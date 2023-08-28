Балогун переходит из «Арсенала» в «Монако» за 45 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр – завтра

Фоларин Балогун близок к переходу из «Арсенала» в «Монако».

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, 22-летний футболист во вторник прибудет во Францию, где пройдет медосмотр перед переходом в состав монегасков.

Сумма трансфера игрока оценивается в 45 миллионов евро с учетом бонусов.

Ранее сообщалось, что « » опередил «Челси» в борьбе за нападающего.

Прошлый сезон провел в «Реймсе» на правах аренды. В рамках Лиги 1 он сыграл 37 матчей и забил 21 гол. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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