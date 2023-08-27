Нуньес сделал дубль в игре с «Ньюкаслом». Форвард «Ливерпуля» не забивал 7 матчей подряд
Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую безголевую серию в «Ливерпуле».
В матче 3-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:1) Нуньес сделал дубль, забив на 81-й и 93-й минутах.
До этого форвард «Ливерпуля» не забивал в 7 матчах подряд – последний гол уругвайца был забит 16 апреля в ворота «Лидса» (6:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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А сегодня он принес 3 очко, в больших матчах он может поменять исход матча
хы, послематчевое вью - Алиссон переводит вопросы Нуньесу, милота
Вопрос был в том когда прорвёт - бесконечно же не могло такое идти
команда в меньшинстве была слабее?