Марцел Личка: «Требования Федотова к Карраскалю меня не волнуют – у меня свои. Уверен, Хорхе будет их выполнять и даст «Динамо» плюс»

Марцел Личка уверен, что Хорхе Карраскаль будет выполнять его требования.

Вчера хавбек перешел из в «Динамо» за 5,5+1,5 млн евро.

«Меня не волнуют требования к – это история ЦСКА.

У меня свои требования. Например, я знаю лучшую роль Смолова и не хочу, чтобы он много бегал в защите. У нас достаточно игроков, которые будут там делать свою работу. То же самое и у Хорхе, Муми Нгамале.

Уверен, что Хорхе будет выполнять мои требования и даст команде плюс за счет своего таланта», – заявил тренер « ».

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