Руководитель стадиона «Сочи» о плохом газоне: «Таких зон, как у нас, в мире всего три. В России не было опыта укладки полей в субтропиках – применили обычную для страны технологию»

Руководитель стадиона «Фишт» объяснил причины проблем с газоном.

Ранее комиссия Мир оценивала возможность проведения на стадионе матчей чемпионата на фоне резкого ухудшения состояния газона. По итогам проверки «Сочи» разрешили выступать на домашней арене.

В воскресенье « » уступил « » в домашнем матче шестого тура (0:1).

«С 2017-го каждый год проблемы в августе и сентябре. В России отсутствовал опыт укладки полей в субтропическом климате, применялась технология, используемая по всей России. Почва прогревается до плюс 30 градусов, что не дает корневой системе стабилизироваться.

Песок – это достаточно серьезный аккумулятор тепла, ему надо больше времени, чтобы остыть. Если говорить о технических характеристиках газона, то они соответствуют нормам. Да, картинки нет, но показатели все в норме, что неоднократно подтверждали приезжающие к нам комиссии.

Мы проводим сейчас работы, каждый год совершенствуем технологию, применяем укрывные покрытия поля, это дает нам возможность более-менее его сдерживать.

У вас не вызывают такую же обеспокоенность поля в средней полосе весной, верно? Потому что сложился стереотип – холодно, поэтому поля, несмотря на наличие разных технологий, плохие. У нас же ровно все наоборот. Таких зон, как у нас, в мире всего три.

В том же Катаре были проблемы с газонами, но там совершенно другая влажность. Плюс было четыре матча в августе, для нашего поля это серьезная нагрузка в такое жаркое время», – рассказал Вениамин Богомолов.

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