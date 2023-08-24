Новичок «Динамо» Чавес на вопрос о «медведях и водке» в России: «Мало знаю о стране, к сожалению»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука Луис Чавес Матч ТВ Спорт-Экспресс Футбол

Новичок «Динамо» Луис Чавес рассказал, что знает о России.

В четверг Чавес, переходящий в «Динамо» из «Пачуки», прилетел в Москву для завершения трансфера.

– О России мало знал, перед подписанием посмотрел несколько игр «Динамо», до этого особо не было информации. Нравится манера игры, которую ставит тренер, рад, что приехал. Повторюсь, о России знаю мало, к сожалению, не было возможности приезжать сюда, – заявил мексиканский полузащитник.

Далее «Матч ТВ» опубликовал его цитату в таком виде: «Да, слышал, что здесь медведи, водка».

На самом деле вопрос о медведях и водке задал журналист. В ответ Чавес улыбнулся и ответил: «Да, слышал».

– Расскажите о своем трансфере.

– Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо», были некоторые сложности со стороны клуба. Рад, что все решилось, и я приехал.

– Какие у вас сильные качества?

– Наверное, я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам. Работоспособность, – сказал футболист.

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66 комментариев

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red hikkikomori
Ответ ральф шумахер
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Ну по логике Чавеса - текила и наркомафия - это Мексика
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Александр Стародубов
Спортс, вы обалдели такие заголовки делать?!)) Гляньте запись вью. Его журналист в шутку спросил про медведей и водку, а вы подаете его ответ так, как будто это единственное, что он знает о России.))
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Anton Kuznetsov
как в 2023 году можно быть такими ограниченными…. тьфу
+38
-13
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pavasaris
Ответ ральф шумахер
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легко. текила и кактусы
+13
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Overkiller
Чавес через пару месяцев:

- Дорогая, я дома!
- Почему так поздно?
- По дороге медведь ногу вывихнул - пришлось водкой отпаивать.
- Садитесь все! Давайте выпьем водки.
- Мам, я пойду поиграю с медведем.
- Хорошо, только стачала выпей водки.
- А где наш дедушка?
- Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны.
- Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди - иди тоже выпей водки.
- Ладно, иди, погуляй, сынок, и не забудь написать вечером отчёт в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки - она заканчивается.
- Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуйста, атомный реактор.
- Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.
+13
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NikoVinkovic
Ответ Пользователь Имени
Надо признать о России он знает больше нежели половина отметившихся в комментариях о Мексике )
Именно.
Я живу здесь, и о России знают достаточно. Чаще всего о России в Мексике говорят как о:
- стране, которая затащила Вторую мировую
- стране, которая провела обалденный ЧМ в 2018-м
- стране, которую уважают за то, что по другую сторону от Штатов и их политики мирового господства (тоже стереотип, но всё-таки не водка с медведями)
- стране, где дофига нефти и газа
- стране с большим научным и культурным наследием

Спроси любого россиянина о Мексике - знания будет гораздо меньше. Скорее всего, ограничатся текилой, сомбреро, похотливыми мужчинами и наркомафией.
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Доктор Верховцев
Мало что знаю о Чавесе. Слышал, что он Уго.
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Доктор Верховцев
А ещё матриощка и московские бабУщки, как спонсоры Зенита.
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Александр Зубков
Ответ ральф шумахер
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Текила.
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Roman Bolshevik
Ответ Александр Александрович
А ты о Мексике больше знаешь ? И это в 2023 то )
Мексику нельзя сравнивать с Россией. Это просто страна, пусть и большая. Когда-то даже немного известная. Её влияние на мировую историю не превышает влияние центральноамериканских ноунеймов. А Россия - это страна, которая будет в 5 самых влиятельных стран за всю историю. Одна из двух сверхдержав 20 века. А что такое Мексика? Очередной американский сателлит...
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topeleven
на днях смотрим "Во все тяжкие", и мама говорит: "из-за этих фильмов мы представляем всех мексиканцев бандитами, но есть же и нормальные"
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.ru
медведи, водка...
у нас они хоть по отдельности... а в Мексике текила и червяки в одной таре
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PrinceYoYo
Ответ ральф шумахер
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Сомбреро, кактусы, Майо.
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Максим Прокофьев
Ответ pavasaris
легко. текила и кактусы
Ещё бурито, широкополые шляпы, пончо, Антонио Бандерос и Сальма Хаек, жарко, бедно, рядом с США ну и пожалуй это всё... Пусть скудно, но Чавес ещё дурнее расписал всё что знает о самой большой стране на планете о которой наверно не мало судачат в мировых СМИ.
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ NikoVinkovic
Не-а, я в Мексике живу.
А я как то в Пуэбле жил в отеле с видом на Попокатепетль. Ездил почти к жерлу на машине. Извергнулся недавно
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ NikoVinkovic
Именно. Я живу здесь, и о России знают достаточно. Чаще всего о России в Мексике говорят как о: - стране, которая затащила Вторую мировую - стране, которая провела обалденный ЧМ в 2018-м - стране, которую уважают за то, что по другую сторону от Штатов и их политики мирового господства (тоже стереотип, но всё-таки не водка с медведями) - стране, где дофига нефти и газа - стране с большим научным и культурным наследием Спроси любого россиянина о Мексике - знания будет гораздо меньше. Скорее всего, ограничатся текилой, сомбреро, похотливыми мужчинами и наркомафией.
я не знаю как про любого россиянина...

