Вингер сборной Уэльса Джонсон предпочитает перейти в «Тоттенхэм», а не в «Челси». Решающим фактором станет игровое время в новом клубе

Вингер «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может перейти в «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что переговоры по трансферу Джонсона начал « ».

По информации Daily Mail, 22-летний вингер сборной Уэльса также интересен « » и « », и Бреннан Джонсон предпочитает присоединиться к «шпорам». Отмечается, что ключевым при принятии решения станет игровое время, которое вингер будет получать в новом клубе.

Сообщается, что « » оценивает в 50 миллионов фунтов.

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