RFEF аннулировала заявление с опровержением слов Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом. И. о. главы федерации посчитал его неуместным

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

RFEF аннулировала заявление, где представила свою версию поцелуя Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры» и временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

После случившегося RFEF выпустила заявление, где попыталась опровергнуть слова Эрмосо, заявив, что поцелуй был по обоюдному согласию. Также в заявлении сообщалось о подаче иска о защите чести Рубиалеса.

Новое руководство RFEF отозвало заявление, сообщает COPE. Отмечается, что это было первое действие Педро Рочи в должности временно исполняющего обязанности президента RFEF. Он посчитал документ неуместным и распорядился немедленно его отозвать.

Рубиалес отбивается «доказательствами» взаимности поцелуя. Его уже отстранила ФИФА

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33 комментария

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blаncо
Поцелуй Рубиалеса рискует стать главным спортивным событием года.
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sintenced
Было бы неплохо еще выяснить, кто в RFEF стоял за этим постом и послать следом за Рубиалесом. Не один же он строчил эту стыдобу и скриншоты делал.
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20 лет в офсайде
Не ну пацаны, учитывая, что женщин никто никогда ни в *название мужского полового органа* не ставил, и им всегда приходилось тяжелее, чем мужчинам, а в некоторых странах их вообще считают за домашнее животное, и чуть какая-то война, то женщины - первые в очереди на изнасилование, то я считаю что этот лысый *ругательное описание мужчины, которому нравятся другие мужчины* должен пострадать за этот поцелуй, потому что он глубоко не прав в этом случае.
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SaH4r.
в номаниции "отмена года" побеждает...
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Arman FCSM
Хаааааааля, у нас отмена...
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Педро Мюнхаузен
Ответ blаncо
Поцелуй Рубиалеса рискует стать главным спортивным событием года.
Жду юзера с ником «Поцелуй Рубиалеса».
Или «Лысый насильник»
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Мақсат Алдаш
Ответ ЧИКО
О чём вообще говорят? о каком согласии-несогласии идёт речь? это был такой эмоциональный впрыск, который случается с любым человеком. В этот момент не согласовывают действия, всё происходит на автомате. Должностное лицо должен сдерживать себя от таких эмоциональных выявлении, нет вопросов, но такое случается везде, всегда и со всеми… На церемониях награждения, Чеферин ведёт себя очень достойно, но порой, когда перед ним стоит некий знакомый ему или приемлемый им футболист, бывало он сильно прижимает к себе, обнимает и хлопает… так давайте и его обвиним в чём то……
Желаю чтоб в эмоциональном порыве начальник чпокнуль тебя 😂
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Матвей Суицидин
Какой бред происходит, конечно
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TheCreator
Ответ 20 лет в офсайде
Не ну пацаны, учитывая, что женщин никто никогда ни в *название мужского полового органа* не ставил, и им всегда приходилось тяжелее, чем мужчинам, а в некоторых странах их вообще считают за домашнее животное, и чуть какая-то война, то женщины - первые в очереди на изнасилование, то я считаю что этот лысый *ругательное описание мужчины, которому нравятся другие мужчины* должен пострадать за этот поцелуй, потому что он глубоко не прав в этом случае.
Ок, а современное матриархальное общество какое отношение имеет к делам прошлых веков?
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TheCreator
Ответ sintenced
Было бы неплохо еще выяснить, кто в RFEF стоял за этим постом и послать следом за Рубиалесом. Не один же он строчил эту стыдобу и скриншоты делал.
Ахахаха, ну конечно, в обратную сторону это не работает) кто бы сомневался. Самые м е р з к и е люди в мире толераст и верун.
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Мақсат Алдаш
Ответ Стахович
Рубиалес и Пригожин так долго держались и так глупо слились…
Оба лысые дегенаты, это не случайно
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TiNO
Они ещё год не угомонятся, а спортс будет в день по 500 новостей про это давать. Реально уже достало, сколько можно это в ленту давать??
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KKA
Ответ blаncо
Поцелуй Рубиалеса рискует стать главным спортивным событием года.
Первое место с отрывом )
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Гамарджоба Генацвале
Ответ 20 лет в офсайде
Не ну пацаны, учитывая, что женщин никто никогда ни в *название мужского полового органа* не ставил, и им всегда приходилось тяжелее, чем мужчинам, а в некоторых странах их вообще считают за домашнее животное, и чуть какая-то война, то женщины - первые в очереди на изнасилование, то я считаю что этот лысый *ругательное описание мужчины, которому нравятся другие мужчины* должен пострадать за этот поцелуй, потому что он глубоко не прав в этом случае.
Ну если ты не ставил, то зачем обобщать? Должен пострадать за что? Он не прав и он извинился. На этом история должна быть закончена. То, что началось потом - это травля называется.
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Оригинальный Ник
Ответ sintenced
Было бы неплохо еще выяснить, кто в RFEF стоял за этим постом и послать следом за Рубиалесом. Не один же он строчил эту стыдобу и скриншоты делал.
А отменять главу федерации за поцелуй после победы в чм — это не стыдоба, это адекватно
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Spiker1606
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Ответ Мақсат Алдаш
Желаю чтоб в эмоциональном порыве начальник чпокнуль тебя 😂
Меня начальник похлопал по спине. Его тоже засудим? Бред не неси пожалуйста. На эмоциях всё случается, в пределах разумного. А поцелуй это предел разумного.
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