Хави о 4:3 с «Вильярреалом»: «Безумие по нашей вине. Мы доминировали, но при 2:0 стали допускать много ошибок и были наказаны»
Хави оценил победу над «Вильярреалом» в Ла Лиге.
В 3-м туре «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал» со счетом 4:3.
«Безумие, творившееся по нашей вине. Мы доминировали в игре, «Вильярреал» провел очень хорошие первые 10 минут, а дальше игра была за нами – и счет стал 2:0. Мы начали допускать слишком много ошибок, за которые они нас наказали.
При счете 2:3 команда начала играть очень хорошо. Мы приложили все усилия, чтобы забить еще пару голов. В атаке мы провели довольно неплохой матч, но в обороне пропускали слишком много».
О заменах
«Ферран [Торрес] справился, Ансу [Фати] мог забить, Эрик [Гарсия] тоже был хорош... Каждый, кто вышел на замену, очень нам помог. У Феррана есть амбиции и желание, он забил и помог нам вернуться в игру».
О 16-летнем Ламине Ямале
«Ламин провел отличную игру, создал много моментов. Он многое нам дал, а ведь ему всего 16 лет», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Но хочется, чтобы такие эксперименты в лице Алонсо и Роберто на флангах обороны больше не повторялись…
Ямал, надеюсь, будет и дальше зажигать - очень хорош в начале сезона !
И Ферран радует своими голами - уже второй в сезоне )
А пареньку то всего 16 лет. Но так трясти соперника... Штанга, перекладина и голевая... Просто красавец ( впервые посмотрел на игру Ямала полностью и он меня удивил)
И оказывается он стал автором самого молодого ассиста в 21 веке...
Этот сезон в Ла Лиге обещает быть ярким!
А то с Ромеу и Роберто мы далеко не уедем
В том числе слегка пожурить Аню за то, что это не 4-3, а 3-4, ибо матч гостевой.)
Эх, девчонки)
Как вы всё меняете.