Литвинов о потере места в основе «Спартака»: «Может, это воспитательная мера. Я ошибся»

Руслан Литвинов высказался о потере места в основе «Спартака».

«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что, может, она и обоюдная. Может, и можно было сыграть попроще [в матче с «Уралом» – 2:3]. Мы уже с Гильермо [ } общались насчет этого.

У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после каждых ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше.

Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может, кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались, и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал хавбек « » в эфире телеканала «Россия 24».

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