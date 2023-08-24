«Монако» договорился с «Арсеналом» о трансфере Балогуна за 45 млн евро. «Челси» посчитал форварда слишком дорогим

«Монако» опередил «Челси» в борьбе за подписание Фоларина Балогуна.

По данным Independent, « » посчитал запрашиваемую сумму слишком крупной – « » требует за около 45 миллионов фунтов.

Журналист Фабрис Хокинс сообщает, что «Арсеналу» и « » удалось достичь соглашения по трансферу 22-летнего форварда. Балогун подпишет с французским клубом соглашение на 5 лет, сумма трансфера составит 45 миллионов евро, включая бонусы. В данный момент клубы обсуждают последние детали сделки, все стороны уверены в ее успехе.

Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой американского форварда можно ознакомиться здесь.

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