Мешков обслужит матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, Безбородов – игру «Ростова» и «Локо»
Стали известны арбитры на матчи 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
29 августа (вторник)
«Рубин» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.
«Факел» – «Оренбург»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.
30 августа (среда)
«Сочи» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
«Балтика» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.
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Ему давно место там же, где Матюнину, но, видимо, заказы он лучше всех исполняет, раз держат