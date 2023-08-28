Марцел Личка: «Требования Федотова к Карраскалю меня не волнуют – у меня свои. Уверен, Хорхе будет их выполнять и даст «Динамо» плюс»

Теги ЦСКА Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Федотов Хорхе Карраскаль Муми Нгамале Чемпионат.com Марцел Личка Футбол

Марцел Личка уверен, что Хорхе Карраскаль будет выполнять его требования.

Вчера хавбек перешел из ЦСКА в «Динамо» за 5,5+1,5 млн евро.

«Меня не волнуют требования Федотова к Хорхе – это история ЦСКА.

У меня свои требования. Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу. То же самое и у Хорхе, Муми Нгамале.

Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счет своего таланта», – заявил тренер «Динамо».

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20 комментариев

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justbored
Удачи в обуздании своенравного коня ))
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Severfan
не удивлюсь, если Карась затащит в Динамо!
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Михаил Опякин
Смолов получается сам по себе в защиту бегает?
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<~Inter~>
Ответ Михаил Опякин
Смолов получается сам по себе в защиту бегает?
Скорее важно умение найти правильные слова и мотивацию для каждого игрока. Не получится всех гонять как животных на поле, так как всегда найдутся игроки которые скажут "не вижу смысла этого делать". Тут уже тренер должен быть психологом и найти правильный подход для отдельного игрока
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ДМ-1чемпион
Я верю Личке! У него в Оренбурге латиносы отлично играли! Да и сейчас в ДИНАМО, Лаксальт один из лучших.
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Dinamik1
Как то Личке хочется верить.Все что он говорит не пустые слова.
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Machine Head
Философия Лички мне определенно нравится . Теперь понятно почему Федор меньше отрабатывает в защите . Вижу , что Личка тонко чувствует нить каждой игры и замены на поле делает исходя из ситуации . Жаль с Рубином не дотерпели . Дай Бог все будет успешно в этом сезоне . Верим в команду .
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Алексей Полиенков
Вот это здравый подход. Раздражает, когда атакующий игроки должны в защиту возвращаться. А потом при контратаке впереди игроков нет и моменты создавать некому... Федотов разочаровывает временами.
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argentina10
ну все правильно - у каждого свой футбол, своя философия.... как и любой человек, какую то позицию по своему видит и не только в спорте..
что сейчас о Хорхе говорить, завтра и посмотрим, будет пища..
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verhowen
Ну что же, только большой + Личке, за такую уверенность в себе!!!
Удачи Динамо в этом сезоне!!!
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Otchelnik
А я уверен,что он блеснёт в первые пол года на эмоциях,а потом забьёт болт и попрет клубная Московская житуха. Собственно как и во всех других клубах где он выступал.
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ezhik38
Ай, Молодец! ) Своих игроков надо защищать...а не делать из них виноватых )
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Andrey Yaroslavtsev
Будет всё нормально, игроки поймут, что от них хотят. Сыграются. Немножко потерпеть и результат придёт.
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Roman Boroveev
Карась очень звездно начинал, посмотрим
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Pok_Toholo
Ответ Михаил Опякин
Смолов получается сам по себе в защиту бегает?
Говорит вратарю соперника: "уж лучше быть Джорданом чем кипучим ноунеймом типа тебя" и бежит в защиту
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Алексей Полиенков
Ответ <~Inter~>
Скорее важно умение найти правильные слова и мотивацию для каждого игрока. Не получится всех гонять как животных на поле, так как всегда найдутся игроки которые скажут "не вижу смысла этого делать". Тут уже тренер должен быть психологом и найти правильный подход для отдельного игрока
А лучше креативных игроков от этой беготни освободить. Одно дело защитников прессинговать, и другое на свою половину поля в защиту бежать непонятно зачем.
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Pol Belov
Ответ Михаил Опякин
Смолов получается сам по себе в защиту бегает?
а он бегает, что ли? в последнем матче у него только 4 передачи на своей половине поля, остальные - на чужой...
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