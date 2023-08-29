Литвинов о потере места в основе «Спартака»: «Может, это воспитательная мера. Я ошибся»
Руслан Литвинов высказался о потере места в основе «Спартака».
«Понял ли я претензию ко мне? Понятное дело, можно про это в шутку сказать, что, может, она и обоюдная. Может, и можно было сыграть попроще [в матче с «Уралом» – 2:3]. Мы уже с Гильермо [Абаскалем} общались насчет этого.
У всех футболистов, даже самых великих, случаются ошибки. Они поэтому и великие, потому что после каждых ошибок не опускают голову и стараются прогрессировать еще больше.
Может быть, это какая-то воспитательная мера. Я ошибся. Может, кто-то так не считает. Я и вратарь не разобрались, и теперь надо доказывать, что это случайность, которую допустили в этом матче», — сказал хавбек «Спартака» в эфире телеканала «Россия 24».
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Дуркует Абаскаль не то слово.