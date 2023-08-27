Хави о 4:3 с «Вильярреалом»: «Безумие по нашей вине. Мы доминировали, но при 2:0 стали допускать много ошибок и были наказаны»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Эрик Гарсия Ферран Торрес Ансу Фати Ламин Ямаль Футбол

Хави оценил победу над «Вильярреалом» в Ла Лиге.

В 3-м туре «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал» со счетом 4:3.

«Безумие, творившееся по нашей вине. Мы доминировали в игре, «Вильярреал» провел очень хорошие первые 10 минут, а дальше игра была за нами – и счет стал 2:0. Мы начали допускать слишком много ошибок, за которые они нас наказали.

При счете 2:3 команда начала играть очень хорошо. Мы приложили все усилия, чтобы забить еще пару голов. В атаке мы провели довольно неплохой матч, но в обороне пропускали слишком много».

О заменах

«Ферран [Торрес] справился, Ансу [Фати] мог забить, Эрик [Гарсия] тоже был хорош... Каждый, кто вышел на замену, очень нам помог. У Феррана есть амбиции и желание, он забил и помог нам вернуться в игру».

О 16-летнем Ламине Ямале

«Ламин провел отличную игру, создал много моментов. Он многое нам дал, а ведь ему всего 16 лет», – сказал главный тренер «Барселоны».

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27 комментариев

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Кирилл
Хорошо, что после 3 подряд пропущенных голов не расклеились, а продолжили давить и забрали победу.
Но хочется, чтобы такие эксперименты в лице Алонсо и Роберто на флангах обороны больше не повторялись…

Ямал, надеюсь, будет и дальше зажигать - очень хорош в начале сезона !
И Ферран радует своими голами - уже второй в сезоне )
+33
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Отец Абду
Ответ Кирилл
Хорошо, что после 3 подряд пропущенных голов не расклеились, а продолжили давить и забрали победу. Но хочется, чтобы такие эксперименты в лице Алонсо и Роберто на флангах обороны больше не повторялись… Ямал, надеюсь, будет и дальше зажигать - очень хорош в начале сезона ! И Ферран радует своими голами - уже второй в сезоне )
Ямал > Фати
А пареньку то всего 16 лет. Но так трясти соперника... Штанга, перекладина и голевая... Просто красавец ( впервые посмотрел на игру Ямала полностью и он меня удивил)

И оказывается он стал автором самого молодого ассиста в 21 веке...
+22
-2
+20
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Эркинбек Апаканов
А Ямал то талантливый парень.
+11
-3
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Rulan Saifutdinov
Ямаль - украшение этих двух туров. Без травм. Талантливый парень
+7
-1
+6
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ljolik888
Игра конечно забудится , но результат останется . Честно весёлый матч с множеством моментов . Для нейтральных зрителей хорошое шоу !
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JENNINGS
Именно с «Вильярреалом» «Барса» в последние годы играет сумасшедшие матчи. Все же помнят безумные 4:4 в сезоне 18/19?!
Этот сезон в Ла Лиге обещает быть ярким!
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Гамаль Хайдаров
Кажется отец Фати держит семью Хави в заложниках
+3
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falkao2013
Хорошая игра для нейтральной публики,а вот нервы болельщиков Барселоны этот матч изрядно потрепал.
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Bazilic
Хави, наигрывай уже Касадо, парень и справа в защите играет и в опорке
А то с Ромеу и Роберто мы далеко не уедем
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gamechanger
Второй тайм был практически безупречный: контроль, владение, прессинг, контрпрессинг, моменты. Так бы всегда
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Nike of FW
обе команды играли в футбол, что так не обычно.....
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Santa-Barbara
Какой же фейспалм Фати… и бьет по воробьям с убойных позиций, и пас на пустые ворота Леве не может дать, но больше всего бесит его ухлымолочка после каждого загубленного момента. Максимально неприятный тип
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Pelerin
Когда не доминировали - ошибки. Потом опять доминировали. Мышление золотой рыбки... да и глаза еë же... может, Чави и есть золотая рыбка? Рычагам Лапорты на заметку ;)
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TheBestCapper
Вот смотришь на испанцев (неважно, футболисты, теннисисты) у них только два слова "доминация" и "вамос". Практически всегда эти два слова.
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Lavrentiy0602
одни ошибки. вспоминается лч, когда 3:3 с МЮ играли, и тоже вот этот вот дворовый футбол. давно это было, но Хави был в теме, и сейчас тот же футбол даёт. Так даже чемпионат не выиграть
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dzjzpxr7vr
О чем он говорит? Какое преимущество? С 15й минуты, когда закатили на шару 2 гола, и до счета 3:2 игры у Барсы вообще не было. Никаких идей в атаке, ни темпа, ни прессинга… отрезками были только соло Ямала и де Йонга, вспомнить больше нечего. Играть начали после выхода Торреса и Фати, которые расшевелил защиту соперника. Фати конечно тот еще косяк в завершении, но движения впереди точно добавил
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Евгений Шазиев
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Три очка в гостях выдернули. Но кое-кому в башню вписать стоит.

В том числе слегка пожурить Аню за то, что это не 4-3, а 3-4, ибо матч гостевой.)

Эх, девчонки)
Как вы всё меняете.
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Мадридито
Ответ Отец Абду
Ямал > Фати А пареньку то всего 16 лет. Но так трясти соперника... Штанга, перекладина и голевая... Просто красавец ( впервые посмотрел на игру Ямала полностью и он меня удивил) И оказывается он стал автором самого молодого ассиста в 21 веке...
Давайте не будем забывать про Ансу Фати тоже самое говорили в 16 лет
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Артём Никулин
Ответ Отец Абду
Ямал > Фати А пареньку то всего 16 лет. Но так трясти соперника... Штанга, перекладина и голевая... Просто красавец ( впервые посмотрел на игру Ямала полностью и он меня удивил) И оказывается он стал автором самого молодого ассиста в 21 веке...
Про 17-летнего Фати так же говорили. Но будет круто, если Ямал перерастет в звезду
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Crosby84
Ответ Гамаль Хайдаров
Кажется отец Фати держит семью Хави в заложниках
Мозг твой в заложниках, раз такую ахинею несешь
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