Марцел Личка: «Требования Федотова к Карраскалю меня не волнуют – у меня свои. Уверен, Хорхе будет их выполнять и даст «Динамо» плюс»
Марцел Личка уверен, что Хорхе Карраскаль будет выполнять его требования.
Вчера хавбек перешел из ЦСКА в «Динамо» за 5,5+1,5 млн евро.
«Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе – это история ЦСКА.
У меня свои требования. Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу. То же самое и у Хорхе, Муми Нгамале.
Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счет своего таланта», – заявил тренер «Динамо».
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что сейчас о Хорхе говорить, завтра и посмотрим, будет пища..
Удачи Динамо в этом сезоне!!!