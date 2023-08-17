«Челси» интересен вингер Уэльса Джонсон. «Ноттингем» требует 45 млн фунтов
«Челси» интересуется вингером «Ноттингем Форест» Бреннаном Джонсоном.
По информации The Guardian, «Челси» провел первоначальные переговоры по трансферу Джонсона. «Ноттингем Форест» оценивает 22-летнего вингера примерно в 45 миллионов фунтов.
Сообщается, что главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет обеспечить глубину состава в связи с травмой Кристофера Нкунку.
В АПЛ-2022/23 Бреннан Джонсон провел 38 матчей и отметился 8 голами и 3 голевыми передачами. Подробная статистика вингера сборной Уэльса доступна здесь.
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