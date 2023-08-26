Мамаев о Слуцком: «Он нехороший человек – для меня лично. Для кого-то он, может, и святой»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Мамаев Футбол

Павел Мамаев вновь высказался о сложных отношениях с Леонидом Слуцким.

– Много фраз, приписанных тебе, совсем уж ложь? Например, про Слуцкого. История про то, что когда Слуцкий сказал: «Зайди ко мне», ты сказал: «Я к вам в номер не пойду, потому что о вас ходят разные слухи». 

– Стопроцентная ложь, такой ситуации не было. У нас с ним были разногласия, но не так, как преподносится. 

– В каких ты сейчас отношениях со Слуцким? 

– Да ни в каких. У нас не может быть с ним никаких взаимоотношений.

– Катализатором вашего конфликта стал момент, когда Слуцкий решил тебя оштрафовать. Ты пришел к нему и чуть ли не швырнул ему деньги. 

– Тоже вранье, деньги в него я не швырял. Конфликт был. Я пришел к нему, чтобы сказать ему все, что у меня было. Мужчины же могут один на один поговорить, невзирая на статус. Я не пришел к нему драться, я пришел, чтобы сказать свою позицию в отношении его как человека.

Этот разговор вышел за рамки только из-за него. От меня об этом никто ничего не знал. Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком обсудил один на один. То, что он пошел таким путем... Меня даже Гинер вызывал. Я говорю: «А вы откуда знаете? Это же он вам сказал». Я не считаю нужным говорить то, что было между двумя людьми.

Он нехороший человек – для меня лично. Для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я вышел из комнаты, он крикнул мне вслед: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», – поделился Мамаев.

Павел Мамаев: «Слуцкий – пустое место для меня. Я его не уважаю»

Андронов о том, что Слуцкий в ЦСКА приглашал Мамаева в номер: «Паша сказал при команде: «Может, здесь пообщаемся? Слухи про вас разные ходят»

