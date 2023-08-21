Вингер сборной Уэльса Джонсон предпочитает перейти в «Тоттенхэм», а не в «Челси». Решающим фактором станет игровое время в новом клубе
Вингер «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может перейти в «Тоттенхэм».
Ранее стало известно, что переговоры по трансферу Джонсона начал «Челси».
По информации Daily Mail, 22-летний вингер сборной Уэльса также интересен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму», и Бреннан Джонсон предпочитает присоединиться к «шпорам». Отмечается, что ключевым при принятии решения станет игровое время, которое вингер будет получать в новом клубе.
Сообщается, что «Ноттингем Форест» оценивает Бреннана Джонсона в 50 миллионов фунтов.
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