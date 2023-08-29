Зотов о «Крыльях»: «Потолок — первое место. Иначе для чего тогда вообще выходить и играть?»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Георгий Зотов Футбол

Георгий Зотов оценил старт «Крыльев Советов» в сезоне Мир РПЛ.

— Наверное, маленький отрезок, чтобы делать выводы, но «Крылья» занимают четвертое место. Начало сезона можно назвать успешным? С чем вы это связываете?

— Это отличный отрезок, нужно продолжать. Каждый из нас делает свою работу, просто нужно продолжать.

— Какой результат максимально возможный для «Крыльев», каков потолок?

— Первое место. В чемпионате же 16 команд? Ну вот это потолок у всех команд РПЛ. А нет? А для чего тогда вообще выходить и играть? Говорить про 14–15‑е место? — сказал защитник «Крыльев Советов».

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1 комментарий

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samarskij-kuzmich
Молодец Георгий, всё правильно сказал👍. Каждый из 16 клубов имеет потолок в виде 1 места. Для того он и турнир из 30 туров. И Крылья Советов, которые сейчас на 4 месте также могут стремиться к золотым медалям. Как в итоге получится в итоге это уже будет зависеть от дальнейших результатов. А они, к сожалению, зависят от игры в меньшей степени, а в большей от околофутбольных факторов. Арбитры гадят, отжимают игроков посреди турнира. И всё это одни и те же клубы делают - Москва и Петербург. И обоснования всегда придумываются прямо героические. Раньше это миссия представлять РФС в евротурнирах и дескать для сборной. Теперь вообще всё просто. Как брякнул Сенников - "Ну зачем вот Крыльям побеждать Локомотив? Они уже набрали очки, чтобы не вылететь. А Локомотив борется за медали". Конечно, так и будет замкнутый круг, если московские и питерский клубы будут забирать игроков у лидеров турнира. Крылья Советов на 4 месте, а московские клубы с 5 по 8 место. Но игроков Крыльев тот же Генич упорно отправляет в московские клубы. Зачем?? База там дескать лучше. Так прекратите душить клубы из регионов. Даже если забираете игрока имейте совесть не вмешивать сюда админресурс и отжимать за копейки, платите полную рыночную стоимость. Тогда со временем всё сбалансируется и будет очень плотный и интересный турнир. А самому Георгию ещё раз респект и уважуха👍
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