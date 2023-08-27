RFEF аннулировала заявление с опровержением слов Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом. И. о. главы федерации посчитал его неуместным

RFEF аннулировала заявление, где представила свою версию поцелуя Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. После этого ФИФА открыла в отношении дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры» и временно отстранила от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

После случившегося RFEF выпустила заявление, где попыталась опровергнуть слова Эрмосо, заявив, что поцелуй был по обоюдному согласию. Также в заявлении сообщалось о подаче иска о защите чести Рубиалеса.

Новое руководство RFEF отозвало заявление, сообщает COPE. Отмечается, что это было первое действие Педро Рочи в должности временно исполняющего обязанности президента RFEF. Он посчитал документ неуместным и распорядился немедленно его отозвать.

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