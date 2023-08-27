У Алиссона 7 сэйвов в матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом». Это рекорд вратаря в АПЛ

Алиссон рекордное количество раз спас «Ливерпуль» в игре с «Ньюкаслом».

Мерсисайдцы, выступая в меньшинстве, нанесли «сорокам» поражение со счетом 2:1 в 3-м туре .

Голкипер по ходу матча совершил 7 сэйвов. Это его личный рекорд в чемпионате Англии.

Бразилец выступает за « » с сезона-2018/19. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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