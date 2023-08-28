«Барса» хочет отдать Лангле в аренду на 2 года. Защитник интересен «Севилье» и «Бетису»

Теги Барселона Севилья Бетис Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

«Барселона» не рассчитывает на Клемана Лангле.

Каталонский клуб ищет новый клуб для защитника. «Барса» хочет отдать его в аренду на два года, сообщает Mundo Deportivo. 

Ранее стало известно, что в подписании Лангле заинтересована «Севилья». Теперь к борьбе за игрока присоединился «Бетис», однако у «Севильи» остается некоторое преимущество, учитывая тот факт, что Лангле играл за эту команду до перехода в «Барсу». 

Судьба возможного трансфера будет зависеть от формулы распределения зарплаты игрока – он зарабатывает около 18 миллионов евро за сезон. «Барселона» предполагает, что ей придется продолжить платить Лангле долю зарплаты, но клуб стремится минимизировать эти расходы.

Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года года. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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4 комментария

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Пепси пеналдувич
Заберите!!
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Вячеслав Новиков
Хоть так, конечно лучше продать, но с его зарплатой и уровнем игры, он врятли кого заинтересует
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Overkiller
Ответ Вячеслав Новиков
Хоть так, конечно лучше продать, но с его зарплатой и уровнем игры, он врятли кого заинтересует
Ну, в Тотэме, вроде, картины не портил, так что и Севилье и Бетису вполне может сгодиться.
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Вячеслав Новиков
Ответ Overkiller
Ну, в Тотэме, вроде, картины не портил, так что и Севилье и Бетису вполне может сгодиться.
Им да, но они его не купят конечно
0
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