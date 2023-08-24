Новичок «Динамо» Чавес на вопрос о «медведях и водке» в России: «Мало знаю о стране, к сожалению»
Новичок «Динамо» Луис Чавес рассказал, что знает о России.
В четверг Чавес, переходящий в «Динамо» из «Пачуки», прилетел в Москву для завершения трансфера.
– О России мало знал, перед подписанием посмотрел несколько игр «Динамо», до этого особо не было информации. Нравится манера игры, которую ставит тренер, рад, что приехал. Повторюсь, о России знаю мало, к сожалению, не было возможности приезжать сюда, – заявил мексиканский полузащитник.
Далее «Матч ТВ» опубликовал его цитату в таком виде: «Да, слышал, что здесь медведи, водка».
На самом деле вопрос о медведях и водке задал журналист. В ответ Чавес улыбнулся и ответил: «Да, слышал».
– Расскажите о своем трансфере.
– Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо», были некоторые сложности со стороны клуба. Рад, что все решилось, и я приехал.
– Какие у вас сильные качества?
– Наверное, я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам. Работоспособность, – сказал футболист.
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- Дорогая, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мам, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сынок, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуйста, атомный реактор.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.
Я живу здесь, и о России знают достаточно. Чаще всего о России в Мексике говорят как о:
- стране, которая затащила Вторую мировую
- стране, которая провела обалденный ЧМ в 2018-м
- стране, которую уважают за то, что по другую сторону от Штатов и их политики мирового господства (тоже стереотип, но всё-таки не водка с медведями)
- стране, где дофига нефти и газа
- стране с большим научным и культурным наследием
Спроси любого россиянина о Мексике - знания будет гораздо меньше. Скорее всего, ограничатся текилой, сомбреро, похотливыми мужчинами и наркомафией.
у нас они хоть по отдельности... а в Мексике текила и червяки в одной таре
а ЧМ 70-го и 86-го оболденно провела Мексика.
При этом ЧМ 1970-го был очень значимым.
В финале встретились Бразилия - Италия где решалась судьба " золотой богини" Ники.
честно,совсем маленький был тогда, но помню этот чемпионат мира.
Ну и 86 год Триумф Марадоны.
Но город удобный, всё есть, очень приятный центр, если очень надо - до Мехико недалеко, но пробок в пять рядов, толп народа и прочих прелестей каждодневной столичной жизни можно избежать.