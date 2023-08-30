30 августа в Калининграде состоится поединок местной Балтики и Зенита Сергея Семака. Команды сыграют в рамках третьего тура групповой стадии Кубка России (так называемый «путь РПЛ»). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Зенита (2,08).

Балтика

Дела подопечных Сергея Игнашевича в Кубке России обстоят куда краше, нежели в РПЛ. Калининградцы набрали 6 очков в двух стартовых турах и возглавляют группу C, опережая Зенит по дополнительным показателям.

Перед встречей с Зенитом Балтика в драматичном стиле уступила Крыльям Советов в матче шестого тура РПЛ, пропустив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время. Пока не совсем понятно, как эта неудача скажется психологическом состоянии команды.

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Зенит

Питерцы не лучшим образом начали сезон 2023/2024, получили свою порцию заслуженной критики, но оперативно выравнивают ситуацию. В Кубке «сине-бело-голубые» идут без потерь. Параллельно Зенит укрепляет свои позиции в РПЛ. В последних турах были обыграны Спартак (3:1) и Урал (4:0).

Сильно помогает Зениту «блудный сын» Вендел. Бразилец пропустил всю предсезонную подготовку, старательно рвался во Фламенго, но все же остался в Питере как минимум до зимы. Вернувшись в состав Вендел быстро показал, кто в доме хозяин, став настоящим лидером команды после того, как Малком отправился на заработки в Саудовскую Аравию.

«Вендел – топ-футболист, он делает разницу на поле, раньше был Малком, а сейчас Вендел. Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. Это топ-уровень. В его футбольных качествах никто не сомневался», – говорит экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

Параллельным курсом Зенит пытается усилить атаку, предпринимая попытки подписать вингера Бенфики Давида Нереса. Впрочем, сделка едва ли состоится. Президент лиссабонского клуба Руи Кошта публично объявил о том, что «орлы» не заинтересованы в продаже Нереса.

Балтика – Зенит: история личных встреч

Доселе соперники провели лишь один очный поединок в рамках Кубка России. Столь волнующее событие произошло в сентябре 2012 года. Тогда победу отпраздновал Зенит – 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Балтика – Зенит

Разумеется, аналитики букмекерских контор считают фаворитом игры Зенит. БК Betboom предлагает поставить на победу питерцев с коэффициентом 2,08. Успех Балтики оценивают более серьезными цифрами – 3,63. На ничью Betboom дает 3,47.

Вряд ли Зенит выставит с первых минут полностью основной состав. Сергей Семак неоднократно говорил о том, что будет проводить ротацию. Впрочем, запаса прочности Зениту должно хватить с лихвой. Питерцы явно не хотят надолго откладывать вопрос о выходе в следующий этап Кубка России. Обыграть прямого конкурента по группе – отличная мотивация.

Балтика, конечно, хороша в Кубке, а порадовать родную публику в противостоянии с флагманом российского футбола – и вовсе дело святое, но сейчас Сергею Игнашевичу стоит больше думать об РПЛ. С учетом того, как радостно и быстро в России любят «снимать» тренеров, рулевому калининградцев может грозить досрочный выход на биржу труда. На всякий случай заметим, что в РПЛ Балтика набрала лишь 3 очка в шести играх, а после кубкового рандеву с Зенитом калининградцев ждет поездка в гости к Локомотиву.

Считаем, что Зенит вполне способен добиться своего. Для подстраховки можно взять победу питерцев с форой 0. Букмекерская контора Betboom предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1,51 (подходящий вариант для экспресса).

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