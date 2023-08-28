Карраскаль о слухах про любовь к ночным клубам: «Никогда в них не был. Я семейный человек»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Хорхе Карраскаль Футбол

Хорхе Карраскаль отреагировал на слухи о любви к посещению ночных клубов.

Ранее колумбийский полузащитник перешел в «Динамо» из ЦСКА.

– Говорят, вы любите посещать ночные клубы. Это так? У вас проблемы с режимом?

– Это не так! Я никогда не был в клубах! Только по ресторанам хожу. Я семейный человек, – заявил Карраскаль.

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17 комментариев

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argentina10
да блин, второй день подряд одна хорошая новость за другой......ну если это действительно так про ночные клубы и тусы, то реально Личка с ним может атаку хорошо нарисовать..
уже с нетерпением жду завтрашнюю игру)))
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Даша Тихонова
рестораны дополняют ночные клубы - про себя подумал Карраскаль
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Vatikan
Я сам лично его видел в клубе. Пенная вечеринка,у него вип комната была
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ДМ-1чемпион
Ответ Vatikan
Я сам лично его видел в клубе. Пенная вечеринка,у него вип комната была
А из спартаковцев кого видел в клубах!?
+2
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verhowen
Правильно высказался Карраскаль, хватит распускать эти сплетни.
+4
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+1
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Vatikan
Ответ ДМ-1чемпион
А из спартаковцев кого видел в клубах!?
Лично если, то Глушакова
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ДМ-1чемпион
Ответ Vatikan
Я не вижу в этом нечего такого, если за рамки не выходить
Да я тоже. Надо просто соблюдать режим, не накачивать себя всякой отравой. По воспоминаниям наших старых футболистов, в СССР спортсмены тоже любили круто погулять!
+1
0
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Сергей48
Для чего эти вбросы? Зачем?
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Carlton Palmer
Ну правильно, в ресторанах выбор еды и выпивки намного интереснее
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Злобный Конь
Что то напомнил он Светлакова...

https://m.youtube.com/watch?v=q6MQjGcTZzc&pp=ygVH0KfRgtC-INCy0Ysg0YHQtdCx0LUg0L_QvtC30LLQvtC70Y_QtdGC0LU_INCvINGH0LXRgdGC0L3Ri9C5INGB0YPQtNGM0Y8%3D
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Злобный Конь
Ещё можно пригласить одного колумбийца,классного игрока. Тоже семейный человек и прям ангел во плоти. Был.
Хамес Родригес.
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samarskij-kuzmich
В смысле семейный человек? Женатый что ли он имеет в виду? То есть сначала мама не пускала в клуб, а в 12 лет женился и не может ходить в клуб по собственным убеждениям? )) Ну а вообще тут явная игра слов. В рестораны-то он ходит. Вопрос, что он понимает под "клубами" в которые он не ходит?? ))
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Vatikan
Ответ ДМ-1чемпион
А Промеса не встречал!? Он там должен был дурь толкать!
Не, он бывал 100%, все это и так знают,я потому и написал, что "лично". А его лично не видел.
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ДМ-1чемпион
Ответ Vatikan
Не, он бывал 100%, все это и так знают,я потому и написал, что "лично". А его лично не видел.
Ну понятно. Я вот лично видел Комбарова в "Сохо", когда он был уже игроком спартака! Футболисты в ночных клубах, это даже как то смешно обсуждать! Чего стоят Кокоша с Мамаевым. Или ваш Соболев, которому фанаты лично банеры посвящали.
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Vatikan
Ответ ДМ-1чемпион
Ну понятно. Я вот лично видел Комбарова в "Сохо", когда он был уже игроком спартака! Футболисты в ночных клубах, это даже как то смешно обсуждать! Чего стоят Кокоша с Мамаевым. Или ваш Соболев, которому фанаты лично банеры посвящали.
Я не вижу в этом нечего такого, если за рамки не выходить
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Vatikan
Ответ ДМ-1чемпион
Да я тоже. Надо просто соблюдать режим, не накачивать себя всякой отравой. По воспоминаниям наших старых футболистов, в СССР спортсмены тоже любили круто погулять!
Они больше сами себе вредят в том плане, что если потом будут неудачные игры (даже через полгода), то эти походы в клуб припомнят все кому не лень
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