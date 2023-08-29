Андрей Аршавин: «Атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за 1-е место. Проблемы одни и те же: опорная зона, центральные защитники, правый защитник»

Андрей Аршавин поделился мнением о составе «Спартака».

«В матче с «Зенитом» пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался.

У « » остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить.

Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

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