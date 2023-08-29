«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать». Валерий Овчинников о «Спартаке»

Валерий Овчинников поделился мнением о спаде «Спартака».

Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Мир .

– « » буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.

– А почему « » должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.

– У красно-белых кризис или временный спад?

– был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.

– А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?

– Результат где?! Надо на своих ставку делать, – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку