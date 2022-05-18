«Барселона» хочет подписать Кунде, включив Деста и Лангле в сделку с «Севильей»

хочет подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде.

По данным Mundo Deportivo, подписание центрального защитника – одна из целей каталонского клуба на лето. Хави, тренерский штаб «Барсы» и спортивный менеджмент клуба высоко ценят 23-летнего футболиста.

В «Барсе» понимают, что Жерар Пике не сможет долго играть на высоком уровне, и считают, что Кунде составил бы прекрасную с Рональдом Араухо. «Барса» получила очень хорошие отзывы о Жюле.

Основным препятствием остается цена этого игрока – хочет получить за него 80 млн евро. Учитывая нынешнее финансовое положение «Барселоны», такая сумма для клуба невозможна, но «Севилья», зная об этом, может согласиться на включение нескольких игроков в сделку.

Ранее «Севилья» дважды отказалась продавать Кунде, но сейчас между клубом и игроком есть устная договоренность, что его отпустят, если поступит хорошее предложение.

«Барселона» готова включить в сделку и , который перешел в «Барсу» из «Севильи» в 2018 году. Андалусийский клуб положительно относится к возможному переходу Деста, по поводу Лангле у «Севильи» есть сомнения.

Менеджменту «Севильи» очень нравился Дест еще в период его выступлений за «Аякс». В нем видят идеальную замену 36-летнему .

Статистику 23-летнего Кунде можно изучить здесь.

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