Руководитель стадиона «Сочи» о плохом газоне: «Таких зон, как у нас, в мире всего три. В России не было опыта укладки полей в субтропиках – применили обычную для страны технологию»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Олимпийский стадион Сочи стадионы Р-Спорт Сочи Футбол

Руководитель стадиона «Фишт» объяснил причины проблем с газоном.

Ранее комиссия Мир РПЛ оценивала возможность проведения на стадионе матчей чемпионата на фоне резкого ухудшения состояния газона. По итогам проверки «Сочи» разрешили выступать на домашней арене.

В воскресенье «Сочи» уступил «Локомотиву» в домашнем матче шестого тура (0:1).

«С 2017-го каждый год проблемы в августе и сентябре. В России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате, применялась технология, используемая по всей России. Почва прогревается до плюс 30 градусов, что не дает корневой системе стабилизироваться.

Песок – это достаточно серьезный аккумулятор тепла, ему надо больше времени, чтобы остыть. Если говорить о технических характеристиках газона, то они соответствуют нормам. Да, картинки нет, но показатели все в норме, что неоднократно подтверждали приезжающие к нам комиссии.

Мы проводим сейчас работы, каждый год совершенствуем технологию, применяем укрывные покрытия поля, это дает нам возможность более-менее его сдерживать.

У вас не вызывают такую же обеспокоенность поля в средней полосе весной, верно? Потому что сложился стереотип – холодно, поэтому поля, несмотря на наличие разных технологий, плохие. У нас же ровно все наоборот. Таких зон, как у нас, в мире всего три.

В том же Катаре были проблемы с газонами, но там совершенно другая влажность. Плюс было четыре матча в августе, для нашего поля это серьезная нагрузка в такое жаркое время», – рассказал Вениамин Богомолов.

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26 комментариев

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Ilya Bobrin
ну, что ты будешь делать, а?
то холодно - не растет, то сухо - тоже беда, жарко - вообше не то для травы.
как в анекдоте: я же говорила, земля проклятая, а вы руки из жопы, да руки из жопы.
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андрэ
у нас в России все всегда неожиданно и не предсказуемо
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blаncо
В Испании и Португалии климат схож с краснодарским. Там уже обо всём давно подумали и придумали. Нет, рассказывает нам про Катар.
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crazy_elky
Ну в целом понятно расписал. Осталось усовершенствовать технологию )
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UncleMaks
Ответ artem saribekyan
Опыта ни у кого нет... Ошибкой было строить стадион у моря... Ничего, придумают технологии и все будет хорошо...
а в Испании или Италии нет стадионов у моря?)
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vitygan
Субтропики только подходят для проведения зимних олимпиад.
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Dmitry_1986
Ответ artem saribekyan
Тебе объяснили же- что не так? Страну обосрать- привычное дело, да? Что вы за такие люди неверящие никого и никому?
Во первых, я никого не обсираю, и родину люблю. К государству вопросы есть, но есть они в первую очередь потому, что думаю своей головой, а не верю тому, что мне говорят....
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Balt
У нас всегда так - холодно плохо, субтропики тоже плохо. И всегда любое время года это неожиданность. )
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Огюст
Не ужели за десяток лет не приобрести опыт,как в хорошем состоянии для игр держать поле ? За чем приводить в пример Катар и других ,вы отвечайте за свою работу !
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Владислав Шевченко
Перевод на русский: когда стелили газон, никто ни о чем не думал, сделали как везде, без учета климатической специфики
Только ведь это не домашний огород, а многомиллионный федеральный проект
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Dooomer
Т.е. прикрыть поле в жару это капец НоуХау?
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В Краснодаре месяц было за 40, если что, сейчас спала до 35 :) да, влажность другая.

Но начнутся дожди и виноваты будут они, проходили уже. Забыл сезон, позапрошлый, кажется, когда Краснодар играл в Сочи в конце сентября -начале октября и даже на общем плане было видно, как мяч скачет, как резиновый при пасе низом на пять метров
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Dmitry_1986
О, узнаю нашу любимую страну без грима.... Это как с бензином, нефть дорожает и бензин дорожает, нефть дешевеет, а бензин дорожает. Так и тут, холодно, поля плохие, жарко, поля ещё хуже...
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Петр Дьяконов
а как там дела у газона сиадиона Славы Метревели? кажется там зона климатическая та же, или в 30 км уже не та?
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Caerly
"И так сойдёт!"
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John Wind
Ну конечно, в Сочи газон не могут сделать нормальный, зато в СПБ на Петровском на ЛЧ в середине февраля (в прошлой жизни) поляна была нормальная.
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слесарь Гавриленко
Предлагаю перевезти "Сочи" в Мурманск. Там климат подходящий.
Все равно никто не ходит.
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Tomas Nepotrebko
Ответ crazy_elky
Ну в целом понятно расписал. Осталось усовершенствовать технологию )
за шесть лет уж можно было бы найти способы
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Всё знаю
Ответ artem saribekyan
Опыта ни у кого нет... Ошибкой было строить стадион у моря... Ничего, придумают технологии и все будет хорошо...
Бедная Португалия и Испания со стадионами у моря.
Там технологии уже есть или нет?)))
Поля вроде хорошие там)
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Ali
Ответ UncleMaks
а в Испании или Италии нет стадионов у моря?)
Сказали же ,три значит три
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