«Челси» интересуется Балогуном. «Арсенал» хочет 50 млн фунтов за форварда

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Фоларин Балогун Футбол

«Челси» интересуется форвардом «Арсенала» Фоларином Балогуном.

По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шетха, «Челси» не делал предложения, но их интерес предметный.

Отмечается, что «Монако» вскоре может улучшить предложение по форварду, за которого «Арсенал» хочет 50 млн фунтов.

Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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14 комментариев

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blаncо
Боули торгуется по бразильской системе: вы предложите сколько сможете, мы - сколько захотим.
+15
-1
+14
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Давид Agabekyan
Ответ Surviving
Не будет Челси покупать игрока за 50 млн ( шутка)
Не шутка. Сторгуются на 70 + бонусы
+13
0
+13
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dfstorm
Боули как будто со всей Саудовской Аравией бьется - кто больше народа нагребет за овер-прайс и овер-контракты
+11
-2
+9
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Человек1991
Идеальный трансфер ) Балогун в Балаган )
+5
0
+5
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Ansu Fati
Скоро для игроков Челси придется ставить скамейку запасных до углового флажка чтоб все поместились))
+5
-1
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Давид Agabekyan
Ответ dfstorm
Боули как будто со всей Саудовской Аравией бьется - кто больше народа нагребет за овер-прайс и овер-контракты
Саудовцы особенно не переплачивают за трансферы, они все деньги в контракты вкладывают
+4
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Surviving
Не будет Челси покупать игрока за 50 млн ( шутка)
+3
-1
+2
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S. A.
От Челси можно и 100 лямов требовать
+2
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rigobersong
Боули: Вызов принят!:)
+1
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Aleksandr Khachoyan
Ну раз уж это Челси, то за 70 + 10 можете забирать себе
+1
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Мексиканская песня
Кто это?
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кuraakula belov
Почему Артета упорно не хочет дать шанс Балогуну особенно на фоне травме Жезуса?
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ke-ke
В Арсенале он по факту третий нападающий? Не особенно рассчитывают на него?
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Сергей Кайзер
Ответ Ansu Fati
Скоро для игроков Челси придется ставить скамейку запасных до углового флажка чтоб все поместились))
"Мы говорим о 22-23 игроках плюс трёх, четырёх или пяти футболистах из академии, которых можно использовать каждую неделю. Вчера мы привлекли к тренировкам нескольких молодых игроков, и я был очень удивлён и доволен их работой и качеством. Я думаю, что для нас это отлично. Мы можем добавить в состав нескольких игроков, но сейчас это число, 23, 22 или 23, кажется идеальным" (с) М. Почеттино, 18.08.23
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