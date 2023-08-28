«Спартак» поздравил Абаскаля с 50 матчами во главе команды. Гильермо выиграл 26 из них
Игра с «Ахматом» стала для Гильермо Абаскаля юбилейной в «Спартаке».
Матч 6-го тура Мир РПЛ был для испанца 50-м во главе московской команды.
«Гильермо стал 14-м тренером в истории красно-белых, достигшим такой отметки», – говорится в поздравительном сообщении «Спартака».
С лета 2022 года команда победила 26 раз, потерпела 13 поражений, 11 раз сыграла вничью.
Далее «Спартак» встретится с «Динамо» в Фонбет Кубке России – это случится 29 августа.
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Уважаемый Гильерме!
Вы сохраняете и приумножаете великие спартаковские традиции, и создаете новые!
К традиции Спартака проигрывать матчи РПЛ в Петербурге Вы добавили новую, уже свою собственную - проигрывать Зениту и все матчи РПЛ в Москве! Так держать, Гильерме, не отступайте со своего пути, никого не слушайте и тренируйте Спартак вечно.
С благодарностью,
болельщики Зенита.