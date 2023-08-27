Александр Мостовой о Венделе: «Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду – это топ-уровень»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Вендел Футбол

Александр Мостовой назвал хавбека «Зенита» Вендела топ-футболистом.

Бразилец пропустил большую часть летних сборов, но в последних матчах играх забил три гола.

«Я давно уже говорил, что Вендел – топ-футболист, он делает разницу на поле. Раньше был Малком, а сейчас Вендел.

Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. Это топ-уровень. В его футбольных качествах никто не сомневался», – сказал экс-полузащитник сборной России .

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5 комментариев

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Mike_Podolyan
Да, Вендел и в Спортинге в порядке был. В РПЛ выделяется.
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Chernoy
Я давно подписан в инсте на Зе Роберту. Помнит ещё кто такого игрока? Ну вот посмотрите в какой он форме без сборов, «гуляя непонятно где» и сколько уже лет как он закончил.
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Карл_Иваныч
Называется - "и это он ещё не тренировался"!
На самом деле, это понятный ответ всем, кто наивно умничает про закупки "Зенитом" бразильцев: бразильцев купили все клубы РПЛ, но почему-то зенитовские могут "делать разницу", а другие не всегда.
Видимо дело не в национальности, а в качестве закупочной деятельности, в анализе качеств легионеров, в использовании их сильных сторон.
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Александр Жердин
Мастерство не пропьёшь - скромно добавил Вендел.
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Дмитрий
Ответ Chernoy
Я давно подписан в инсте на Зе Роберту. Помнит ещё кто такого игрока? Ну вот посмотрите в какой он форме без сборов, «гуляя непонятно где» и сколько уже лет как он закончил.
Если бы Зе оказался вчера за Ахмат минут на 10, был 100% слив чемпионов))
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