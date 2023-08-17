«Челси» интересен вингер Уэльса Джонсон. «Ноттингем» требует 45 млн фунтов

«Челси» интересуется вингером «Ноттингем Форест» Бреннаном Джонсоном.

По информации The Guardian, « » провел первоначальные переговоры по трансферу Джонсона. « » оценивает 22-летнего вингера примерно в 45 миллионов фунтов.

Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет обеспечить глубину состава в связи с травмой Кристофера Нкунку.

В АПЛ-2022/23 провел 38 матчей и отметился 8 голами и 3 голевыми передачами. Подробная статистика вингера сборной Уэльса доступна здесь.

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