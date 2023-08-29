Литвинов о потере места в основе «Спартака»: «Может, это воспитательная мера. Я ошибся»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Литвинов высказался о потере места в основе «Спартака».

«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что, может, она и обоюдная. Может, и можно было сыграть попроще [в матче с «Уралом» – 2:3]. Мы уже с Гильермо [Абаскалем} общались насчет этого.

У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после каждых ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше.

Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может, кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались, и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал хавбек «Спартака» в эфире телеканала «Россия 24».

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20 комментариев

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Bartez1986
если воспитательная мера - то это глупо. во-первых, ЦЗ не его позиция. во-вторых, он нужен в центре поля. там сейчас дыра. причем, непонятно почему ещё и Пруцева вообще нет. тот объем большой даёт. дуркует что-то Абаскаль
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saynaraboy
Все эти проблемы они только в голове, не стоит зациклициваться на ошибках, с них просто надо делать выводы. Пример Харри из МЮ, когда челик стал самым дорогим защитником мира, просто не поверил в себя, неужели я столько стою? меня принимают ни за того, кем я являюсь на самом деле. И дальше начал исполнять, привозить, травля, опять привозы. Надо верить в себя, и все получится, для этого стоит понять у себя в голове, что я молодой парень играю за Спартак, а где-то есть ребята, которые рубятся за ЛЧ и ЧМ, чем я хуже их? Я тоже в этой игре с детства, да, ты не можешь вернуться назад и изменить свой старт, но ты можешь стартовать сейчас и изменить свой финиш
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Владимир Морковский
сегодня 100% должны играть Литвинов и Пруцев
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Erken Ospanov
Срочно Литвинова в опорную зону, нужно подключать Пруцева - парень с головой. Мартинс выезжает за счет своей физической мощи, а так, мысли у него не такие далекие. Не знаю, как по мне средний игрок.

Дуркует Абаскаль не то слово.
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сегодня наверняка Руслан должен выходить в старте, ошибки бывают у всех...
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saynaraboy
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Тут важно тренерское доверие, а если после каждой ошибки сажать на лавку, то можно сломать любого игрока
Юлий Цезарь как-то сказал: "Свою дорогу надо прокладывать силой" Мы живем в очень жёстком и конкурентом мире. и времени вытирать мальчику сопли не будет. Либо станет мужчиной и обретет уверенность, либо его забудут уже послезавтра. Окей его тренер на лавку, но есть же еще тренировки, где можно себя показать лучше, и вновь попасть в состав. Это имеет место быть?
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Невский баклан
Как можно такого неглупого игрока ставить как ЦЗ когда у тебя дно в центре, не понимаю рыжего.
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Uriah Heep
И все же это отнюдь не повод не выпускать такого игрока в последующих играх, в том числе и с «Зенитом». Кем заменить-то?!
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Вячеслав Припузов
Если общались на счёт голевой ошибки, значит в этом причина потери места в основе, похоже до Абаскаля не доходит, что нельзя ставить ярко выраженных игроков не на свою позицию, они теряются на поле, что Литвинов, что Промес на правом фланге и тд, надеюсь дошло уже или объясните ему кто нибудь уже
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Ответ Сергей Ковалёв
"У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки." - он себя уже в ранг "великих" записал, не рано-ли? нахлебаемся мы ещё с этим пацанчиком...
он говорит, что ошибаются все, а великие становятся ещё лучше...
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Владимир Молявин
Удачи, Руслан!!! Победы в сегодняшнем матче!!!
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Spartakus1984
С покупкой ЦЗ Серба,Литвинов больше не должен быть защитником,хотя полученные навыки игры на этой позиции,могут пригодиться в карьере,
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trof
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Тут важно тренерское доверие, а если после каждой ошибки сажать на лавку, то можно сломать любого игрока
Тото кто хочет развиваться и прогрессировать никакие лавки не сломают. Яшина после ошибки в первом матче на год в дубль отправили , и это никак не повлияло на его путь к вершине. И таких примеров масса
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Любитель пожрать
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Тут важно тренерское доверие, а если после каждой ошибки сажать на лавку, то можно сломать любого игрока
Он ошибся не только в этом моменте, он в целом провел ужасный матч.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Сергей Ковалёв
"У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки." - он себя уже в ранг "великих" записал, не рано-ли? нахлебаемся мы ещё с этим пацанчиком...
Внимательно читай,он сказал ,,даже,, у великих.
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