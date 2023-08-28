«У меня большие сомнения в квалификации Абаскаля. Он допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно». Нигматуллин о тренере «Спартака»
Руслан Нигматуллин высказался о результатах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Сейчас москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице.
«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.
«Спартак» лихорадит, то же самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной все поменялось. Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – сказал бывший вратарь сборной России.
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Только не заладилось 2-3 матча, сразу шарлатан.
Тьфу!
У него перебор игроков, найти место Зобнину, Мартинсу, Литвинову внизу полузащиты уже проблема, а там ещё и играет Умяров, с атакой ещё "интересней". Плохо, что нет основы, но игра как была так и остаётся, не надо тренера трогать
да, ТАК и задумывалось