У Алиссона 7 сэйвов в матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом». Это рекорд вратаря в АПЛ

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия рекорды Алиссон Футбол

Алиссон рекордное количество раз спас «Ливерпуль» в игре с «Ньюкаслом».

Мерсисайдцы, выступая в меньшинстве, нанесли «сорокам» поражение со счетом 2:1 в 3-м туре АПЛ.

Голкипер по ходу матча совершил 7 сэйвов. Это его личный рекорд в чемпионате Англии.

Бразилец выступает за «Ливерпуль» с сезона-2018/19. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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z3yjyzh29x
То как он среагировал на удар в штрафной и перевел мяч в перекладину было воистину шикарно.
Топ вратарь
+31
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llolishe
Лучший кипер в мире
Большое счастье что он выбрал Ливерпуль
+18
-6
+12
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ta-tosha
Почему Каррагер говорит «возможно лучший кипер мира»?
Есть продвинутая вратарская система статистики, там больше 10 параметров с кучей подпараметров. Статистика продвинутая, с учетом кучи коэффициентов на сложность моментов, соперников и тд, а не просто словил- отбил-выбил.
Три последних года там Алисон лучший в мире без всяких возможно, и 4 раза за последние 5 лет. 2 раза с огромным отрывом. И это несмотря на то, что он может иногда почудить.
Как раз про «может» тут и речи быть не может - Алисон сильнейший кипер мира последних пяти лет как минимум, и это факт
+10
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Пошлю любого, кто против футбола!
Отличная игра вратаря, молодца и вообще Ливер сегодня красавцы, проигрывая в меньшестве выиграть матч!👏
+9
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+8
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glavredaktor
Ответ FCSMfan
Обычный матч для Де Хеа
Так вроде между ног Алиссон не пропускал в этом матче
+8
-2
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Алексѣй Пестовъ
Сейв когда в прыжке отбил после убойного удара в хайлайты сезона
+4
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Aleksandr YNWA
Алиссон лучший вратарь в мире
+4
-1
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Руди Фёллер
Сегодня конечно красоту потащил🔝🔝🔝
+3
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Fedos1992
Ответ glavredaktor
Так вроде между ног Алиссон не пропускал в этом матче
как раз между ног и пустил)
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А.В. Бубнов
Рекорд для вратаря, и укор защите...
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Любезный Коссутий
будем откровенны: это, с отрывом, лучший бразильский кипер на данный момент
+3
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glavredaktor
Ответ llolishe
Лучший кипер в мире Большое счастье что он выбрал Ливерпуль
Или то что Ливерпуль выбрал его
+3
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Liquidozz
Ответ А.В. Бубнов
Рекорд для вратаря, и укор защите...
Где ты там видел защиту? 😂
+2
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А.В. Бубнов
Ответ Liquidozz
Где ты там видел защиту? 😂
Ну я не стал оскорблять откровенно, а то в МЮ ответка полетит...
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damondiamond
заголовок придумал полный фантик)) тело новости вообще не соответствует заголовку, потому что содержит инфу о личном рекорде)) Арсенал-МЮ - Де Хеа 14 сейвов
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Борщ со сметанкой
Ответ z3yjyzh29x
То как он среагировал на удар в штрафной и перевел мяч в перекладину было воистину шикарно. Топ вратарь
Удар был невероятной силы, еще и сквозь игроков, как среагировал - не ясно. Алиссон - имба
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damondiamond
Ответ glavredaktor
Первый день на спортсе?))
извините, но ваши работники это нечто)
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