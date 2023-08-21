Вингер сборной Уэльса Джонсон предпочитает перейти в «Тоттенхэм», а не в «Челси». Решающим фактором станет игровое время в новом клубе

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Ноттингем Форест Бреннан Джонсон Футбол

Вингер «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон может перейти в «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что переговоры по трансферу Джонсона начал «Челси».

По информации Daily Mail, 22-летний вингер сборной Уэльса также интересен «Тоттенхэму» и «Вест Хэму», и Бреннан Джонсон предпочитает присоединиться к «шпорам». Отмечается, что ключевым при принятии решения станет игровое время, которое вингер будет получать в новом клубе.

Сообщается, что «Ноттингем Форест» оценивает Бреннана Джонсона в 50 миллионов фунтов.

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4 комментария

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Вячеслав Новиков-Володько
Да ладно это он ещё с боули не общался, там бездонный кошелёк
+2
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+2
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Акира_1
Довели Челси до того, что чел из Ноттингема предпочитает Тоттенхэм, а не Челси. 😄
+1
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arspurs9
Спорно. В шпорах конкурентом будет не только Кулу, но и Соломон. Хотя если форварда не купят, а Риш окончательно разочарует Постекоглу, то в центр пихнут Сона, а на фланги будет 4 игрока, уже вполне рабочая ситуация, где можно конкурировать. Ну и Перишич в подвешенном состоянии.
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Wagner
Ответ Вячеслав Новиков-Володько
Да ладно это он ещё с боули не общался, там бездонный кошелёк
Эгболи
0
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0
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