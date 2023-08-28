«Барса» хочет отдать Лангле в аренду на 2 года. Защитник интересен «Севилье» и «Бетису»

«Барселона» не рассчитывает на Клемана Лангле.

Каталонский клуб ищет новый клуб для защитника. «Барса» хочет отдать его в аренду на два года, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что в подписании Лангле заинтересована « ». Теперь к борьбе за игрока присоединился « », однако у «Севильи» остается некоторое преимущество, учитывая тот факт, что Лангле играл за эту команду до перехода в «Барсу».

Судьба возможного трансфера будет зависеть от формулы распределения зарплаты игрока – он зарабатывает около 18 миллионов евро за сезон. « » предполагает, что ей придется продолжить платить Лангле долю зарплаты, но клуб стремится минимизировать эти расходы.

Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года года. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку