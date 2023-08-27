100 000 евро от трансфера Карраскаля в «Динамо» достанется третьим лицам. У ЦСКА было лишь 50% прав на хавбека

ЦСКА принадлежали лишь 50% прав на Хорхе Карраскаля.

По информации Transfermarkt, летом 2022 года выкупил у « » лишь 50% прав на . Остальные 50% прав на полузащитника принадлежат третьим лицам, что дает правообладателям право на получение 50% прибыли от перепродажи игрока более 3,3 млн евро.

«Динамо» приобрело у ЦСКА права на Карраскаля за 3,5 млн евро – таким образом, третьи лица получат от трансфера 100 тысяч евро. Из бонусов в размере 1 млн евро третьи лица максимально могут получить 500 тысяч евро.

Отметим, что ЦСКА мог выкупить еще 30% прав на Карраскаля за дополнительные 3 млн евро, но не воспользовался этим правом. Кроме того, в случае продления соглашения Карраскаля с ЦСКА на срок свыше лета 2026 года ЦСКА должен был выкупить у третьих лиц оставшиеся 50% прав на хавбека.

Ранее « » официально объявило о трансфере Карраскаля. Колумбиец подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

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