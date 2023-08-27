Нуньес сделал дубль в игре с «Ньюкаслом». Форвард «Ливерпуля» не забивал 7 матчей подряд

Дарвин Нуньес прервал 7-матчевую безголевую серию в «Ливерпуле».

В матче 3-го тура против « » (2:1) сделал дубль, забив на 81-й и 93-й минутах.

До этого форвард « » не забивал в 7 матчах подряд – последний гол уругвайца был забит 16 апреля в ворота «Лидса» (6:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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