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34 комментария

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Shuller18
Расскажу эту историю насколько сам знаю. На одну из тренировок после выходных Мамаев пришел не то, что с похмелья, а в жопу пьяный. Разминку тогда проводил Онопко, Савелич сказал Пашке, мол, иди проспись, потом оштрафуем, и все ок. На это Мамаев начал при всех рассказывать с какой скоростью он вертел Онопко вместе с его семьей. Потом пришел Слуцкий и повторно попросил Мамая сходить проспаться, теперь Паша уже переключился на скорость вращения Слуцкого и его семьи. После этого естественно последовали более жесткие дисциплинарные меры. А Мамаев видимо обижен, что инцидент дошел до Гинера.
Кстати. у Слуцкого неоднократно были алкаши в командах, но он к ним относился лояльно. Годунок, тот же Шустиков до поры до времени, Дзагоев любил прибухнуть, это навскидку. Так что Мамаев может только себя винить в том, что перешел границы.
+40
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+36
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Viktor
После последних выходок Слуцкого, уже даже Мамаев стал восприниматься как адекватный человек....дожили...
Что кому плохого сделал Слуцкий кроме того, что живёт так, как ему нравится ? Он вам ничем не обязан. Хочет ходить на юмористические шоу - его дело. А про Мамаева все всё давно знают. Адекватностью там и не пахнет
+31
-4
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JENNINGS
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мамаев тоже не лучше
В отличие от Кокорина после освобождения у него хотя бы более адекватные мысли.
Ангелов нет, все мы с грехами
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Артём Околович
Ответ Viktor
После последних выходок Слуцкого, уже даже Мамаев стал восприниматься как адекватный человек....дожили...
и каким образом уголовник, который не вынес никакого урока из своего срока, стал адекватнее комика?
+12
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+9
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Viktor
После последних выходок Слуцкого, уже даже Мамаев стал восприниматься как адекватный человек....дожили...
+31
-22
+9
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analogia
Другое дело Кокорин, настоящий друг, и побухать можно в Монако, и стулом огреть депутата, и вместе на зоне посидеть. Слуцкий для детей за свои деньги футбол выстраивает, а другой весь в татухах за мужское качает. Время все расставило по своим местам.
+15
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Stop-D
Ответ Momos
Не знаю, что у них там произошло, но я на стороне Слуцкого. Он производит впечатление разумного человека. Про Мамаева знаю мало, но судя по его жене, интеллект не является его сильной стороной.
Разумного человека?))Посмотри последние пол года, что делает этот "разумный" человек))
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savik-A.M.
Ответ Momos
Не знаю, что у них там произошло, но я на стороне Слуцкого. Он производит впечатление разумного человека. Про Мамаева знаю мало, но судя по его жене, интеллект не является его сильной стороной.
это шутка такая про разумного Слуцкого ?
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dreamstep
Субординацию никто не отменял, у Акинфеева, Игнашевича, Березуцких при их статусе не было проблем со Слуцким. А у Мамаева видно звездная болезнь вырвалась.
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dimamak10
Лайк от Мостового
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Ярик01
Ответ Dik Delphin
Комментарий удален модератором
Откуда такая лексика, сколько ходок?
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Артём Околович
Ответ savik-A.M.
а где про то что он урока не вынес ?
признаю, спутал его с кокорой, но вот то, что Паша алименты нормально не платит говорит, что он мудак
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ARIGAMI ARIGAMI
Мамаев тоже не лучше
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Денис Ширинов
Вот Кокорин просто душка
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SkSK
Ответ Momos
Не знаю, что у них там произошло, но я на стороне Слуцкого. Он производит впечатление разумного человека. Про Мамаева знаю мало, но судя по его жене, интеллект не является его сильной стороной.
а Слуцкий прям эталон разумности... особенно это по ленте новостей о нем видно...
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Bigsleep_spb
Ответ Momos
Не знаю, что у них там произошло, но я на стороне Слуцкого. Он производит впечатление разумного человека. Про Мамаева знаю мало, но судя по его жене, интеллект не является его сильной стороной.
у него уже другая жена .хз правда что у этой
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eskerro
Ответ Shuller18
Расскажу эту историю насколько сам знаю. На одну из тренировок после выходных Мамаев пришел не то, что с похмелья, а в жопу пьяный. Разминку тогда проводил Онопко, Савелич сказал Пашке, мол, иди проспись, потом оштрафуем, и все ок. На это Мамаев начал при всех рассказывать с какой скоростью он вертел Онопко вместе с его семьей. Потом пришел Слуцкий и повторно попросил Мамая сходить проспаться, теперь Паша уже переключился на скорость вращения Слуцкого и его семьи. После этого естественно последовали более жесткие дисциплинарные меры. А Мамаев видимо обижен, что инцидент дошел до Гинера. Кстати. у Слуцкого неоднократно были алкаши в командах, но он к ним относился лояльно. Годунок, тот же Шустиков до поры до времени, Дзагоев любил прибухнуть, это навскидку. Так что Мамаев может только себя винить в том, что перешел границы.
Дзагоев скорее принюхнуть любил
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Jeicob Harlon
слуцкий тип проткнутый,это всем известно
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ApXuMaHqPuT
Ответ Shuller18
Расскажу эту историю насколько сам знаю. На одну из тренировок после выходных Мамаев пришел не то, что с похмелья, а в жопу пьяный. Разминку тогда проводил Онопко, Савелич сказал Пашке, мол, иди проспись, потом оштрафуем, и все ок. На это Мамаев начал при всех рассказывать с какой скоростью он вертел Онопко вместе с его семьей. Потом пришел Слуцкий и повторно попросил Мамая сходить проспаться, теперь Паша уже переключился на скорость вращения Слуцкого и его семьи. После этого естественно последовали более жесткие дисциплинарные меры. А Мамаев видимо обижен, что инцидент дошел до Гинера. Кстати. у Слуцкого неоднократно были алкаши в командах, но он к ним относился лояльно. Годунок, тот же Шустиков до поры до времени, Дзагоев любил прибухнуть, это навскидку. Так что Мамаев может только себя винить в том, что перешел границы.
Вполне похоже на мамая, в молодости он был быдлан редкостный🐵
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Spaten
Ответ Мукунку хороший
— Нехороший человек? — Редиска. — Хороший человек? — Забыл… (с)
Фрифе! Действительно фрифе…
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hammers
Ответ Stop-D
Разумного человека?))Посмотри последние пол года, что делает этот "разумный" человек))
Развлекается))) имеет право в пределах закона
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Dik Delphin
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T622222
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ JENNINGS
В отличие от Кокорина после освобождения у него хотя бы более адекватные мысли. Ангелов нет, все мы с грехами
Ну Кокорин это - отдельная история, стоящая целого романа
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Olympo
Расписная урка предложила тренеру «раз на раз»? Правильно мамая поперли с его ауе
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