У Алиссона 7 сэйвов в матче «Ливерпуля» с «Ньюкаслом». Это рекорд вратаря в АПЛ
Алиссон рекордное количество раз спас «Ливерпуль» в игре с «Ньюкаслом».
Мерсисайдцы, выступая в меньшинстве, нанесли «сорокам» поражение со счетом 2:1 в 3-м туре АПЛ.
Голкипер по ходу матча совершил 7 сэйвов. Это его личный рекорд в чемпионате Англии.
Бразилец выступает за «Ливерпуль» с сезона-2018/19. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Топ вратарь
Большое счастье что он выбрал Ливерпуль
Есть продвинутая вратарская система статистики, там больше 10 параметров с кучей подпараметров. Статистика продвинутая, с учетом кучи коэффициентов на сложность моментов, соперников и тд, а не просто словил- отбил-выбил.
Три последних года там Алисон лучший в мире без всяких возможно, и 4 раза за последние 5 лет. 2 раза с огромным отрывом. И это несмотря на то, что он может иногда почудить.
Как раз про «может» тут и речи быть не может - Алисон сильнейший кипер мира последних пяти лет как минимум, и это факт