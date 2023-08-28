Мешков обслужит матч «Спартака» и «Динамо» в Кубке России, Безбородов – игру «Ростова» и «Локо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Ян Бобровский премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Оренбург Краснодар Виталий Мешков Павел Шадыханов Роман Галимов Пари НН Сергей Цыганок Сочи Рафаэль Шафеев Футбол

Стали известны арбитры на матчи 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

29 августа (вторник)

«Рубин» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Олег Соколов.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Баскаков.

30 августа (среда)

«Сочи» – ЦСКА: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Алексей Тюмин.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

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7 комментариев

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King_X
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Опять слезы о судействе будут?
Здесь даже спартаковцем не надо быть)) Мешкова чуть ли не все фанаты обоснованно не любят, самый неадекватный судья, ты можешь ржать "ну здесь-то ни намека на пеналь" - а через секунду удивляться, что он реально поставил

Ему давно место там же, где Матюнину, но, видимо, заказы он лучше всех исполняет, раз держат
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TheSportNik
Ну как говорится ждем судейских скандалов, на арене Мешков и Безбородов, представление начинается, как в цирке.
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Mike 60
Просто удивительно : Безбородов уже прощен ? Этого «недосудью» после игры в Грозном надо было -как минимум -до зимы отстранять от футбола… Жесть!
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Владислав88
Прямо как в ужастике Кинга "Иногда они возвращаются", только хуже, у нас они всегда возращаются 🤣
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Владислав88
Главное, чтоб дальше Безбородова на Краснодар-Спариак не поставили. Убьёт же быков как обычно бессовестная продажная судья козёл
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Гражданин 1975.
Судья Дредд приедет точно и Урал там победит :)!!!
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