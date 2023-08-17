«Челси» интересен вингер Уэльса Джонсон. «Ноттингем» требует 45 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы сборная Уэльса по футболу Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Бреннан Джонсон Футбол

«Челси» интересуется вингером «Ноттингем Форест» Бреннаном Джонсоном.

По информации The Guardian, «Челси» провел первоначальные переговоры по трансферу Джонсона. «Ноттингем Форест» оценивает 22-летнего вингера примерно в 45 миллионов фунтов.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет обеспечить глубину состава в связи с травмой Кристофера Нкунку.

В АПЛ-2022/23 Бреннан Джонсон провел 38 матчей и отметился 8 голами и 3 голевыми передачами. Подробная статистика вингера сборной Уэльса доступна здесь.

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32 комментария

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eao79rus
Сейчас Боули немного поторгуется и "собьёт" цену до 60
+28
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Юрий Богданов
похоже схема была не 4-4-3, а 44-44-33
+17
-2
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Роман Мнац
Сумма трансфера за каждого рандомного игрока АПЛ от 50млн евро начинается
+13
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Сергей Пацаваца
Пожалейте раздевалку и лично украинского Шамана
+13
-5
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Cearvm
Ответ Роман Мнац
Сумма трансфера за каждого рандомного игрока АПЛ от 50млн евро начинается
Этот "рандомный игрок" забил в прошлом сезоне АПЛ 8 голов в аутсайдере и стоит дороже любого в РПЛ, например.
+9
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TravenS
Ответ Сергей Никитин
А Челси собрался второй состав в Чемпионшип заявить? Только что же не хватало мест в раздевалке, зачем опять пол лиги скупать?
Как же вы достали. Прежде чем заезженные шутеечки пускать, убедитесь в их актуальности...
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Arnold Reality
боули в деле🤙😏
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Любезный Коссутий
Шопоголизм – это болезнь, получившая даже научный термин– ониомания. Более того, психотерапевты и психологи утверждают: это такой же род зависимости, как и пристрастие к никотину, алкоголю или азартным играм...
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Илья Ворошилов
Шопоголики
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Сергей Кайзер
Ответ Ребенок Дзюбы и Азмуна
Выглядит как номер психологической помощи
для людей, которые до сих пор шутят про огромный состав синих
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Ребенок Дзюбы и Азмуна
Ответ Юрий Богданов
похоже схема была не 4-4-3, а 44-44-33
Выглядит как номер психологической помощи
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badibeg
Ответ Stereophonics89
Вообще удивительно, что его никто не попытался (официально) подписать до этого
брентфорд пытался. предложил 40 лямов, но был послан. тут дело в форресте который носом крутит
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badibeg
Ответ eao79rus
Сейчас Боули немного поторгуется и "собьёт" цену до 60
он уже с Кристал Пэлас поторговался, заяву в АПЛ строчат
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Аморалинни
Ответ Cearvm
Этот "рандомный игрок" забил в прошлом сезоне АПЛ 8 голов в аутсайдере и стоит дороже любого в РПЛ, например.
ОГО! 8 ГОЛОВ!
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Overkiller
Ответ DolJun
маловероятно, это какой-то пассажир
Пока салон полный не набьётся, маршрутка не поедет.
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Хан Сахан
Челси реально президентов собирает?)
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Андрей Andrey
а я уже подумал один день без трансфера от Челси пройдет 🤣🤣
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Jovid Mirzoev
Да не 45 это не уровень Боули он минимум за 50 заберёт игроков
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Almaz KENZHEBEKOV
кажется ФФП для них не действует
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Сергей Никитин
А Челси собрался второй состав в Чемпионшип заявить? Только что же не хватало мест в раздевалке, зачем опять пол лиги скупать?
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Бродяга-симпатяга
ПИкейный жилет какой то
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Василий Монксик
Боули успокойся брат, сколько можно покупать всех подряд за огромные деньги))))
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Surviving
Огласите весь список пожалуйста ©️
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Никита Алексеев
Возьмут за 110
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Stereophonics89
Вообще удивительно, что его никто не попытался (официально) подписать до этого
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