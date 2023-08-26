По итогам минувшего сезона обе команды из Эр-Рияда закончили чемпионат на вершине турнирной таблицы. «Аль-Наср» до последнего сражался за чемпионский титул, но уступил «Аль-Иттихаду», а «Аль-Шабаб» второй год подряд заканчивает турнир на четвертом месте. Однако в новом сезоне земляки столкнулись с проблемами. «Аль-Наср» потерпел поражения в первых двух турах и только накануне смог одержать в чемпионате победу. У «Аль-Шабаба» все еще хуже. Вроде, лишь одно поражение в гостях, но дома только две ничьи и место внизу турнирной таблицы. Если у «Рыцарей Неджды» есть хоть какое-то оправдание, на старте сезона пришлось играть сразу в нескольких турнирах, то старт «Белых львов» неприятно удивил болельщиков, хотя и они принимали участие в Арабской лиге чемпионов.

Безусловно, в новом сезоне все делают скидку на разные возможности команд, но «Аль-Шабаб» играл вничью с клубами, которые явно превосходит по составу и опыту. «Аль-Наср» продолжает делать приобретения, самым дорогим футболистом команды в межсезонье стал бывший полузащитник «Порту» Отавио. Сейчас у главного тренера команды Луиша Каштру отличный выбор игроков. По сути, он может практически полностью выставить основной состав из легионеров с громкими именами. В матче третьего тура эти громкие имена устроили голевую феерию, хотя началась она еще с поединка плей-офф Лиги чемпионов АФК с другим «Шабабом» из Объединенных Арабских Эмиратов. Земляков «Аль-Наср» примет на стадионе Мрсул Парк, начало в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1,5), ТМ 3

Аль-Наср Эр-Рияд

Буквально за полгода «Аль-Наср Эр-Рияд» смог кратно увеличить число своих болельщиков, не только в Саудовской Аравии, но далеко за его пределами. Первой волной стали персональные поклонники Криштиану Роналду, который после Чемпионата мира в Катаре ушел из «Манчестер Юнайтед». Летом в «Аль-Наср» хлынул поток из действующих звезд: Марцело Брозович, Садио Мане, Секу Фофана, Эмерик Ляпорт. На пост главного тренера был приглашен Луиш Каштру явно не без желания главной звезды клуба. И началось.

В межсезонье несколько товарищеских матчей с ведущими клубами Европы. Затем победа в Кубке арабских чемпионов, в финале удалось обыграть «Аль-Хилаль» — есть первый трофей Криштиану в Азии, и заочный спор с Месси по поводу того у кого их больше, продолжается. Дальше стартовал новый сезон в Премьер-лиге, «Аль-Наср» проиграл дважды. Некоторые лидеры в первых матчах не участвовали, хотя это слабое оправдание.

У команды была куда более важная задача — выйти в групповой этап Лиги чемпионов АФК. И тут чуть не случился конфуз, еще за две минуты до конца основного времени матча «Аль-Наср» проигрывал «Шабабу», и многим показалось, что назревает сенсация. Причем и играла команда так, будто на поле не те самые звезды, а заурядные футболисты. Но за оставшиеся минуты «Рыцари Неджды» смогли отличиться трижды. В третьем туре не повезло «Аль-Фатеху», Садио Мане в ворота хозяев оформил дубль, а Криштиану Роналду хет-трик. Теперь под горячую руку могут попасть земляки. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Насра».

Премьер-лига. 25.08.2023, «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 0 : 5

— 0 : Лига чемпионов АФК. 22.08.2023, «Аль-Наср» — «Шабаб Аль-Ахли» — 4 : 2

— «Шабаб Аль-Ахли» — : 2 Премьер-лига. 18.08.2023, «Аль-Наср» — «Аль-Таавун» — 0 : 2

— 0 : Премьер-лига. 14.08.2023, «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 2 : 1

— «Аль-Наср» — : 1 Кубок арабских чемпионов. 12.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Аль-Наср» — 1 : 1 (д.в. 0 : 1)

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, набрав 67 очков

Команда смогла забить больше всех мячей — 63, а лучшим бомбардиром стал Талиска, он 22 раза смог поразить ворота соперников

Лучшим бомбардиром текущего сезона команды во всех турнирах является Криштиану Роналду, на его счету 9 забитых мячей

Среди ассистентов лидируют Абдуррахман Гариб и Султан Аль-Ганам, у обоих по 3 результативные передачи

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Аль-Шабаб Эр-Рияд

Сейчас на слуху много других клубов Саудовской Аравии благодаря трансферам. «Аль-Шабаб» в этой цепочке остается в тени, между тем эта команда шесть раз становилась чемпионом страны, последний раз в 2012 году. Клуб первым в стране смог выиграть чемпионат три раза подряд в начале 1990-х годов. По международным успехам «Аль-Шабаб» может сравниться с «Аль-Насром», обе команды по одному разу выигрывали Кубок обладателей Кубков азиатских стран.

