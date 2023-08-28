Гладилин про Абаскаля: «Его тренерская тактика – проблема, никак не найдет, что ставить. Он работал в чемпионате с совсем другим уровнем игры»

Валерий Гладилин дал оценку работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Прежде всего, [на старте] календарь был удачный. Надо было постараться еще один матч выиграть в Екатеринбурге. Но, по сути дела, игры поставленной, чтобы побеждать команды, которые уже в хорошем состоянии, нет. «Зениту» проиграли. « » в хорошем состоянии, они победили до этого, и они могли и выиграть [у «Спартака»]. Ничья – это неплохой результат для красно-белых, потому что у грозненцев было момента три стопроцентных, москвичи могли проиграть и третью игру.

Нет поставленной игры, разбалансированны все линии, тренер никак не определится с костяком команды, очень большая текучесть игроков – вот это проблема.

Да, тренерская тактика – это проблема. Тренер никак не сориентируется, никак не найдет, какую игру ставить. Молодой специалист, он ищет, сам еще не знает своего кредо, почерка. Он ищет не знает что.

У него хороший подбор игроков, 20 с лишним человек, и они все хорошего уровня. Абаскаль с такой командой никогда не работал, он еще сам молодой – 34 года. Он работал в чемпионате, где совсем другой уровень игры, поэтому ему сложно разобраться, он учится этому делу, набирается опыта. Поэтому есть проблемы», – сказал бывший полузащитник « ».

Абаскаль ранее тренировал швейцарские клубы «Кьяссо» и «Лугано», итальянскую команду «Асколи», был ассистентом в «Базеле».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку