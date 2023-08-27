Нуньес сделал дубль в игре с «Ньюкаслом». Форвард «Ливерпуля» не забивал 7 матчей подряд

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую безголевую серию в «Ливерпуле».

В матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) Нуньес сделал дубль, забив на 81-й и 93-й минутах.

До этого форвард «Ливерпуля» не забивал в 7 матчах подряд – последний гол уругвайца был забит 16 апреля в ворота «Лидса» (6:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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65 комментариев

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Красный чай
Болелы Ливерпуля не теряли в него веру ❤️
+113
-3
+110
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mastadon
Не забивал в семи матчах. Ему больше 15 минут с банки не дают, попробуй тут позабивай
+68
-2
+66
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Отец Абду
Тащер, сколько хейт влилось в его адрес когда то...
А сегодня он принес 3 очко, в больших матчах он может поменять исход матча
+60
-6
+54
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mastadon
Судьи АПЛ принимают вызов и в следующей игре удалят кого-то из игроков Ливерпуля ещё в подтребуном помещении
+42
-1
+41
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Ivan Ermolenko
2 удара, 2 гола.
хы, послематчевое вью - Алиссон переводит вопросы Нуньесу, милота
+27
-2
+25
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Aibek Mak
Вот и вся разница между топ клубом и остальными. Ньюкасл мог закрывать этот матч сделав счет 2 или 3-0 но не смог добить , а топ клубу нужен один полумомент и даже Нуньес сделал 2 из 2 х))
+22
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+22
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Виталий [Matiss] Деркачев
Важнейшая победа, так команда приобретает уверенность. Команда терпела и не развалилась, даже с учетом кошмарного судейства в первых трех играх. Как же уверенно, без сомнений судьи удаляют игроков Ливерпуля и дают желтые - даже секунды раздумий нет. Трента в больницу выталкивал Гордон, через минуту такое же действие - фол, на Тренте НИЧЕГО. Жоэлинтон так и не получил карточку, хотя очень хотел.
+20
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Виталий [Matiss] Деркачев
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ливерпуль был ни о чём до 81 минуты, а потом включился ОН
Ну если сажать игру на свисток (КК тут не при делах, можно было и желтую дать, но имел право и красную), однако всю игру пограничные моменты были в одну сторону. При этом Ливерпуль в меньшинстве против команды, которая усиляется игроками по 70 млн, этот Ньюкасл далеко не пацаны для битья.
+15
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+14
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Арман Мартиросян
Зверь! Ливерпуль, ты просто космос!
+16
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mastadon
Ответ Алексѣй Пестовъ
Ливерпуль был ни о чём до 81 минуты, а потом включился ОН
Ньюкасл был ни о чем после удаления
+14
-1
+13
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A.G
где то улыбается Суарес, с победой!!!
+11
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MaxB
Видно, что сконцентрирован на завершении был. А техника и удар у него всегда присутствовали
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llolishe
Стоило поменять номер на праймовый для центр напов номер 9 и уругвайский хищник ворвался в гонку бомбардиров АПЛ!
+9
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+8
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Ivan Ermolenko
Ответ Красный чай
Болелы Ливерпуля не теряли в него веру ❤️
тру
+8
0
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Stewee
Оба гола основаны на самых сильных качествах Дарвина: открывания и рывок за спину защитнику. По идее с появлением Мака и Собо таких разрезающих передач должно быть больше, следовательно и моментов у Нуньеса прибавится.
+7
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Стаут
Ответ Отец Абду
Тащер, сколько хейт влилось в его адрес когда то... А сегодня он принес 3 очко, в больших матчах он может поменять исход матча
просто мозоли прошли! всегда верили в этого топаря
+8
-1
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Аккайын Жасов
Так он же один из лидеров по expected moments, посмотрите статистику эту прошлого сезона
Вопрос был в том когда прорвёт - бесконечно же не могло такое идти
+6
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Sergey Kuznetsov
Ответ Stewee
Оба гола основаны на самых сильных качествах Дарвина: открывания и рывок за спину защитнику. По идее с появлением Мака и Собо таких разрезающих передач должно быть больше, следовательно и моментов у Нуньеса прибавится.
Со времен Бенфики так считал - лучший на рывке, в открывании, чувствует линию офсайда. В Ливерпуле в прошлом сезоне с ним начали мурдить зачем то. У него, к сожалению, не такой большой спектр сильных качеств, но в тех что есть он силён. Мне бы не хотелось чтобы он стал как Ориги, я хочу видеть его в старте. Хотя бы иногда.
+6
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Krutik_prutik
У этого парня есть яица.
+5
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eftomolgy
Главный минус Дарвина- тотальное невезение. А так все данные при нём и самоотдача большая
+5
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aseke
Вот за кого я особенно рад!
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Алексѣй Пестовъ
Ливерпуль был ни о чём до 81 минуты, а потом включился ОН
+6
-2
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dpv
Ответ eftomolgy
Главный минус Дарвина- тотальное невезение. А так все данные при нём и самоотдача большая
Там еще с психологией беда небольшая. Но верим в парня. А главное чтоб Юрген верил.
+4
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untilofend
Ответ Will Turner
чисто везение нуньеса и не более ливерпуль был слабее
да ладно
команда в меньшинстве была слабее?
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Влад Берзин
Взял победу ливерпуля за 26 и двойной шанс и Тотал больше 3.5 Барселоны . 350 превратилось в 13195
+4
-1
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