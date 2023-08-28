Карраскаль о слухах про любовь к ночным клубам: «Никогда в них не был. Я семейный человек»

Хорхе Карраскаль отреагировал на слухи о любви к посещению ночных клубов.

Ранее колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА.

– Говорят, вы любите посещать ночные клубы. Это так? У вас проблемы с режимом?

– Это не так! Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек, – заявил Карраскаль.

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