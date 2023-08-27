Трент о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Одна из лучших игр «Ливерпуля» при Клоппе. Наш план вылетел в трубу, но мы сотворили нечто на века»

Трент Александер-Арнолд поделился эмоциями после победы над «Ньюкаслом».

В 3-м туре « », оставшись в меньшинстве на 28-й минуте, обыграл « » (2:1) благодаря дублю в концовке матча.

«Честно говоря, это невероятно. Сегодня произошло что-то совершенно особенное. Вы выходите с планом, хотите контролировать ход игры, диктовать владение и постараться как можно быстрее разрядить атмосферу – для них это обычно становится огромным преимуществом.

Наш план очень быстро вылетел в трубу. Нам пришлось пройти очень трудный путь. Но мы сплотились, разобрались со всем и сотворили нечто на века.

Одно из наших лучших выступлений под руководством тренера [ ], а у нас было несколько выдающихся игр. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку