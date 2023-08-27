100 000 евро от трансфера Карраскаля в «Динамо» достанется третьим лицам. У ЦСКА было лишь 50% прав на хавбека
ЦСКА принадлежали лишь 50% прав на Хорхе Карраскаля.
По информации Transfermarkt, летом 2022 года ЦСКА выкупил у «Ривер Плейта» лишь 50% прав на Карраскаля. Остальные 50% прав на полузащитника принадлежат третьим лицам, что дает правообладателям право на получение 50% прибыли от перепродажи игрока более 3,3 млн евро.
«Динамо» приобрело у ЦСКА права на Карраскаля за 3,5 млн евро – таким образом, третьи лица получат от трансфера 100 тысяч евро. Из бонусов в размере 1 млн евро третьи лица максимально могут получить 500 тысяч евро.
Отметим, что ЦСКА мог выкупить еще 30% прав на Карраскаля за дополнительные 3 млн евро, но не воспользовался этим правом. Кроме того, в случае продления соглашения Карраскаля с ЦСКА на срок свыше лета 2026 года ЦСКА должен был выкупить у третьих лиц оставшиеся 50% прав на хавбека.
Ранее «Динамо» официально объявило о трансфере Карраскаля. Колумбиец подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.
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Здесь уже за 3,5 млн. приобрели.
А, блин, 50% ЦСКА это 3,5 млн. Чего путать. Чуть отщипнули и от доли ЦСКА, значит помимо аналогичных 3,5 млн. третьих лиц.
Так что можно игнорировать
Довольно кстати интересный персонаж, фанат упа, говорит что воевал
Будет забавно если окажется что деньги от динамо он передаст зсу