«Рома» ведет с окружением Лукаку переговоры о сокращении зарплаты. «Челси» получит более 5 млн евро за аренду форварда
«Рома» обсуждает с окружением Ромелу Лукаку сокращение зарплаты.
Ранее сообщалось, что «Челси» не хочет брать на себя даже часть зарплаты Лукаку на период аренды. Для того, чтобы «Рома» смогла полностью взять на себя обязательства по зарплате, бельгийцу придется согласиться снизить ее примерно до 7 млн евро в год.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, в данный момент «Рома» ведет переговоры с окружением Лукаку о сокращении зарплаты. Сам Ромелу неоднократно связывался с Жозе Моуринью, который заинтересован в подписании бельгийца. При этом сумма, предложенная «Челси» за аренду бельгийца, превысила 5 миллионов евро.
Отмечается, что переговоры с боссами «Челси» продолжатся вечером в воскресенье, поскольку руководство находится на матче «Страсбура», владельцем которого является Тодд Боули. В «Роме» уверены, что смогут закрыть сделку до конца понедельника.
Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.
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