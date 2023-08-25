Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений качества газона на стадионе «Сочи». Матч с «Локо» пройдет по графику

Комиссия РПЛ не нашла серьезных нарушений газона на стадионе «Фишт».

По данным «Матч ТВ», встреча между «Сочи» и « » пройдет по плану. Матч 6-го тура Мир РПЛ запланирован на 27 августа.

В четверг в РПЛ сообщили, что комиссия РПЛ прибыла на стадион в Сочи в связи с резким ухудшением состояния поля.

«Комиссия РПЛ не выявила каких‑либо серьезных нарушений качества поля на стадионе «Фишт», газон был принят лигой. Матч « » – «Локомотив» состоится по графику, как и планировалось», – сказал источник « ».

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