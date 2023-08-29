Андрей Аршавин: «Атака «Спартака» выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за 1-е место. Проблемы одни и те же: опорная зона, центральные защитники, правый защитник»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин поделился мнением о составе «Спартака».

«В матче с «Зенитом» Абаскаль пошел на эксперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воспользовался.

У «Спартака» остаются одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качественных не будет, «Спартак» так же будет лихорадить.

Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.

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26 комментариев

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Миха А.
Андрей как всегда адекватен, все по делу
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ApXuMaHqPuT
Сколько лет руководство Спартака просят купить толкового опорника - на потуги всех этих умяровых уже тошно смотреть🤮
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Док163
Ну и пока и руководство и команда не признают, что Джикия не уровень - и будут постоянно его ставить и держать в основе , то и в центре защиты ничего не наладиться.
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schwein
Вот реально, на моей памяти в Спартаке уже лет 15 рассуждают что нужен опорник и кто-то в защиту.
И ничего не меняется.
Место проклятое видимо.
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ЗЕНИТ65
Ответ schwein
Вот реально, на моей памяти в Спартаке уже лет 15 рассуждают что нужен опорник и кто-то в защиту. И ничего не меняется. Место проклятое видимо.
А не надо упоминать имя Господа всуе , как они в своём гимне.
+4
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Роман Олегов
Ответ schwein
Вот реально, на моей памяти в Спартаке уже лет 15 рассуждают что нужен опорник и кто-то в защиту. И ничего не меняется. Место проклятое видимо.
Ну у них был Фернандо неплохой
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Glukinho
да где они эту конкурентоспособную атаку все видят?
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Док163
Мартинс норм в опорке. Там беда с Умяровым.
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Oleg Olegov
В опорной пусть играет Булатов, справа Тчуйсе, в центре можно пробовать Ананко-Парфенов-Кутепов. Слева мб Ковтун или Комбаров.
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Катя_СПб
Ответ Oleg Olegov
В опорной пусть играет Булатов, справа Тчуйсе, в центре можно пробовать Ананко-Парфенов-Кутепов. Слева мб Ковтун или Комбаров.
А Симоняну, Ловчеву и Кавазашвили места не нашлось.
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Ответ Glukinho
да где они эту конкурентоспособную атаку все видят?
по исполнителям атака Спартака точно в топе чемпионата, оборона лишает атаку всех её плюсов...пока не будет баланса, то будут как яркие матчи с обилием голов, так и тухляки когда атака будет молчать...
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Serg13s
Главное то, что все новички не вписались. Почему Рябчук а не хлусевич? И зачем опять на правый фланг (от слово совсем не его фланг) ставить Хлусевича! Именно после того как он менял Денисова в матче с Уралом пропустили два гола и проиграли. В матче с Зенитом сразу же пропустили второй гол. Явные ошибки тренера. Слишком много игроков атаки стало
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Ответ Никого_нет
Да на самом то деле у Спартака самый укомплектованный состав опорка это Умяров, Пруцев и топарь Литвинов, цз нового привезли, для пз Хлусевича и Денисова вполне хватит Состав очень боеспособный для борьбы за топ 2, просто Абаскаль заигрался в эксперемерты, по лицам игроков видно, что они не до конца понимают, что от них требуется
Абаскаль просто очень сложный футбол ставит, который в меру мастерства не все способны играть...
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Док163
Ответ </c/>
Умяров очень качественный игрок на самом деле, пропустил очень много по травме ноги, игровой тонус наберёт нормальный, должно всё быть хорошо..
ну по играм этого совсем не видно. даже в понимании игровых моментов и в принятии решений. А на это травма не влияет.
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DVS1
Ответ </c/>
по мне, Умяров хороший игрок, по крайне мере он не гоняет мяч назад, а пытается играть вперёд, при чём с минимумом касаний, конечно, брака много при этом...
Все как раз ровно наоборот, именно назад и гоняет.
Умяров приходил амбициозным, по хорошему борзым парнем, показывал себя, старался, но сразу перед подписанием первого большого контракта скурвился, превратился в футбольного труса и начал играть по принципу "накосячим - пофиг, главное не я" и именно тогда начались вечные пасы назад. Контракт был подписан, но он уже как стал унылым Умяркой, так им остался. На выходе получился русский Кариока...правда Кариока все-таки в футбол играет сильно лучше
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Ответ DVS1
Все как раз ровно наоборот, именно назад и гоняет. Умяров приходил амбициозным, по хорошему борзым парнем, показывал себя, старался, но сразу перед подписанием первого большого контракта скурвился, превратился в футбольного труса и начал играть по принципу "накосячим - пофиг, главное не я" и именно тогда начались вечные пасы назад. Контракт был подписан, но он уже как стал унылым Умяркой, так им остался. На выходе получился русский Кариока...правда Кариока все-таки в футбол играет сильно лучше
сегодня посмотрим его манеру, если выйдет...по мне больше назад катает Мартинс...)
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Владимир Молявин
Тут он прав.
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Никого_нет
Да на самом то деле у Спартака самый укомплектованный состав опорка это Умяров, Пруцев и топарь Литвинов, цз нового привезли, для пз Хлусевича и Денисова вполне хватит
Состав очень боеспособный для борьбы за топ 2, просто Абаскаль заигрался в эксперемерты, по лицам игроков видно, что они не до конца понимают, что от них требуется
+1
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Михаил Опякин
И тренер
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