Андрей Аршавин: «Атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за 1-е место. Проблемы одни и те же: опорная зона, центральные защитники, правый защитник»
Андрей Аршавин поделился мнением о составе «Спартака».
«В матче с «Зенитом» Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался.
У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить.
Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.
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И ничего не меняется.
Место проклятое видимо.
Умяров приходил амбициозным, по хорошему борзым парнем, показывал себя, старался, но сразу перед подписанием первого большого контракта скурвился, превратился в футбольного труса и начал играть по принципу "накосячим - пофиг, главное не я" и именно тогда начались вечные пасы назад. Контракт был подписан, но он уже как стал унылым Умяркой, так им остался. На выходе получился русский Кариока...правда Кариока все-таки в футбол играет сильно лучше
Состав очень боеспособный для борьбы за топ 2, просто Абаскаль заигрался в эксперемерты, по лицам игроков видно, что они не до конца понимают, что от них требуется