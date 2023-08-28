Агент защитника «Крыльев» Бейла: «Знаем об интересе ЦСКА. Все на начальной стадии»

Агент Гленна Бейла сообщил об интересе ЦСКА к защитнику.

«Мы знаем об интересе со стороны к Гленну, но все на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что переходит в ЦСКА», – заявил Штайнер Дитц.

Директор армейцев по коммуникациям эту информацию опроверг: «Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали».

Нидерландский футболист выступает в Мир с сезона-2021/22. В прошлом чемпионате на его счету 28 матчей и 2 гола.

Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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