Ташуев о «Спартаке»: «Молодой тренер Абаскаль все еще в поиске. Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать»

Сергей Ташуев высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

В последних трех матчах Мир красно-белые набрали одно очко.

— Что сейчас происходит со « »?

— Команда напоминает себя прошлогоднего образца. Сначала все весело, комбинационный футбол, а потом мы видим какие-то шараханья. То одна схема, то другая... Нет стабильного состава.

У меня такое впечатление, что молодой тренер все еще в поиске. Ищет, ищет, ищет... Пора уже найти свой стиль и четко ему следовать. Это прерогатива всех больших тренеров! Есть у тебя стиль — не изменяй ему. Шлифуй, улучшай.

Проходит матч — он меняет пять человек, схему. Ну что это такое? То в ромб играл, то другую модель предлагает. Повторение — мать учения. А если ты будешь все время дергаться, то никакого стиля не выработаешь. «Спартак» уже не стильная команда, понимаете?

— Можно ли говорить об игровом кризисе красно-белых?

— Ну нет. Кризис — это довольно жесткое слово. Одна победа, и команда воспрянет духом. Страшного пока ничего еще не произошло. Но тренерам надо быстрее разобраться в причинах таких результатов. Почему команда играет в такой непривлекательный футбол?! – сказал экс-тренер «Ахмата».

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