«Монако» договорился с «Арсеналом» о трансфере Балогуна за 45 млн евро. «Челси» посчитал форварда слишком дорогим
«Монако» опередил «Челси» в борьбе за подписание Фоларина Балогуна.
По данным Independent, «Челси» посчитал запрашиваемую сумму слишком крупной – «Арсенал» требует за Балогуна около 45 миллионов фунтов.
Журналист Фабрис Хокинс сообщает, что «Арсеналу» и «Монако» удалось достичь соглашения по трансферу 22-летнего форварда. Балогун подпишет с французским клубом соглашение на 5 лет, сумма трансфера составит 45 миллионов евро, включая бонусы. В данный момент клубы обсуждают последние детали сделки, все стороны уверены в ее успехе.
Балогун забил 21 гол в Лиге 1 в прошлом сезоне, выступая за «Реймс» на правах аренды. Подробно со статистикой американского форварда можно ознакомиться здесь.
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Это вряд ли.