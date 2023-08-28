Руководитель стадиона «Сочи» о плохом газоне: «Таких зон, как у нас, в мире всего три. В России не было опыта укладки полей в субтропиках – применили обычную для страны технологию»
Руководитель стадиона «Фишт» объяснил причины проблем с газоном.
Ранее комиссия Мир РПЛ оценивала возможность проведения на стадионе матчей чемпионата на фоне резкого ухудшения состояния газона. По итогам проверки «Сочи» разрешили выступать на домашней арене.
В воскресенье «Сочи» уступил «Локомотиву» в домашнем матче шестого тура (0:1).
«С 2017-го каждый год проблемы в августе и сентябре. В России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате, применялась технология, используемая по всей России. Почва прогревается до плюс 30 градусов, что не дает корневой системе стабилизироваться.
Песок – это достаточно серьезный аккумулятор тепла, ему надо больше времени, чтобы остыть. Если говорить о технических характеристиках газона, то они соответствуют нормам. Да, картинки нет, но показатели все в норме, что неоднократно подтверждали приезжающие к нам комиссии.
Мы проводим сейчас работы, каждый год совершенствуем технологию, применяем укрывные покрытия поля, это дает нам возможность более-менее его сдерживать.
У вас не вызывают такую же обеспокоенность поля в средней полосе весной, верно? Потому что сложился стереотип – холодно, поэтому поля, несмотря на наличие разных технологий, плохие. У нас же ровно все наоборот. Таких зон, как у нас, в мире всего три.
В том же Катаре были проблемы с газонами, но там совершенно другая влажность. Плюс было четыре матча в августе, для нашего поля это серьезная нагрузка в такое жаркое время», – рассказал Вениамин Богомолов.
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то холодно - не растет, то сухо - тоже беда, жарко - вообше не то для травы.
как в анекдоте: я же говорила, земля проклятая, а вы руки из жопы, да руки из жопы.
Только ведь это не домашний огород, а многомиллионный федеральный проект
Но начнутся дожди и виноваты будут они, проходили уже. Забыл сезон, позапрошлый, кажется, когда Краснодар играл в Сочи в конце сентября -начале октября и даже на общем плане было видно, как мяч скачет, как резиновый при пасе низом на пять метров
Все равно никто не ходит.
Там технологии уже есть или нет?)))
Поля вроде хорошие там)