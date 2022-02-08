«Барса» хочет подписать 3-4 защитников летом. Кунде и Кристенсен – в списке вариантов

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«Барселона» хочет серьезно перестроить оборону.

По данным Diario Sport, по ходу летнего трансферного окна каталонцы могут подписать трех-четырех игроков в защиту. Это приоритет главного тренера «Барсы» Хави.

Летом сине-гранатовые хотят избавиться от трех центральных защитников – Оскара Мингесы, Самюэля Умтити и Клемана Лангле. Они будут получать игровые минуты, но Хави хочет видеть в своей команде игроков иного профиля.

«Барса» хочет подписать одного центрального защитника на правах свободного агента, а также еще одного игрока топ-уровня на эту позицию. Сейчас спортивный департамент «Барсы» работает над переходом Андреаса Кристенсена из «Челси», а также Жюля Кунде из «Севильи». Сделка с «Ювентусом» по Маттейсу де Лигту маловероятна из-за высокой зарплаты игрока.

Кроме того, состав «Барсы», скорее всего, пополнит защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта, который летом, как и Кристенсен, станет свободным агентом. Также каталонцы хотят подписать конкурента для Жорди Альбы и мечтают о защитнике «Валенсии» Хосе Гайя.

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