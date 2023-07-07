«Челси» был готов продать Кукурелью, купленного за 62 млн фунтов год назад, и опрашивал саудовские клубы. Марк не хочет уходить

Марк Кукурелья не намерен уходить из «Челси» этим летом.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, защитник не собирается уходить после непростого первого сезона в «Челси» и намерен побороться за место в составе при . Кукурелья хочет впечатлить нового тренера лондонцев.

« » был открыт к продаже игрока, которого купил за 62 млн фунтов из «Брайтона» прошлым летом, и делал запросы в клубы из Саудовской Аравии по поводу возможного перехода. Но Кукурелья не заинтересован в уходе из «Челси», несмотря на интерес « », который изучал возможность трансфера.

В предстоящем сезоне постарается улучшить свой образ в «Челси».

Статистику 24-летнего флангового защитника можно найти здесь.