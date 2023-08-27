Александр Мостовой о Венделе: «Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду – это топ-уровень»
Александр Мостовой назвал хавбека «Зенита» Вендела топ-футболистом.
Бразилец пропустил большую часть летних сборов, но в последних матчах играх забил три гола.
«Я давно уже говорил, что Вендел – топ-футболист, он делает разницу на поле. Раньше был Малком, а сейчас Вендел.
Два месяца гулять непонятно где, а потом приехать и тащить команду. Это топ-уровень. В его футбольных качествах никто не сомневался», – сказал экс-полузащитник сборной России .
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На самом деле, это понятный ответ всем, кто наивно умничает про закупки "Зенитом" бразильцев: бразильцев купили все клубы РПЛ, но почему-то зенитовские могут "делать разницу", а другие не всегда.
Видимо дело не в национальности, а в качестве закупочной деятельности, в анализе качеств легионеров, в использовании их сильных сторон.