«Монако» предложил «Арсеналу» 40 млн евро за Балогуна. «Канониры» отказались и требуют 50 млн
«Арсенал» хочет за Фоларина Балогуна на 10 млн евро больше, чем дает «Монако».
По данным RMC Sport, клуб Лиги 1 в устном порядке предложил за форварда 40 млн евро, но «канониры» ответили отказом. Они рассчитывают выручить 50 млн.
Стороны продолжают переговоры, но монегаски подыскивают альтернативные варианты.
Так, они предприняли попытку договориться с Карлом Токо-Экамби из «Лиона» – безуспешно. Нападающий сборной Камеруна предпочел перейти в «Абху» на два года.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
14 комментариев