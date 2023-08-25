«Арсенал» продаст Балогуна «Монако» за 40 млн евро и процент от перепродажи. Медосмотр – до конца недели

Фоларин Балогун близок к переходу из «Арсенала» в «Монако».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что стороны согласовали сделку на 40 млн евро с учетом бонусов. При этом «канониры» получат существенную часть денег за следующий трансфер форварда.

Ожидается, что 22-летний футболист пройдет медосмотр до конца этой недели и подпишет долгосрочный контракт.

Сообщалось, что « » опередил в борьбе за нападающего «Челси».

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