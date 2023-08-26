Мамаев о Слуцком: «Он нехороший человек – для меня лично. Для кого-то он, может, и святой»

Павел Мамаев вновь высказался о сложных отношениях с Леонидом Слуцким.

– Много фраз, приписанных тебе, совсем уж ложь? Например, про Слуцкого. История про то, что когда Слуцкий сказал: «Зайди ко мне», ты сказал: «Я к вам в номер не пойду, потому что о вас ходят разные слухи».

– Стопроцентная ложь, такой ситуации не было. У нас с ним были разногласия, но не так, как преподносится.

– В каких ты сейчас отношениях со Слуцким?

– Да ни в каких. У нас не может быть с ним никаких взаимоотношений.

– Катализатором вашего конфликта стал момент, когда Слуцкий решил тебя оштрафовать. Ты пришел к нему и чуть ли не швырнул ему деньги.

– Тоже вранье, деньги в него я не швырял. Конфликт был. Я пришел к нему, чтобы сказать ему все, что у меня было. Мужчины же могут один на один поговорить, невзирая на статус. Я не пришел к нему драться, я пришел, чтобы сказать свою позицию в отношении его как человека.

Этот разговор вышел за рамки только из-за него. От меня об этом никто ничего не знал. Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком обсудил один на один. То, что он пошел таким путем... Меня даже Гинер вызывал. Я говорю: «А вы откуда знаете? Это же он вам сказал». Я не считаю нужным говорить то, что было между двумя людьми.

Он нехороший человек – для меня лично. Для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я вышел из комнаты, он крикнул мне вслед: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», – поделился Мамаев.

Павел Мамаев: «Слуцкий – пустое место для меня. Я его не уважаю»

Андронов о том, что Слуцкий в ЦСКА приглашал Мамаева в номер: «Паша сказал при команде: «Может, здесь пообщаемся? Слухи про вас разные ходят»

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