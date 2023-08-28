Лукаку прилетит в Рим во вторник. Его доставит владелец «Ромы» Фридкин – у него есть лицензия пилота
Ромелу Лукаку прибудет в Италию во вторник.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» и «Рома» договорились об аренде форварда. За 10 месяцев бельгиец получит от клуба Серии А около 7,5 млн евро.
Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, Лукаку в Рим доставит владелец «Ромы» Дэн Фридкин, участвовавший в переговорах с руководством «Челси». У американца есть лицензия пилота.
Сообщалось, что лондонцы получат от римлян 5 млн фунтов.
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