а ЧМ 70-го и 86-го оболденно провела Мексика.
При этом ЧМ 1970-го был очень значимым.
В финале встретились Бразилия - Италия где решалась судьба " золотой богини" Ники.
честно,совсем маленький был тогда, но помню этот чемпионат мира.

Ну и 86 год Триумф Марадоны.
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ральф шумахер
Ответ Максим Прокофьев
Ещё бурито, широкополые шляпы, пончо, Антонио Бандерос и Сальма Хаек, жарко, бедно, рядом с США ну и пожалуй это всё... Пусть скудно, но Чавес ещё дурнее расписал всё что знает о самой большой стране на планете о которой наверно не мало судачат в мировых СМИ.
Бандерас испанский бродяга, из Малаги. Если мы о кино - Куарон, Дель Торо и Иньяриту взяли оскары за лучший фильм, в последнее десятилетие. Режиссеры.
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NikoVinkovic
Ответ i.ivanov...russia.dca......
А я как то в Пуэбле жил в отеле с видом на Попокатепетль. Ездил почти к жерлу на машине. Извергнулся недавно
Я живу в Пуэбле, качество воздуха здесь в принципе паршивое из-за вулканического пепла, даже когда он молчит.

Но город удобный, всё есть, очень приятный центр, если очень надо - до Мехико недалеко, но пробок в пять рядов, толп народа и прочих прелестей каждодневной столичной жизни можно избежать.
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PrinceYoYo
Ответ PrinceYoYo
Сомбреро, кактусы, Майо.
Майя *
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Хаха рассмешил)) ( в хорошем смысле)
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BorisLoveMath
Ответ Вондроушова
Тогда это совсем не Мексика, а Чили
венесуэльский Чили?
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GMeazza
Ответ NikoVinkovic
Именно. Я живу здесь, и о России знают достаточно. Чаще всего о России в Мексике говорят как о: - стране, которая затащила Вторую мировую - стране, которая провела обалденный ЧМ в 2018-м - стране, которую уважают за то, что по другую сторону от Штатов и их политики мирового господства (тоже стереотип, но всё-таки не водка с медведями) - стране, где дофига нефти и газа - стране с большим научным и культурным наследием Спроси любого россиянина о Мексике - знания будет гораздо меньше. Скорее всего, ограничатся текилой, сомбреро, похотливыми мужчинами и наркомафией.
Из наркомафии больше всех понравился Лало Саламанка
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ральф шумахер
Водка - это хорошо, жаль не пил с медведем(
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Вондроушова
Ответ Доктор Верховцев
Мало что знаю о Чавесе. Слышал, что он Уго.
Тогда это совсем не Мексика, а Чили
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i.ivanov...russia.dca......
Ответ NikoVinkovic
Именно. Я живу здесь, и о России знают достаточно. Чаще всего о России в Мексике говорят как о: - стране, которая затащила Вторую мировую - стране, которая провела обалденный ЧМ в 2018-м - стране, которую уважают за то, что по другую сторону от Штатов и их политики мирового господства (тоже стереотип, но всё-таки не водка с медведями) - стране, где дофига нефти и газа - стране с большим научным и культурным наследием Спроси любого россиянина о Мексике - знания будет гораздо меньше. Скорее всего, ограничатся текилой, сомбреро, похотливыми мужчинами и наркомафией.
Согласен
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