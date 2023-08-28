Агент защитника «Крыльев» Бейла: «Знаем об интересе ЦСКА. Все на начальной стадии»
Агент Гленна Бейла сообщил об интересе ЦСКА к защитнику.
«Мы знаем об интересе со стороны ЦСКА к Гленну, но все на начальной стадии. Нельзя с точностью говорить, что Бейл переходит в ЦСКА», – заявил Штайнер Дитц.
Директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо эту информацию опроверг: «Мы никогда этим футболистом не интересовались и по данному вопросу не контактировали».
Нидерландский футболист выступает в Мир РПЛ с сезона-2021/22. В прошлом чемпионате на его счету 28 матчей и 2 гола.
Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Главный игрок вместе с Гарре в КС, не надо переходов никуда