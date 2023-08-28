Агент защитника «Крыльев» Бейла: «Знаем об интересе ЦСКА. Все на начальной стадии»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия агенты Гленн Бейл Кирилл Брейдо Футбол

Агент Гленна Бейла сообщил об интересе ЦСКА к защитнику.

«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», – заявил Штайнер Дитц.

Директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо эту информацию опроверг: «Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали».

Нидерландский футболист выступает в Мир РПЛ с сезона-2021/22. В прошлом чемпионате на его счету 28 матчей и 2 гола.

Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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King_X
Не надо начальной стадии
Главный игрок вместе с Гарре в КС, не надо переходов никуда
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Peter Parker
Жаль, если уйдёт. Он очень хорош в этой системе. С другой стороны, когда если не сейчас, иначе будет как Бикфалви тот же. Хотя это не так уж и плохо, если его это устраивает.
+1
-1
0
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Filipp Gorski
Надеюсь не променяет Крылья
0
0
0
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