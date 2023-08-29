«Абаскалю дали все бразды правления, парень возомнил себя Пикассо – взял кисть, креативит». Корнеев о тренере «Спартака»

Теги Спартак Игорь Корнеев премьер-лига Россия Георгий Джикия Кристофер Мартинс Перейра Матч ТВ Александр Соболев Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Корнеев поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс – не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят – дали ему [Абаскалю] все бразды правления, парень делает что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.

Соболев неузнаваем. Не знаю, в чем проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будет у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться. Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев «полетел». Почему он «приземлился», не знаю, – сказал бывший футболист сборной России. 

После 6 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. 

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stirliz
А Корнеев и Быстров возомнили себя знатоками футбола
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anthony Wrynn
это что, заказ мочить рыжего? не здоровая тема вокруг него резко поднялась
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
edward_freeman
Едрить, сколько желчи от наших мастеров тренерского цеха
Мерзко читать
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полосатый Октобус*)
Кто последний пнет Абаскаля, тот - лох!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Зезуль
Я бы на месте Абаскаля открыл Википедию и посмотрел сколько в среднем тренеры работают в Спартаке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Шевченко
Как резко все переключились с хвальбы на критику
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Молявин
Тоже мне, специалист нашёлся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mohnatiy
Кто там ещё из безработных отечественных тренеров не высказался?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio1964
Ни о чем и о всем! Лучше журналисты задавали им конкретные вопросы - какого футболиста и куда ты бы сам поставил, будь ты тренером Спартака, было бы интересно почитать конкретные ответы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Под Мостового место готовят?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Сметанин
Ну всё)))душить начали потихоньку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТимТалер
Люди по физике, мастерству, ментально не готовы для борьбы за чемпионство. Абаскаль с них спрашивает как с топ-игроков. Возможно, тут надо работать по другому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munchen_fest
Ответ Anthony Wrynn
это что, заказ мочить рыжего? не здоровая тема вокруг него резко поднялась
да. Черчесов и его агенты воду мутят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anthony Wrynn
Ответ munchen_fest
да. Черчесов и его агенты воду мутят.
пожилой генерал решил устроить партизанскую войну?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полосатый Октобус*)
Ответ Владислав Шевченко
Как резко все переключились с хвальбы на критику
Может дело в том что хвалили одни, а критикуют другие? Хвалители за победы над 13й, 15й и 16й командами чемпионата что-то приумолкли...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий