«Спартак» поздравил Абаскаля с 50 матчами во главе команды. Гильермо выиграл 26 из них

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Игра с «Ахматом» стала для Гильермо Абаскаля юбилейной в «Спартаке».

Матч 6-го тура Мир РПЛ был для испанца 50-м во главе московской команды.

«Гильермо стал 14-м тренером в истории красно-белых, достигшим такой отметки», – говорится в поздравительном сообщении «Спартака».

С лета 2022 года команда победила 26 раз, потерпела 13 поражений, 11 раз сыграла вничью.

Далее «Спартак» встретится с «Динамо» в Фонбет Кубке России – это случится 29 августа.

 

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9 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Представляете у них настолько часто меняются тренеры что 50 матчей это достижение😂
+17
-2
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Ohla
Ответ Роман
26 выиграл, 24 проиграл. Вот и ответ всем хейтерам. Винрейт 51%
24 не выиграл. Винрейт 52%
+3
0
+3
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Артем Желтиков
Если они его еще несколько раз так поздравят, то до следующего «юбилея» Абаскаль может не доработать…
+5
-3
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Kalimantan Obukhov
Ответ Роман
26 выиграл, 24 проиграл. Вот и ответ всем хейтерам. Винрейт 51%
ничьих типа не было?)
+2
0
+2
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Данко Лазович
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Представляете у них настолько часто меняются тренеры что 50 матчей это достижение😂
реально смешно)))
+3
-1
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Роман
26 выиграл, 24 проиграл. Вот и ответ всем хейтерам. Винрейт 51%
+7
-6
+1
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Celsius
Болельщики Зенита присоединяются к поздравлениям.
Уважаемый Гильерме!
Вы сохраняете и приумножаете великие спартаковские традиции, и создаете новые!
К традиции Спартака проигрывать матчи РПЛ в Петербурге Вы добавили новую, уже свою собственную - проигрывать Зениту и все матчи РПЛ в Москве! Так держать, Гильерме, не отступайте со своего пути, никого не слушайте и тренируйте Спартак вечно.
С благодарностью,
болельщики Зенита.
+1
0
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Данко Лазович
Нормальная статистика для человека, тренирующего команду с 7-го места в таблице РПЛ.
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