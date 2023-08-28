Лукаку прилетит в Рим во вторник. Его доставит владелец «Ромы» Фридкин – у него есть лицензия пилота

Ромелу Лукаку прибудет в Италию во вторник.

Как сообщает инсайдер , « » и «Рома» договорились об аренде форварда. За 10 месяцев бельгиец получит от клуба Серии А около 7,5 млн евро.

Как передает журналист , в Рим доставит владелец «Ромы» , участвовавший в переговорах с руководством «Челси». У американца есть лицензия пилота.

Сообщалось, что лондонцы получат от римлян 5 млн фунтов.

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