«Челси» был готов продать Кукурелью, купленного за 62 млн фунтов год назад, и опрашивал саудовские клубы. Марк не хочет уходить

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Маурисио Почеттино Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья не намерен уходить из «Челси» этим летом.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, защитник не собирается уходить после непростого первого сезона в «Челси» и намерен побороться за место в составе при Маурисио Почеттино. Кукурелья хочет впечатлить нового тренера лондонцев.

«Челси» был открыт к продаже игрока, которого купил за 62 млн фунтов из «Брайтона» прошлым летом, и делал запросы в клубы из Саудовской Аравии по поводу возможного перехода. Но Кукурелья не заинтересован в уходе из «Челси», несмотря на интерес «Атлетико», который изучал возможность трансфера.

В предстоящем сезоне Марк постарается улучшить свой образ в «Челси».

Статистику 24-летнего флангового защитника можно найти здесь.

38 комментариев

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Dvin
Челси - football manager в реальной жизни. Не сохраняешься, просто смотришь, что если у тебя миллиард и ты скупаешь всех подряд. Ну Кукурелья и 62 млн это просто за гранью.
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Alex1104
"Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть! Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?!"
+14
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headmaster
Пока абсолютно провальный трансфер. Но мало реально продать его этим летом. Проще уже годик потратить и попытаться встроить его в команду. К тому слева есть железный игрок основы Чилуэлл
+11
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*MVP*
Ответ headmaster
Пока абсолютно провальный трансфер. Но мало реально продать его этим летом. Проще уже годик потратить и попытаться встроить его в команду. К тому слева есть железный игрок основы Чилуэлл
Куку при всех его минусах нужно оставлять как минимум по трем причинам:
- Бен, насколько он железно основной, настолько же железно он травматичен
- цена на Куку сейчас на самом дне, выгодно его не продашь
- оценивать Куку по сезону, когда буквально все были ужасно (не только игроки, но и тренеры, владельцы - весь клуб) - маразм
+7
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Любезный Коссутий
напомните Боелии, что он купил Страсбург, куда можно ссылать всех ненужных
+5
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Los Galácticos
Кукурелья не виноват что его купили по цене Альфонсо Дэвиса и Тео Эрнандеса, а теперь как не нужную вещь предлагают саудитам чтобы максимально отбить деньги за его трансфер, это когда у него еще вся карьера впереди. За такие косяки должен платить сам Боули, а не Кукурелья своей карьерой футболиста.
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Акира_1
Ответ LIBerly
Теперь весь нелеквид можно сливать арабам
Так у Челси вообще есть опция его отправить в аренду во Францию. Только для чего? Сейчас нужно попытаться найти ему какое-то место в игре Почеттино, возможно, в роли ротации Чилуэлла. Бессмысленно сливать всех сразу, а то просто будет некому играть. Слить за копейки всегда можно.
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Kruglishok
Да надо бы продать Давида Луиза
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Demyan Grachev
самая дорогая кукуруза в мире
+3
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ten Hag
Срочно вернуть в Барселону
Как раз середняков всех скупают :)
А этот еще с нужной днк
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ApXuMaHqPuT
У кукарекульи контракт до 28 года, т.ч. он будет сидеть до последнего😀
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Сергей Кайзер
Ответ headmaster
Пока абсолютно провальный трансфер. Но мало реально продать его этим летом. Проще уже годик потратить и попытаться встроить его в команду. К тому слева есть железный игрок основы Чилуэлл
Самое важное - первое слово, "пока". Поглядим ещё.
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Карма такая карма
Ответ Kruglishok
Да надо бы продать Давида Луиза
Почему-то я аж в голос засмеялся)
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
продадут за 70
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igorrado@yandex.ru
При Чиллуэле, Холле и Маатсане вообще не вижу смысла его нахождения в команде.
Было бы неплохо его лямов за 30 куда-нибудь продать.
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Sabyrzhan Sarbalayev
Ответ headmaster
Пока абсолютно провальный трансфер. Но мало реально продать его этим летом. Проще уже годик потратить и попытаться встроить его в команду. К тому слева есть железный игрок основы Чилуэлл
Турбулентный сезон, мало кто смог себя проявить в полной мере, местами показывал игру, продавать не стоит. Чилвелл железный игрок основы но и травматичен
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Мукунку хороший
Марк был хороший..))
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chugunok
Даже на фоне ужасной игры команды в целом, выделялся своей абсолютной беспомощностью. Теперь его, конечно, сплавить не получится, будет сидеть на длинном контракте
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Pitkin
Как вообще такой игрок как КуКу мог оказаться в Челси?
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Evgen_Hazard
Радует тот факт, что в Челси уже поняли и какие-то мысли о продаже этого бесполезного уже формируют
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BZB
Как он улучшит образ? Превратится из пуделя в шарпея?
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зак
Каталонское бревно, как можно было его купить да еще за такие деньги?
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Сахарный ватник
Никто не хочет чебурашку по оверпрайсу.
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Sergeev55
Взяли на свою голову с большой переплатой, теперь не могут от него избавиться!!! 😆😉
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zzzeeerrrooo
Ответ igorrado@yandex.ru
Не, с 15 загнули. Ну, по современным цифрам - 30 норм.
18 за столько его брал Брайтон
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