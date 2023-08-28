Дзюба после 1:0 с «Сочи»: «Трудовая игра на безобразном поле. Три очка очень важные и не пахнут»

Артем Дзюба недоволен состоянием газона на домашнем стадионе «Сочи».

«Локомотив» в 6-м туре Мир обыграл «Сочи» (1:0) благодаря голу с передачи .

– Очень скучал по полю, по матчам. Тяжело смотреть со стороны. Безумно рад, что выиграли – хочу поздравить болельщиков «Локомотива» и всех нас. Трудовая игра на безобразном поле, и для команды было очень важно победить и набрать долгожданные три очка.

Глушенков – умничка, хоть его и надо пинать. С ним по-другому нельзя, только из-под палки – кнут и пряник (улыбается).

Огромное спасибо медицинскому штабу за то, что хорошо меня восстановили, и все получилось. Я рад, что сыграл 90 минут – приятно, когда ребята говорят: «Не вздумай меняться!» Думаю: «Я вас услышал». Матч был физически тяжелым – наверное, из-за газона так получилось. Но три очка, как говорится, очень важные и не пахнут.

– Ты вернулся в состав, «Локомотив» победил. Эти факты связаны между собой?

– Не знаю, не совсем, наверное. С одной стороны – возможно, да, потому что команде все равно необходим форвард, который будет цепляться за мячи, тем более на таком поле. С другой стороны – стечение обстоятельств, может быть, не мне судить. В любом случае, моя задача как футболиста – помочь команде, и для меня нет ничего важнее победы. Если с этим посылом все наши игроки будут [играть] – а я уверен, что большинство именно так, не за себя, а за команду, – то у нас будет большое будущее.

– К слову о Глушенкове, которого надо пинать. В первом тайме ты сделал точную скидку головой, но вратарь справился с ударом Максима. Что ты ему сказал после этого эпизода?

– Наоборот, поддержал. Ничего страшного, все хорошо. Здесь как раз, я считаю, неправильно что-то высказывать. Если есть другие вопросы, кто-то недобегает или недорабатывает – это уже другое. Как говорится, кому много дано, с того можно много спрашивать, но где-то многое и прощать.

– Последний вопрос: что за празднование с у вас было после финального свистка?

– У него был день рождения. У нас был такой прикол с – они прыгучие, я вроде высокий, а они так высоко прыгают. Я его гепардом называю.

У него был день рождения, мы радовались победе. Я говорю: «С днем рождения, Изи!» – а он выпрыгну, мы просто порадовались, – сказал нападающий «Локомотива».

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