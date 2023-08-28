«Челси» добавил отступные в контракт Лукаку – 37 млн фунтов. Зарплата форварда будет снижена

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Челси» указал отступные в контракте Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе бельгийского нападающего на правах аренды. Футболист согласился на снижение зарплаты и прилетит в Рим во вторник

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, зарплата форварда будет снижена не только на период его выступлений за «Рому», но и на оставшиеся два года по контракту с «Челси». Кроме того, лондонцы прописали в контракте Лукаку пункт об отступных в размере 37 миллионов фунтов. 

Подробную статистику Лукаку можно найти здесь

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4 комментария

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Pitkin
37 миллионов отступных никто за Лукаку не заплатит. Тем более нищая Рома. Самый позорный трансфер Челси за все годы.
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Satis
За двадцатку спихнуть эту ходячую проблему уже будет неплохо
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Overkiller
45. Но при заморозках отступные скукоживаются.
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