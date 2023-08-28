«Челси» добавил отступные в контракт Лукаку – 37 млн фунтов. Зарплата форварда будет снижена

«Челси» указал отступные в контракте Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе бельгийского нападающего на правах аренды. Футболист согласился на снижение зарплаты и прилетит в Рим во вторник.

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, зарплата форварда будет снижена не только на период его выступлений за «Рому», но и на оставшиеся два года по контракту с « ». Кроме того, лондонцы прописали в контракте Лукаку пункт об отступных в размере 37 миллионов фунтов.

Подробную статистику можно найти здесь.

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