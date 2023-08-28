«У меня большие сомнения в квалификации Абаскаля. Он допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно». Нигматуллин о тренере «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о результатах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Сейчас москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице.

«Есть ощущение, что Абаскаль пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.

«Спартак» лихорадит, то же самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной все поменялось. Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – сказал бывший вратарь сборной России. 

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25 комментариев

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Pok_Toholo
Может Руслан Нигматуллин?
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6tspey7tb5
Ответ Pok_Toholo
Может Руслан Нигматуллин?
Артур, Руслан. Да какая разница))))
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Дмитрий9779
Руслана знаю,а кто такой Артур Нигматуллин?
+4
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Полосатый Октобус*)
Ответ Сергей Ефимов
Когда команда играет, он лучший. Только не заладилось 2-3 матча, сразу шарлатан. Тьфу!
Его команда сыграла хорошо против Балтики, Оренбурга и Рубина - 13, 15 и 16й на сейчас командами чемпионата из 16.
+6
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+3
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Данко Лазович
Хватит уже гнать на рыжего. Пусть работает))
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Сергей Ефимов
Когда команда играет, он лучший.
Только не заладилось 2-3 матча, сразу шарлатан.
Тьфу!
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Ответ Дмитрий9779
Руслана знаю,а кто такой Артур Нигматуллин?
вратарь Пари НН...не благодари....
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Чумасик
Ответ Spartakus1984
Какому Руслану))?
Вью даёт Руслан. Изначально спортс ошибся с Артуром.
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За_909!
Ответ Spartakus1984
Какому Руслану))?
пардон, тщательно не изучил текст))) всё таки для меня фамилия "Нигматуллин" ассоциируется прежде всего с Русланом)
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Владимир Молявин
Только говорить и могут. А где они тренеры - Канчельскис, Нигматуллин, Петржелла, Мостовой??? Самим-то не надоело???
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с зенитом не понятно что придумал, в остальном всё стабильно..
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Spartakus1984
Нормально все у него с квалификацией ,просто через чур мудрит.
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Пользователь Имени
Да ладно, по сути тренером проигран матч только Зениту, остальные игры проходили в привычном ключе: постараться забить на один больше, вытянуть концовку и т.д., но игра всегда была плюс-минус одинаковая.
У него перебор игроков, найти место Зобнину, Мартинсу, Литвинову внизу полузащиты уже проблема, а там ещё и играет Умяров, с атакой ещё "интересней". Плохо, что нет основы, но игра как была так и остаётся, не надо тренера трогать
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Назар Игорь
В высокой квалификации Абаскаля не сомневается теперь только одна Зарема. Ещë бы, еë протеже вне подозрений, как жена Цезаря.
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WizerionII
Возможно именно из-за такой суеты в СМИ многие тренеры Спартака и не выдерживают. Ежедневная критика. Вокруг одни профессионалы. Куча ветеранов, псевдотренеры, бывшие игроки. Да все знают как надо тренировать. Так чтож вы такие гении не тренируете? Где вы все? Такое ощущение что их Мостовой покусал. Да, вопросов к Абаскалю за последние игры накопилось не мало. Но вся эта дичь в прессе только мешает.
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Павел Ермаков
Хорош уже языком молоть.Про цска говорите.Они тоже хотят чемпионат выиграть.Про динамо.А что про локомотив все замолчали?
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Сергей Сергеевич
Ответ Полосатый Октобус*)
Его команда сыграла хорошо против Балтики, Оренбурга и Рубина - 13, 15 и 16й на сейчас командами чемпионата из 16.
Идущие выше КС, Динамо и ЦСКА потеряли очки с этими командами.
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Veld
это НЕ Руслан Нигматуллин.

да, ТАК и задумывалось
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Mit1488
А раньше? Раньше он всех устраивал. Выигрывал и все молились на него. Какое же лицемерие.
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