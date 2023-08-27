Хави о 4:3 с «Вильярреалом»: «Безумие по нашей вине. Мы доминировали, но при 2:0 стали допускать много ошибок и были наказаны»

Хави оценил победу над «Вильярреалом» в Ла Лиге.

В 3-м туре « » на выезде обыграла « » со счетом 4:3.

«Безумие, творившееся по нашей вине. Мы доминировали в игре, « » провел очень хорошие первые 10 минут, а дальше игра была за нами – и счет стал 2:0. Мы начали допускать слишком много ошибок, за которые они нас наказали.

При счете 2:3 команда начала играть очень хорошо. Мы приложили все усилия, чтобы забить еще пару голов. В атаке мы провели довольно неплохой матч, но в обороне пропускали слишком много».

О заменах

«Ферран [ ] справился, [Фати] мог забить, Эрик [ ] тоже был хорош... Каждый, кто вышел на замену, очень нам помог. У Феррана есть амбиции и желание, он забил и помог нам вернуться в игру».

О 16-летнем

«Ламин провел отличную игру, создал много моментов. Он многое нам дал, а ведь ему всего 16 лет», – сказал главный тренер «Барселоны».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку