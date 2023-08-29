«Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Черное море. Надо на своих ставку делать». Валерий Овчинников о «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Овчинников Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Овчинников поделился мнением о спаде «Спартака».

Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ

– «Спартак» буксует, вот и в последнем туре не смог обыграть «Ахмат» дома.

– А почему «Спартак» должен обыгрывать «Ахмат»? Матч так складывался, что «Спартак» отскочил – в конце «Ахмат» должен был забивать.

– У красно-белых кризис или временный спад?

Абаскаль был у них лучший тренер в начале чемпионата, а сейчас готовы его сожрать. Всех этих заморских, этих легионеров, – в мешок и в Черное море.

– А как же Промес, Бонгонда – хорошие же футболисты?

– Результат где?! Надо на своих ставку делать, – сказал  экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.

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24 комментария

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Александр Беляков
Мудрость приходит с возрастом, но чаше возраст приходит один...
Просто идиотское высказывание.
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kodgong
что у человека с головой?))
+6
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Kalimantan Obukhov
Ответ Александр Беляков
Мудрость приходит с возрастом, но чаше возраст приходит один... Просто идиотское высказывание.
очередной популизм, дабы выслужиться. такие времена, увы.
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OldRedWhite
Ответ kodgong
что у человека с головой?))
Это второй вопрос !
Первый : А кто этот человек ?
+3
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Ничего Смешного
Ну его методы всегда вызывали куча вопросов, задолбать всех физухой и получит зеро. Касательно легионеров, окей, а кем играть? Был в Спартаке один ингуш, гнул пальцы, ушёл за трофеями… на какой его минуте Семак выпускает?
+2
0
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Vasyamarch91
Зачем этих клоунов вообще публикуют?
+2
-1
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Самый адовый Крикун
Сказал человек, который первых бразильцев привез в Россию, причем отнюдь не уровня Вагнера, Малкома или даже Робсона, а простых пляжников в шлёпках
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Roman Betenya
Когда язык соединяется с прямой кишкой, получается вот это.
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Александр Беляков
Ответ AXEL7
ЧаШе
на белорусский манер
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FC GROZNY
может сам прыгнешь?
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OldRedWhite
Ответ FC GROZNY
может сам прыгнешь?
75 лет !
При всем уважении , прыгнуть можно уже только в известном направлении …
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justburn
Рассказов, твой выход!
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Celsius
Ответ Александр Беляков
Мудрость приходит с возрастом, но чаше возраст приходит один... Просто идиотское высказывание.
К некоторым с возрастом приходит не мудрость, а только болезнь Альцгеймера.
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Самозанятый
Ответ kodgong
что у человека с головой?))
Возраст.
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Dark.Babysitter
этот чел имеет какое-то отношение к Сергею Овчинникову?
или просто блогер какой-то?
Чо за тип вообще?
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АлексейВ
Борман! Ты ли это?
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Ничего Смешного
Ну его методы всегда вызывали куча вопросов, задолбать всех физухой и получит зеро. Касательно легионеров, окей, а кем играть? Был в Спартаке один ингуш, гнул пальцы, ушёл за трофеями… на какой его минуте Семак выпускает?
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Amalfitano
Ну конечно не так категорично, но и платить десятки миллионов за игрока не стоит. Без еврокубков незачем это делать. А на своих есть смысл делать ставку если клубы выберут экспортную модель. Когда вводится потолок зп, а сами игроки стремятся уехать в лигу побогаче.
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0:4 на спотифай камп ноу
Что? Это реально так сказал он. Извините меня, но я понимаю если бы это сказал обыватель с Химки средних лет, который любить подвыпить и говорит это от бессилия или от тоски, но это же тренер бывший футбольного клуба ни один практически клуб не играет без легионеров и у него тоже были легионеры в период его наставничества, как он может так говорить это же вверх непрофесионализма, надеюсь путь на футбольный Олимп ему окончательно закрыт, после таких Идиотских слов.
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Mechel**
Смешной персонаж этот Борман
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Владимир Молявин
Меньше надо пить!!!
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