Александр Мостовой о Венделе: «Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду – это топ-уровень»

Александр Мостовой назвал хавбека «Зенита» Вендела топ-футболистом.

Бразилец пропустил большую часть летних сборов, но в последних матчах играх забил три гола.

«Я давно уже говорил, что Вендел – топ-футболист, он делает разницу на поле. Раньше был Малком, а сейчас Вендел.

Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. Это топ-уровень. В его футбольных качествах никто не сомневался», – сказал экс-полузащитник сборной России .

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