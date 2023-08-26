«Севилья» хочет арендовать Лангле у «Барсы». Проблема – в высокой зарплате защитника

Теги Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

«Севилья» хочет арендовать Клемана Лангле у «Барселоны».

По данным Marca, полноценный трансфер исключен. В случае аренды проблемой для сделки остается высокая зарплата француза.

Напомним, Лангле уже выступал за «Севилью» в 2017-2018 годах.

Сезон-2022/23 Клеман Лангле провел в аренде в «Тоттенхэме». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Вячеслав Новиков
Его бы в идеале продать
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MESSIya
Так же Марка отмечает, что Севилья не единственные претенденты. Есть ещё заинтересованные клубы
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predMBAPPE
Смешной чел, игрок уровня середняка, хочет бабло суперзвезды но играть в европе)
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ljolik888
Аренда это не выход конечно , но нужна как-то избавиться от него. Надеюсь не получится как с Дестом , что Барселона ещё и пол зарплаты будет доплачивать.
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