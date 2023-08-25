«Арсенал» продаст Балогуна «Монако» за 40 млн евро и процент от перепродажи. Медосмотр – до конца недели

Теги Монако премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы деньги Фоларин Балогун Фабрицио Романо Футбол

Фоларин Балогун близок к переходу из «Арсенала» в «Монако».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что стороны согласовали сделку на 40 млн евро с учетом бонусов. При этом «канониры» получат существенную часть денег за следующий трансфер форварда.

Ожидается, что 22-летний футболист пройдет медосмотр до конца этой недели и подпишет долгосрочный контракт.

Сообщалось, что «Монако» опередил в борьбе за нападающего «Челси».

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11 комментариев

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Van-der-Muravei
Ответ DolJun
странный ход от артеты учитывая что команде нужен нап. или он реально думает что у него под 14ым анри играет?
Мягко говоря, не Анри. И да, не уровень топ-4 АПЛ. Но в первом туре гол забил, во втором туре пенальти заработал, команда два матча выиграла. На тренировках пашет, готов на лавке сидеть без проблем в отличие от Балогуна и выходить на 5 минут в концовке. Какие к нему вопросы вообще?)
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S. A.
Арсенал продаёт игрока за 40 миллионов. Нонсенс
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Hasan Kochinov
Ответ DolJun
странный ход от артеты учитывая что команде нужен нап. или он реально думает что у него под 14ым анри играет?
Отличный он нап, под 14 номером. давно доказал, что полезен в системе Артеры. как будто на рынке есть нападающие, которые сильнее Нкетии, и также готовые сидеть под Жезусом? Эдди в каждой игре полезен, он забивает голы, он хорошо играет без мяча.
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DolJun
странный ход от артеты учитывая что команде нужен нап. или он реально думает что у него под 14ым анри играет?
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Фанат спорта01
Ответ DolJun
странный ход от артеты учитывая что команде нужен нап. или он реально думает что у него под 14ым анри играет?
в нападении и троссар может сыграть и Жезус не будет вечно травмирован.
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Lucky Z
Ответ Дзмітрый Фарботка
а почему он так не нужен, если Жесус не вылазит из лазарета
Троссард
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Дзмітрый Фарботка
а почему он так не нужен, если Жесус не вылазит из лазарета
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Алексей Фирстов
В Монако с голевых Головина будет забивать, классная связка будет.
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Сади Самедов
Не совсем понятно, где будет играть Бало, если там есть Бен-Йеддер и Минамино. Я так понимаю, что у Бена проблемы с законом серьезные, что на его место срочно нашли Балогуна
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Ayday Sky
Ответ Дзмітрый Фарботка
а почему он так не нужен, если Жесус не вылазит из лазарета
Балоган неоднократно заявлял, что его амбиции не позволяют сидеть на лавке,.якобы он достоин большего. Соответственно, смысл держать такого игрока, который явно не тянет на основну, но и не хочет ждать своего шанса
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