Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста рассмотрит комитет по этике

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС Комитет по этике Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Леонида Слуцкого.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

По данным «РБ Спорт», комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого.

«19-летний дебил» – так Слуцкий назвал журналиста, когда заступался за Дзюбу. Слова проверят юристы, в аргументах тренера много нестыковок

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26 комментариев

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Очки Дани Алвеса
А в каком статусе? Так можно каждого фаната привлекать по «этике», начиная с главных «этикеток» из этого же самого комитета
+28
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+25
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Yuranich92
А какое отношение Слуцкий сейчас имеет к футболу?)
+26
-1
+25
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Dmitry Ptitsyn
Отстранят от сьёмок в шоу
+13
0
+13
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Bartez1986
дебилы рассмотрят вопрос о дебиле
+11
-2
+9
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Russian Horse
Ответ Yuranich92
А какое отношение Слуцкий сейчас имеет к футболу?)
А там сидит 80 летний дебил Анзор, логику искать не стоит
+7
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+6
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mars
Слуцкий уже давно шоумен. Комитет по этике скоро за тиктокеров и рэперов возьмётся, походу
+5
0
+5
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Рашпель793
А что ему сделают? Запретят на КВН и в бургерную ходить? 🤔
+5
0
+5
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шатанледс 12
Ответ Bartez1986
дебилы рассмотрят вопрос о дебиле
Осторожнее . Видимо, КДКскоро начнут за комменты на спортсе к ответственности привлекать🙃
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Алексей Гусев
а дебила самого не думают отстранить?
+4
0
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Lux_Vid Александров
На сколько матчей отстранять собираются!?🤣
+6
-2
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ericssons
Я ТРЕБУЮ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА !
+3
0
+3
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Сергей Галынский
Комитет по этике это сборище пенсионеров с Кавазашвили?
Зачем они вооьще нужны
+3
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Михаил1970
Ответ Dmitry Ptitsyn
Отстранят от сьёмок в шоу
На 2 передачи условно)
+2
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Антон Фалафель
И што Слуцкому с этого станет??? Бредятина от чинуш.
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Красная стрела
Извините, а Слуцкий сейчас кто?
+1
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Mozazi
В прошлый раз они Слуцкого не могли найти кажется месяцев 6, а потом все улеглось. Ну дебилы, блеать конечно.
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Silent2006
Отберут фан айди.
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Артём Алёшин
надо срочно возвращать кодекс чести Фурсенко 😂😂😂
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Фантом
А на каком основании, собственно? Комитет по этике вроде как правами государственного суда не наделен, а к российскому футболу Слуцкий сейчас формального отношения не имеет.
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MstAndreev
Комитет по этике установит, что журналисту 20 лет. В остальном - без изменений
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Moffo
Мизулина не смогла?
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Glukinho
Ответ ericssons
Я ТРЕБУЮ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА !
https://youtu.be/9cXdA6WLOFY
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Никита Аксанов
Можно и без кавычек.
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Vedved
Ответ Сергей Галынский
Комитет по этике это сборище пенсионеров с Кавазашвили? Зачем они вооьще нужны
Как зачем? Нести бред и получать бабки) ну и народ заодно - развлекать😅
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