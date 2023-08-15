«Монако» предложил «Арсеналу» 40 млн евро за Балогуна. «Канониры» отказались и требуют 50 млн

«Арсенал» хочет за Фоларина Балогуна на 10 млн евро больше, чем дает «Монако».

По данным RMC Sport, клуб Лиги 1 в устном порядке предложил за форварда 40 млн евро, но «канониры» ответили отказом. Они рассчитывают выручить 50 млн.

Стороны продолжают переговоры, но монегаски подыскивают альтернативные варианты.

Так, они предприняли попытку договориться с из « » – безуспешно. Нападающий сборной Камеруна предпочел перейти в «Абху» на два года.

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