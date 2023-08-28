«Барса» хочет отдать Лангле в аренду на 2 года. Защитник интересен «Севилье» и «Бетису»
«Барселона» не рассчитывает на Клемана Лангле.
Каталонский клуб ищет новый клуб для защитника. «Барса» хочет отдать его в аренду на два года, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее стало известно, что в подписании Лангле заинтересована «Севилья». Теперь к борьбе за игрока присоединился «Бетис», однако у «Севильи» остается некоторое преимущество, учитывая тот факт, что Лангле играл за эту команду до перехода в «Барсу».
Судьба возможного трансфера будет зависеть от формулы распределения зарплаты игрока – он зарабатывает около 18 миллионов евро за сезон. «Барселона» предполагает, что ей придется продолжить платить Лангле долю зарплаты, но клуб стремится минимизировать эти расходы.
Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до 2026 года года. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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