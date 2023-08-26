«Севилья» хочет арендовать Лангле у «Барсы». Проблема – в высокой зарплате защитника
«Севилья» хочет арендовать Клемана Лангле у «Барселоны».
По данным Marca, полноценный трансфер исключен. В случае аренды проблемой для сделки остается высокая зарплата француза.
Напомним, Лангле уже выступал за «Севилью» в 2017-2018 годах.
Сезон-2022/23 Клеман Лангле провел в аренде в «Тоттенхэме». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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