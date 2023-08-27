«Рома» ведет с окружением Лукаку переговоры о сокращении зарплаты. «Челси» получит более 5 млн евро за аренду форварда

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Рома» обсуждает с окружением Ромелу Лукаку сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Челси» не хочет брать на себя даже часть зарплаты Лукаку на период аренды. Для того, чтобы «Рома» смогла полностью взять на себя обязательства по зарплате, бельгийцу придется согласиться снизить ее примерно до 7 млн евро в год.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в данный момент «Рома» ведет переговоры с окружением Лукаку о сокращении зарплаты. Сам Ромелу неоднократно связывался с Жозе Моуринью, который заинтересован в подписании бельгийца. При этом сумма, предложенная «Челси» за аренду бельгийца, превысила 5 миллионов евро.

Отмечается, что переговоры с боссами «Челси» продолжатся вечером в воскресенье, поскольку руководство находится на матче «Страсбура», владельцем которого является Тодд Боули. В «Роме» уверены, что смогут закрыть сделку до конца понедельника.

Подробную статистику 30-летнего форварда можно найти здесь.

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6 комментариев

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Арман Царнаев
Ответ Ман Сити 7
Моуру все мало нападающих, Абрахам, Дибала, Белотти, Азмун, Лукаку 🤦‍♂️
Абрахамсом выбыл на длительный период из-за травмы, дибала это больше про креатив, Белотти хорошо начал этот сезон, но прошлый провали, делать ставку только на него, слишком опасно. Азмун может как стрельнуть, так и провалиться. Лукаку несмотря на то, что порой выдаёт плохие отрезки все равно остаётся топ форвардом, обладая некоторыми качествами на уровне лучших игроков мира. Для Ромы это супер трансфер. Плюс условием Моуриньо перед руководством Ромы думаю было сильное усиление команды, что они сейчас и делают. Все таки Жозе по натуре своей чемпион, соответственно амбиции у него самые высокие.
+4
0
+4
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Pucheslav
Ответ Ман Сити 7
Моуру все мало нападающих, Абрахам, Дибала, Белотти, Азмун, Лукаку 🤦‍♂️
у Абрахама кресты
+1
0
+1
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Ман Сити 7
Ответ Арман Царнаев
Абрахамсом выбыл на длительный период из-за травмы, дибала это больше про креатив, Белотти хорошо начал этот сезон, но прошлый провали, делать ставку только на него, слишком опасно. Азмун может как стрельнуть, так и провалиться. Лукаку несмотря на то, что порой выдаёт плохие отрезки все равно остаётся топ форвардом, обладая некоторыми качествами на уровне лучших игроков мира. Для Ромы это супер трансфер. Плюс условием Моуриньо перед руководством Ромы думаю было сильное усиление команды, что они сейчас и делают. Все таки Жозе по натуре своей чемпион, соответственно амбиции у него самые высокие.
Понятно ...
+1
0
+1
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Direct free kick
Ответ Ман Сити 7
Моуру все мало нападающих, Абрахам, Дибала, Белотти, Азмун, Лукаку 🤦‍♂️
Дибала не нападающий, Азмун в оттяжке любит играть, Белотти 0 голов в прошлой серии и давно сдулся, хотя и забил наконец в первом туре. Даже заирец при таких раскладах это суперусиление, если доедет
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