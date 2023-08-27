Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста рассмотрит комитет по этике
Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Леонида Слуцкого.
Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».
По данным «РБ Спорт», комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого.
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