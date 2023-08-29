«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать». Валерий Овчинников о «Спартаке»
Валерий Овчинников поделился мнением о спаде «Спартака».
Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
– «Спартак» буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.
– А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.
– У красно-белых кризис или временный спад?
– Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.
– А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?
– Результат где?! Надо на своих ставку делать, – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Просто идиотское высказывание.
Первый : А кто этот человек ?
При всем уважении , прыгнуть можно уже только в известном направлении …
или просто блогер какой-то?
Чо за тип вообще?