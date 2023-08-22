Деку считает ошибкой отказ «Барсы» от Фреснеды ради Канселу. Хави хотел более опытного защитника

Деку считает ошибкой отказ «Барселоны» от подписания Ивана Фреснеды.

По информации Diario Sport, « » направила « » первое предложение по , и сторонам почти удалось договориться о сделке. Однако после того, как «Вильярреал» не продал «Барселоне» Хуана Фойта, сделал выбор в пользу , поскольку хотел видеть в команде более опытного игрока.

Сообщается, что Деку считает отказ от подписания Фреснеды в пользу Канселу ошибкой. Новый спортивный директор «Барселоны» полагаент, что в ближайшем будущем трансферная стоимость защитника ощутимо возрастет. Эта ситуация также могла повлиять на его отношения с Матеу Алемани, который впоследствии покинул «Барселону».

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