Балогун переходит из «Арсенала» в «Монако» за 45 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр – завтра
Фоларин Балогун близок к переходу из «Арсенала» в «Монако».
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, 22-летний футболист во вторник прибудет во Францию, где пройдет медосмотр перед переходом в состав монегасков.
Сумма трансфера игрока оценивается в 45 миллионов евро с учетом бонусов.
Ранее сообщалось, что «Монако» опередил «Челси» в борьбе за нападающего.
Прошлый сезон Балогун провел в «Реймсе» на правах аренды. В рамках Лиги 1 он сыграл 37 матчей и забил 21 гол. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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