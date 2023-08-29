«Абаскалю дали все бразды правления, парень возомнил себя Пикассо – взял кисть, креативит». Корнеев о тренере «Спартака»

Игорь Корнеев поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль должен ставить в защите на и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, – не какой‑то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.

Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят – дали ему [Абаскалю] все бразды правления, парень делает что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.

Соболев неузнаваем. Не знаю, в чем проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будет у него слишком много накопилось ментально, кто‑то его в узде держит, он не может вырваться. Когда первое знакомство было, дал ему воздух, «полетел». Почему он «приземлился», не знаю, – сказал бывший футболист сборной России.

После 6 проведенных туров Мир «Спартак» набрал 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

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