Тренировали команду в свое время такие наставники как Луис Фелипе Сколари, Иво Вортманн, Мишель Прюдомм, а в этом сезоне ее возглавил Марсель Кайзер из Нидерландов. До этого он несколько лет успешно руководил «Аль-Джазирой» в Объединенных Арабских Эмиратах и приводил клуб к победе в местном чемпионате. Команда также принимала участие в Кубке арабских чемпионов и смогла пробиться в полуфинал, где уступила «Аль-Хилалю». Если исходить из финансовых возможностей, то они достаточно скромные. Удалось подписать только Хабиба Диалло из французского «Страсбура» за 18 миллионов евро и из того же «Аль-Хилаля» перешел колумбийский полузащитник Густаво Куэльяр за 1,38 миллионов евро. Капитан команды — аргентинский ветеран Эвер Банега, который в свое время поиграл за испанскую «Севилью» и миланский «Интер».

Сейчас Марселю Кайзеру нужно исправлять ситуацию, в которую попал коллектив на старте сезона, а тут еще грозный соперник, и велик шанс после четвертого тура застрять на дне турнирной таблицы. Впрочем, время для усиления у «Аль-Шабаба» еще имеется. Трансферное окно будет открыто до середины сентября. Перед вами результаты пяти последних матчей «Белых львов».

Премьер-лига. 25.08.2023, «Аль-Шабаб» — «Дамак» — 1 : 1

Премьер-лига. 18.08.2023, «Аль-Вахда Мекка» — «Аль-Шабаб» — 3 : 1

— «Аль-Шабаб» — : 1 Премьер-лига. 14.08.2023, «Аль-Шабаб» — «Аль-Охдуд» — 1 : 1

Кубок арабских чемпионов. 09.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Аль-Шабаб» — 3 : 1

— «Аль-Шабаб» — : 1 Кубок арабских чемпионов. 06.08.2023, «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда Абу Даби» — 0 : 0 (пен. 5 : 4)

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Аль-Шабаб Эр-Рияд» занял 4 место, набрав 56 очков

Лучшим бомбардиром во всех матчах сезона является Эвер Банега, на его счету 3 забитых мяча

Защитник команды Мотеб Аль-Харби лучший ассистент, на его счету 3 голевые передачи

Самый недисциплинированный бразилец Яго Сантос, в 9 матчах на его счету 1 удаление и 4 предупреждения

История личных встреч Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Шабаб Эр-Рияд

Команды находятся в одном городе и встречались между собой довольно много. Начиная с 2005 года было проведено 38 поединков, в том числе один за Суперкубок страны в 2914 году, в котором по пенальти выиграл «Аль-Шабаб». Львиная доля матчей сыграна в Премьер-лиге и небольшое преимущество в них тоже на стороне «Аль-Шабаба».

Победы «Аль-Наср Эр-Рияд» — 11

Победы «Аль-Шабаб Эр-Рияд» — 14

Ничьи — 13

Самая крупная победа «Аль-Наср Эр-Рияд» — 3 : 0

Самая крупная победа «Аль-Шабаб Эр-Рияд» — 4 : 0

В эпоху Криштиану Роналду «Аль-Шабаб» пока не может обыграть соседей. В 2023 году было сыграно три поединка, и в них зафиксировано две ничьи. Причем в последнем матче на поле «Аль-Насра». Так что у футболистов «Аль-Шабаба» есть рецепт, как не проиграть. Перед вами результаты пяти последних встреч команд.

Кубок арабских чемпионов. 28.07.2023, «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» — 0 : 0

Премьер-лига. 23.05.2022, «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» — 3 : 2

— «Аль-Шабаб» — : 2 Премьер-лига. 14.01.2021, «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» — 0 : 0

Премьер-лига.06.05.2022, «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» — 4 : 2

— «Аль-Шабаб» — : 2 Премьер-лига. 05.11.2021, «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср» — 1 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Шабаб Эр-Рияд

Еще пару лет назад «Аль-Шабаб» выдал против «Аль-Насра» трехматчевую победную серию, причем один раз выиграл в гостях со счетом 4 : 0. Но сейчас повторить такой результат, мягко говоря, будет трудно. Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Наср Эр-Рияд» — 1,41

Ничья — 4,27

Победа «Аль-Шабаб Эр-Рияд» — 7,43

Кажется, Роналду и компания начинают набирать крейсерский ход в чемпионате. Если так, то «Аль-Шабабу» может не поздоровиться. Все зависит от того, выпустит ли Луиш Каштру на поле всех основных игроков. Все-таки с предыдущего матча пройдет всего три дня. Тем не менее, даже без главных звезд хозяева поля должны побеждать.

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