«У меня большие сомнения в квалификации Абаскаля. Он допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно». Нигматуллин о тренере «Спартака»

Руслан Нигматуллин высказался о результатах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Красно-белые не одержали ни одной победы в последних трех матчах. Сейчас москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице.

«Есть ощущение, что пока что молодой и неопытный тренер. Тренер допустил много ошибок – в матче с «Зенитом» это было прекрасно видно.

« » лихорадит, то же самое было и в прошлом сезоне. Осенью команда играла в отличный футбол, а весной все поменялось. Красно-белые замечательно начали этот сезон, но сейчас совсем развалились. У меня есть большие сомнения в тренерской квалификации Абаскаля», – сказал бывший вратарь сборной России.

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