100 000 евро от трансфера Карраскаля в «Динамо» достанется третьим лицам. У ЦСКА было лишь 50% прав на хавбека

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт трансферы Динамо Москва Хорхе Карраскаль деньги Футбол

ЦСКА принадлежали лишь 50% прав на Хорхе Карраскаля.

По информации Transfermarkt, летом 2022 года ЦСКА выкупил у «Ривер Плейта» лишь 50% прав на Карраскаля. Остальные 50% прав на полузащитника принадлежат третьим лицам, что дает правообладателям право на получение 50% прибыли от перепродажи игрока более 3,3 млн евро.

«Динамо» приобрело у ЦСКА права на Карраскаля за 3,5 млн евро – таким образом, третьи лица получат от трансфера 100 тысяч евро. Из бонусов в размере 1 млн евро третьи лица максимально могут получить 500 тысяч евро.

Отметим, что ЦСКА мог выкупить еще 30% прав на Карраскаля за дополнительные 3 млн евро, но не воспользовался этим правом. Кроме того, в случае продления соглашения Карраскаля с ЦСКА на срок свыше лета 2026 года ЦСКА должен был выкупить у третьих лиц оставшиеся 50% прав на хавбека.

Ранее «Динамо» официально объявило о трансфере Карраскаля. Колумбиец подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

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17 комментариев

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Михаил1970
Ничего непонятно, но очень интересно!
+22
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+22
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RSI
Кто-нибудь понял, что написал афффтар?
+7
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encaro_one
Прошлая новость
>> Ранее стало известно, что трансфер колумбийца обойдется «Динамо» в 5,5+1,5 млн евро.

Здесь уже за 3,5 млн. приобрели.

А, блин, 50% ЦСКА это 3,5 млн. Чего путать. Чуть отщипнули и от доли ЦСКА, значит помимо аналогичных 3,5 млн. третьих лиц.
+4
0
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Кенни Маккормик
Гуглом переводили?
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Йети!Ёпти!
Наша Раша тренер Газмяса: …поедешь, Саня, за границу! Поедешь, но не весь….
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Александр Колосов
У Тевеса и Маскерано похожая история была при переходе в Вест Хэм. Столько лет прошло казалось бы, а законы все равно не смогли исправить.
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Артем Гладских
Ответ Михаил1970
Ничего непонятно, но очень интересно!
😁😅🤣
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Billi Bons
Кручу, верчу...
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Жаль, что я не третье лицо :)
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Владимр Баранов
Да уж.
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валя_стакан
Мы теперь у ЦСКА только пол Карасика купили что ли?
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warhorse
Третьи лица - Гинер, Орешкин и Иванов )))
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Борис Энгельгардт
надо было за 3.2 млн отдавать)
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FilinMD
Ответ Михаил1970
Ничего непонятно, но очень интересно!
Трансфермаркт не является последней инстанцией в Российском футболе, как показывает практика уже не раз
Так что можно игнорировать
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Ответ encaro_one
Прошлая новость >> Ранее стало известно, что трансфер колумбийца обойдется «Динамо» в 5,5+1,5 млн евро. Здесь уже за 3,5 млн. приобрели. А, блин, 50% ЦСКА это 3,5 млн. Чего путать. Чуть отщипнули и от доли ЦСКА, значит помимо аналогичных 3,5 млн. третьих лиц.
Наверное 3.5 с трансфера светит самому ЦСКА
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Uriy walmart
Ответ encaro_one
Прошлая новость >> Ранее стало известно, что трансфер колумбийца обойдется «Динамо» в 5,5+1,5 млн евро. Здесь уже за 3,5 млн. приобрели. А, блин, 50% ЦСКА это 3,5 млн. Чего путать. Чуть отщипнули и от доли ЦСКА, значит помимо аналогичных 3,5 млн. третьих лиц.
Динамо выкупило все права. Но ЦСКА из них досталось только 3.5
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Uriy walmart
Ответ RSI
Кто-нибудь понял, что написал афффтар?
50% прав на карраскаля принадлежит Олегу смалийчуку- это испанский агент и владелец Карпат.
Довольно кстати интересный персонаж, фанат упа, говорит что воевал
Будет забавно если окажется что деньги от динамо он передаст зсу
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