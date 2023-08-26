«Севилья» хочет арендовать Лангле у «Барсы». Проблема – в высокой зарплате защитника

«Севилья» хочет арендовать Клемана Лангле у «Барселоны».

По данным Marca, полноценный трансфер исключен. В случае аренды проблемой для сделки остается высокая зарплата француза.

Напомним, Лангле уже выступал за «Севилью» в 2017-2018 годах.

Сезон-2022/23 провел в аренде в «Тоттенхэме». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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