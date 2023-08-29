Зотов о «Крыльях»: «Потолок — первое место. Иначе для чего тогда вообще выходить и играть?»

Георгий Зотов оценил старт «Крыльев Советов» в сезоне Мир РПЛ.

— Наверное, маленький отрезок, чтобы делать выводы, но «Крылья» занимают четвертое место. Начало сезона можно назвать успешным? С чем вы это связываете?

— Это отличный отрезок, нужно продолжать. Каждый из нас делает свою работу, просто нужно продолжать.

— Какой результат максимально возможный для «Крыльев», каков потолок?

— Первое место. В чемпионате же 16 команд? Ну вот это потолок у всех команд . А нет? А для чего тогда вообще выходить и играть? Говорить про 14–15‑е место? — сказал защитник « ».

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