«Монако» договорился с «Арсеналом» о трансфере Балогуна за 45 млн евро. «Челси» посчитал форварда слишком дорогим

Теги Монако Челси премьер-лига Россия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Фоларин Балогун Футбол

«Монако» опередил «Челси» в борьбе за подписание Фоларина Балогуна.

По данным Independent, «Челси» посчитал запрашиваемую сумму слишком крупной – «Арсенал» требует за Балогуна около 45 миллионов фунтов.

Журналист Фабрис Хокинс сообщает, что «Арсеналу» и «Монако» удалось достичь соглашения по трансферу 22-летнего форварда. Балогун подпишет с французским клубом соглашение на 5 лет, сумма трансфера составит 45 миллионов евро, включая бонусы. В данный момент клубы обсуждают последние детали сделки, все стороны уверены в ее успехе.

Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой американского форварда можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Vladimir Chistyakov
Челси ? слишком дорогим ? тут какая-то ошибка
+36
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+32
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madaev
Слишком дорогим ? Может слишком дешевым ?
+21
-3
+18
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Любитель побеждать
45 для Монако? Ну потом продадут в Челси за 100, когда те будут считать его дешевым.
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Боули посчитал кого-то слишком дорогим? 🤯
+8
-3
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instasamka
Ответ Vladimir Chistyakov
Челси ? слишком дорогим ? тут какая-то ошибка
Скорей всего Боулинг предложил 75 миллионов но Монако настаивал на 45. Вот и не договорились
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Jesse Boy
Челси знает понятие "слишком дорого"?
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Алексей Тихий
Челси??Дорогим?
Это вряд ли.
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Bobby Shmonka
Монако может стать чемпионом , Бен Йеддера не должны по липовому обвинению посадить,связка Балогун-Бен Йеддер очень сильно смотрится
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halamadrid9326
а чем хорош Нкетиа что его оставляют, а Балогуна продают?
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Нужно продавать за эти деньги. А парню удачи. Ему бы в итальянскую лигу, там таких форвардов ценят
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Алексей Гусев
Ответ Алексей Тихий
Челси??Дорогим? Это вряд ли.
тем более американца)
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