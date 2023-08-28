«Спартак» поздравил Абаскаля с 50 матчами во главе команды. Гильермо выиграл 26 из них

Игра с «Ахматом» стала для Гильермо Абаскаля юбилейной в «Спартаке».

Матч 6-го тура Мир был для испанца 50-м во главе московской команды.

« стал 14-м тренером в истории красно-белых, достигшим такой отметки», – говорится в поздравительном сообщении « ».

С лета 2022 года команда победила 26 раз, потерпела 13 поражений, 11 раз сыграла вничью.

Далее «Спартак» встретится с «Динамо» в Фонбет Кубке России – это случится 29 августа.

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