Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона на стадионе «Сочи». Матч с «Локо» пройдет по графику

Теги Локомотив премьер-лига Россия Олимпийский стадион Сочи стадионы Матч ТВ Сочи Футбол

Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений газона на стадионе «Фишт».

По данным «Матч ТВ», встреча между «Сочи» и «Локомотивом» пройдет по плану. Матч 6-го тура Мир РПЛ запланирован на 27 августа.

В четверг в РПЛ сообщили, что комиссия РПЛ прибыла на стадион в Сочи в связи с резким ухудшением состояния поля. 

«Комиссия РПЛ не выявила каких‑либо серьезных нарушений качества поля на стадионе «Фишт», газон был принят лигой. Матч «Сочи» – «Локомотив» состоится по графику, как и планировалось», – сказал источник «Матч ТВ».

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17 комментариев

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JohnnyMulka
Ответ гилберт
Съездили, почилили, ничего не нашли. Ложный вызов. Зовите еще!
Сочи
Конец лета
Уже нет толп туристов
Уже нет супер жары
Но ещё теплое море, ещё работают все кафе, ещё полно туристок
И все это оплачивает Федерация
И отели, и перелет и командировочные дадут

Это лучшая работа в мире
+27
0
+27
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гилберт
Съездили, почилили, ничего не нашли. Ложный вызов. Зовите еще!
+17
-2
+15
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Владислав Шевченко
Ага, вываливающиеся куски дерна из под ног футболистов вообще норма. Ноги при ударе разъезжаются - все хорошо, играйте дальше
+8
0
+8
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Вячеслав Котов
не хотите работать, так и скажите
+2
0
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TaR
Ответ JohnnyMulka
Сочи Конец лета Уже нет толп туристов Уже нет супер жары Но ещё теплое море, ещё работают все кафе, ещё полно туристок И все это оплачивает Федерация И отели, и перелет и командировочные дадут Это лучшая работа в мире
И выезжала делегация в составе 20 человек 😅
+2
0
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tracid
покажите им поля из 90х а то их любят вспоминать часто
+1
0
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гилберт
Не нашли ни нарушений, ни газона. Всё норм.
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-2
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Alexis 5715
Ахах)) там болото)) август месяц а поле как будто после пашни
+1
-1
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Сергей48
В Сочи провести матч разумнее, чем в Краснодаре, который предлагали на замену? Аэропорт в Краснодаре закрыт!
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Shuller18
А с ЦСКА?..
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Сергей48
Ответ savik-A.M.
а в условной Италии жары не бывает?
В этом году была жара в Европе… и тоже в связи с этим были серьёзные проблемы у государств, во многих сферах…
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Сергей48
Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Что-то в Европе никогда проблем с полем не бывает
Есть проблемы у нас в стране, решаются они… Вы живёте совсем без проблем?) Как без них? Терпимее нужно быть к своей стране!) Ну или тогда уж переезжайте в Европу?
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