«Монако» предложил «Арсеналу» 40 млн евро за Балогуна. «Канониры» отказались и требуют 50 млн

Теги Лион Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Карл Токо-Экамби деньги Абха Фоларин Балогун Футбол

«Арсенал» хочет за Фоларина Балогуна на 10 млн евро больше, чем дает «Монако».

По данным RMC Sport, клуб Лиги 1 в устном порядке предложил за форварда 40 млн евро, но «канониры» ответили отказом. Они рассчитывают выручить 50 млн.

Стороны продолжают переговоры, но монегаски подыскивают альтернативные варианты.

Так, они предприняли попытку договориться с Карлом Токо-Экамби из «Лиона» – безуспешно. Нападающий сборной Камеруна предпочел перейти в «Абху» на два года.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Геник
Арсенал решил почувствовать себя хоть на десяток миллионов Брайтоном.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr@k
Адекватная нынче цена кстати
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
I am Arsenal
Сколько Монако попросил за своего молодого напа? если бы он отгрузил 21 голов в чемпионате. 50 Лямов это ещё мало за Балогуна
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
очумелый
Арсеналу торопиться некуда.У него ещё три года по контракту.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ очумелый
Арсеналу торопиться некуда.У него ещё три года по контракту.
а если следующий сезон завалит? кто за него тогда 40 даст?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Если просидит сезон на лавке и 40 никто не даст потом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
такими темпами опять в аренду пойдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрюха с района
Физрук решил его на лавке мариновать) Непонятно, почему в аренду не хотят его отдать снова) Так бы в Интер перешел в аренду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ Назар Игорь
Надеюсь когда- нибудь прочитать в новостях - "Клуб А предлагает за игрока клуба Б 50 млн. Клуб Б отказал, он хочет 40 млн.
Странные у тебя надежды конечно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий