Трент о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Одна из лучших игр «Ливерпуля» при Клоппе. Наш план вылетел в трубу, но мы сотворили нечто на века»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Трент Александер-Арнолд Дарвин Нуньес Футбол

Трент Александер-Арнолд поделился эмоциями после победы над «Ньюкаслом».

В 3-м туре АПЛ «Ливерпуль», оставшись в меньшинстве на 28-й минуте, обыграл «Ньюкасл» (2:1) благодаря дублю Дарвина Нуньеса в концовке матча.

«Честно говоря, это невероятно. Сегодня произошло что-то совершенно особенное. Вы выходите с планом, хотите контролировать ход игры, диктовать владение и постараться как можно быстрее разрядить атмосферу – для них это обычно становится огромным преимуществом.

Наш план очень быстро вылетел в трубу. Нам пришлось пройти очень трудный путь. Но мы сплотились, разобрались со всем и сотворили нечто на века.

Одно из наших лучших выступлений под руководством тренера [Юргена Клоппа], а у нас было несколько выдающихся игр. Мы будем вспоминать эту игру как нечто очень, очень особенное», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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22 комментария

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Михо
Ливерпуль и нечто на века это почти синонимы, финал с Миланом, полуфинал с Барсой…👏🏻
+36
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А.В. Бубнов
Да уж, установку вы сегодня знатно запороли.
Но выкрутились)
+20
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kaka10
и это говорит Трент, который своим нестандартным угловым сделал 4:0 в ответке полуфинала ЛЧ :)

видимо на эмоциях
+20
-5
+15
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aseke
Ок, только больше так не отдавай назад.
+7
-3
+4
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kaka10
Ответ SaH4r.
новость про Ливерпуль, но нет, надо приплести Барсу. Что за красно-черные комплексы?)
ну как бы я тут не причём, что Ливерпуль тогда унизил именно Барсу
Арнольд один из героев той встречи был. Всё логично
+8
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А.В. Бубнов
Ответ Михо
Ливерпуль и нечто на века это почти синонимы, финал с Миланом, полуфинал с Барсой…👏🏻
Там и УГЛОВОЙ самостоятельная единица)
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Sergey Kuznetsov
Ответ versus_
Трент похоже забыл лучшие игры при Клоппе, так давно они были... Ньюкасл засушил игру во-втором тайме, чтобы поймать Ливер на контратаках, даже вратарь тянул время, но те и не думали идти вперед большими силами. Сыграло роль выход Жоты, он привнес движение, сделал пару прорывов. Голы получились скорее спонтанными, хозяева оказались жертвами ошибочной тактики пониженных скоростей, им не хватило концентрации, вратарь тоже не спас. Ливерпуль останется середняком, как и в прошлом сезоне, независимо от Салаха. А Ньюкасл еще не столь совершенен тактически, чтобы на классе доводить матчи до победы, им нужно было играть, как в первой половине матча и победа была бы в кармане.
Середняком? Вы трезвый?
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a.sh.s.
когда по факту урыл сразу переходишь на оскорбление? не забывай Ливерпуль и с вами сделал камбэк века, как же вам покоя не даёт Барса, где новость про матч Ливерпуль-Ньюкасл ты вспоминаешь только а Барсе.
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А.В. Бубнов
Ответ поколение пепси
ой прям уж на века, запоминающееся , но не более
Пока я жив, о УГЛОВОМ буду вспоминать и напоминать)
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А.В. Бубнов
Ответ Sergey Kuznetsov
Середняком? Вы трезвый?
Он оправдывает своё погонялово
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SaH4r.
немного пафосно, но не сдались, молодцы
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поколение пепси
ой прям уж на века, запоминающееся , но не более
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mastadon
Несмотря на ошибку для Трента очень важная игра, ведь после удаления именно ему досталась капитанская повязка. Очень важный момент в его карьере
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عمر ابو حفصة داغستاني
Ответ aseke
Ок, только больше так не отдавай назад.
Дык , он вообще не попал по мячу )
+1
-1
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Artūras Grigas
Ответ aseke
Ок, только больше так не отдавай назад.
Ты матч то видел?
+3
-3
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Бондарев Олег
Ответ aseke
Ок, только больше так не отдавай назад.
Отдал Салах, а Трент не обработал. бывает...
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