«Челси» добавил отступные в контракт Лукаку – 37 млн фунтов. Зарплата форварда будет снижена
«Челси» указал отступные в контракте Ромелу Лукаку.
Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе бельгийского нападающего на правах аренды. Футболист согласился на снижение зарплаты и прилетит в Рим во вторник.
Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, зарплата форварда будет снижена не только на период его выступлений за «Рому», но и на оставшиеся два года по контракту с «Челси». Кроме того, лондонцы прописали в контракте Лукаку пункт об отступных в размере 37 миллионов фунтов.
Подробную статистику Лукаку можно найти здесь.
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