Балогун переходит из «Арсенала» в «Монако» за 45 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр – завтра

Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Фоларин Балогун Футбол

Фоларин Балогун близок к переходу из «Арсенала» в «Монако».

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, 22-летний футболист во вторник прибудет во Францию, где пройдет медосмотр перед переходом в состав монегасков. 

Сумма трансфера игрока оценивается в 45 миллионов евро с учетом бонусов. 

Ранее сообщалось, что «Монако» опередил «Челси» в борьбе за нападающего.

Прошлый сезон Балогун провел в «Реймсе» на правах аренды. В рамках Лиги 1 он сыграл 37 матчей и забил 21 гол. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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Антибаскет Поповича
Монако и так весёлый в этом сезоне, а с Балогуном и вовсе будет постоянная дискотека.
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За Валенсию с 1999
Ответ Антибаскет Поповича
Монако и так весёлый в этом сезоне, а с Балогуном и вовсе будет постоянная дискотека.
балаган будет
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modesto
Рыболовлев притаился в Монако, что фиг кто вспомнит. Золотая рыбка глубоководная.
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За Валенсию с 1999
будет откатывать назад под удар Головину, а Саня будет дальние шмалять по девятинам
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Паша
Ответ Трент Резнор
За не последнего игрока сборной Франции может быть и адекватно, только вот он к ней никакого отношения не имеет)
Ды я попутал с Коло Муани. Параллельно в новостях появляются
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За Валенсию с 1999
Ответ Паша
Ды я попутал с Коло Муани. Параллельно в новостях появляются
как можно попутать Балогуна с Коло-Муани? в натуре Пашка...
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hollower
Ответ #SharkTeam
А для скамейки? Видел много мнений как канонирам не хватает скамейки для борьбы за титул
На скамейке он сидеть не захотел, а основы ему Артета дал понять, что не видать. Поэтому его даже в заявке ни разу не было в этом сезоне.
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#SharkTeam
Почему он не пригодился самому арсеналу?
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Паша
Ответ Антибаскет Поповича
Монако и так весёлый в этом сезоне, а с Балогуном и вовсе будет постоянная дискотека.
Хютер это австрийский Личка
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Кузя Гитарист
Ответ За Валенсию с 1999
балаган будет
Балаган Лимитед
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Паша
Ответ Трент Резнор
Нормально выдоили Монако. Интересно кто выиграет от трансфера по итогу.
Комментарий удален пользователем
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c0ncistad0r
Ответ За Валенсию с 1999
как можно попутать Балогуна с Коло-Муани? в натуре Пашка...
по некоторому визуальному впечатлению, видимо))
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Pucheslav
Ответ Максим Черкашин
Парень хорошо проявил себя в Реймсе. Зачем Арсенал его продаёт? В итоге в матче с Фулхэмом играют с Тросардом в нападении.
Не подходит под стиль Артеты
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#SharkTeam
Ответ За Валенсию с 1999
потому что есть Нкетиа, сделали ставку в пользу бездаря
А для скамейки? Видел много мнений как канонирам не хватает скамейки для борьбы за титул
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