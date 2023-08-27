«Рома» ведет с окружением Лукаку переговоры о сокращении зарплаты. «Челси» получит более 5 млн евро за аренду форварда

«Рома» обсуждает с окружением Ромелу Лукаку сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что « » не хочет брать на себя даже часть зарплаты Лукаку на период аренды. Для того, чтобы «Рома» смогла полностью взять на себя обязательства по зарплате, бельгийцу придется согласиться снизить ее примерно до 7 млн евро в год.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в данный момент «Рома» ведет переговоры с окружением о сокращении зарплаты. Сам Ромелу неоднократно связывался с , который заинтересован в подписании бельгийца. При этом сумма, предложенная «Челси» за аренду бельгийца, превысила 5 миллионов евро.

Отмечается, что переговоры с боссами «Челси» продолжатся вечером в воскресенье, поскольку руководство находится на матче «Страсбура», владельцем которого является Тодд Боули. В «Роме» уверены, что смогут закрыть сделку до конца понедельника.

Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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