Лукаку прилетит в Рим во вторник. Его доставит владелец «Ромы» Фридкин – у него есть лицензия пилота

Теги Рома Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Дэн Фридкин Фабрицио Романо Футбол

Ромелу Лукаку прибудет в Италию во вторник.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Челси» и «Рома» договорились об аренде форварда. За 10 месяцев бельгиец получит от клуба Серии А около 7,5 млн евро.

Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, Лукаку в Рим доставит владелец «Ромы» Дэн Фридкин, участвовавший в переговорах с руководством «Челси». У американца есть лицензия пилота.

Сообщалось, что лондонцы получат от римлян 5 млн фунтов.

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43 комментария

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Aleksey Yashin
Я правильно прочитал, владелец Ромы лично, за штурвалом самолета, доставит треногу в Рим?
+117
-3
+114
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Пикачу82
Ответ Vićtor Diaź
Пока будут лететь, Фридкин Лакаке будет анекдоты рассказывать, сидя за штурвалом
Главное чтоб за рычаг не дергал
+60
-2
+58
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Vićtor Diaź
Пока будут лететь, Фридкин Лакаке будет анекдоты рассказывать, сидя за штурвалом
+37
0
+37
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yulay
Фридкин во время полёта выяснит что всё это время Лукаку ведёт переговоры ещё и с Лацио
+27
0
+27
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dr. cage
Ответ Evgen_Hazard
Что-то из прошлого, что-то из полёта Салы.
Тоже сразу вспомнил..
+26
-1
+25
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bogdan21101987@icloud.com
В пару к Белотти , может на двоих забьют 8 голов
+17
0
+17
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whereissuso
Ответ yulay
Фридкин во время полёта выяснит что всё это время Лукаку ведёт переговоры ещё и с Лацио
С Миланом.
*убирая трубку от уха*
-Дэн, я передумал, у Сан Сиро останови!
+15
0
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Милитриса Кирбитьевна
Ответ Aleksey Yashin
Я правильно прочитал, владелец Ромы лично, за штурвалом самолета, доставит треногу в Рим?
В контейнере.
+12
0
+12
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Evgen_Hazard
Что-то из прошлого, что-то из полёта Салы.
+14
-4
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Artuom Batishev
Ответ Evgen_Hazard
Что-то из прошлого, что-то из полёта Салы.
У Фридкина думается самолет в порядке, а не какая-то развалина 🤷🏻
+9
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Н.Ф.
Ты возьми меня в полёт,
Мой единственный пилот.
©
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Биограф Венгера
Ответ Пикачу82
Главное чтоб за рычаг не дергал
Это специальность Лапорты
+8
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Славка Пронько
Ответ whereissuso
С Миланом. *убирая трубку от уха* -Дэн, я передумал, у Сан Сиро останови!
Не могу! Прыгай!
+5
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Крутое пике с изобретательным и находчивым пилотом Фридкиным
+4
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окечуква
Отличный трансфер для всех сторон. Ромелу добавит конкретики в атаке Роме. Молодец, что устоял пока от Аравийского соблазна, удачи.
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FIFA
Ждём легендарный поцелуй эмблемы
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Lavinka
Я бы на месте Лукаку не полетел .
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Ильдар Исмагилов
Мощно!
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Трент Резнор
Белый потомок колонизаторов доставит черный бриллиант в Рим.
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Пикачу82
Теперь и у Ромы будет один рычаг
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Velirpa
Ответ Aleksey Yashin
Я правильно прочитал, владелец Ромы лично, за штурвалом самолета, доставит треногу в Рим?
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Фредерик Вассёр
Медведь из кустов: Лукаку
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Иван Алейников
Ответ bogdan21101987@icloud.com
В пару к Белотти , может на двоих забьют 8 голов
Во всех турнирах…
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Balt
Звучит так себе. Лучше на нормальном рейсе с нормальными опытными пилотами, на нормальном большом самолёте.
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majestic1980
Да что этот нигер себе позволяет! (с)
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