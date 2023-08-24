Новичок «Динамо» Чавес на вопрос о «медведях и водке» в России: «Мало знаю о стране, к сожалению»

Новичок «Динамо» Луис Чавес рассказал, что знает о России.

В четверг , переходящий в «Динамо» из «Пачуки», прилетел в Москву для завершения трансфера.

– О России мало знал, перед подписанием посмотрел несколько игр «Динамо», до этого особо не было информации. Нравится манера игры, которую ставит тренер, рад, что приехал. Повторюсь, о России знаю мало, к сожалению, не было возможности приезжать сюда, – заявил мексиканский полузащитник.

Далее «Матч ТВ» опубликовал его цитату в таком виде: «Да, слышал, что здесь медведи, водка».

На самом деле вопрос о медведях и водке задал журналист. В ответ Чавес улыбнулся и ответил: «Да, слышал».

– Расскажите о своем трансфере.

– Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо», были некоторые сложности со стороны клуба. Рад, что все решилось, и я приехал.

– Какие у вас сильные качества?

– Наверное, я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам. Работоспособность, – сказал футболист.

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