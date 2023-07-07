«Челси» был готов продать Кукурелью, купленного за 62 млн фунтов год назад, и опрашивал саудовские клубы. Марк не хочет уходить
Марк Кукурелья не намерен уходить из «Челси» этим летом.
Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, защитник не собирается уходить после непростого первого сезона в «Челси» и намерен побороться за место в составе при Маурисио Почеттино. Кукурелья хочет впечатлить нового тренера лондонцев.
«Челси» был открыт к продаже игрока, которого купил за 62 млн фунтов из «Брайтона» прошлым летом, и делал запросы в клубы из Саудовской Аравии по поводу возможного перехода. Но Кукурелья не заинтересован в уходе из «Челси», несмотря на интерес «Атлетико», который изучал возможность трансфера.
В предстоящем сезоне Марк постарается улучшить свой образ в «Челси».
Статистику 24-летнего флангового защитника можно найти здесь.
- Бен, насколько он железно основной, настолько же железно он травматичен
- цена на Куку сейчас на самом дне, выгодно его не продашь
- оценивать Куку по сезону, когда буквально все были ужасно (не только игроки, но и тренеры, владельцы - весь клуб) - маразм
Как раз середняков всех скупают :)
А этот еще с нужной днк
Было бы неплохо его лямов за 30 куда-нибудь продать.