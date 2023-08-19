«Челси» интересуется Балогуном. «Арсенал» хочет 50 млн фунтов за форварда

«Челси» интересуется форвардом «Арсенала» Фоларином Балогуном.

По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шетха, «Челси» не делал предложения, но их интерес предметный.

Отмечается, что «Монако» вскоре может улучшить предложение по форварду, за которого «Арсенал» хочет 50 млн фунтов.

Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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