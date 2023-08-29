Ташуев о «Спартаке»: «Молодой тренер Абаскаль все еще в поиске. Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Ташуев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

В последних трех матчах Мир РПЛ красно-белые набрали одно очко.

— Что сейчас происходит со «Спартаком»?

— Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Сначала все весело, комбинационный футбол, а потом мы видим какие-то шараханья. То одна схема, то другая... Нет стабильного состава.

У меня такое впечатление, что молодой тренер Абаскаль все еще в поиске. Ищет, ищет, ищет... Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать. Это прерогатива всех больших тренеров! Есть у тебя стиль — не изменяй ему. Шлифуй, улучшай.

Проходит матч — он меняет пять человек, схему. Ну что это такое? То в ромб играл, то другую модель предлагает. Повторение — мать учения. А если ты будешь все время дергаться, то никакого стиля не выработаешь. «Спартак» уже не стильная команда, понимаете?

— Можно ли говорить об игровом кризисе красно-белых?

— Ну нет. Кризис — это довольно жесткое слово. Одна победа, и команда воспрянет духом. Страшного пока ничего еще не произошло. Но тренерам надо быстрее разобраться в причинах таких результатов. Почему команда играет в такой непривлекательный футбол?! – сказал экс-тренер «Ахмата».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Владимир Молявин
Его из Ахмата только что попёрли, а он советы раздаёт. Молчал бы.
Ташуев не плохой тренер, то что не пошло на старте сезона не показатель от слова совсем...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Петров
он и так тащит вас ахламонов уже который год! Нет , давайте Валеру вернем или Аленичева ,Царя еще можно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
причина провалов очень проста, в команде слишком большой набор исполнителей и тренер пытается дать практику всем, заменяя разных игроков с разной стилистикой на одни и те же позиции, пытаясь играть в контроль, вот только это работает не всегда, кто-то умеет держать мяч, а кто-то нет...ещё мне не ясно почему зачехлил в последних матчах Хлусевича, неужели Денисов на его фоне выглядит лучше, хотя по атакующим скиллам Хлусевич намного эффективнее, я бы сказал у нас есть два Зобнин/Хлусевич в составе которые спокойно могли бы закрыть обе бровки без проблем...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ Алексей Петров
он и так тащит вас ахламонов уже который год! Нет , давайте Валеру вернем или Аленичева ,Царя еще можно
вот кстати, Карпина в этом составе у нас я бы посмотрел, что не говори, а за 10 лет Валера прибавил как тренер...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
Ответ samarskij-kuzmich
Был слух, что Ташуева рассматривают на замену Абаскалю. Судя по тому как с менторским тоном Ташуев даёт советы "молодому специалисту" Абаскалю нет дыма без огня.
если рассматривать кого, то Осинькин или Карпин..пока других кандидатов я не вижу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий