Луис Чавес прошел медосмотр в «Динамо».

Агент мексиканского полузащитника сообщил о том, что игрок сегодня прошел медобследование для завершения перехода в «Динамо».

«Чавес сегодня прошел медосмотр, все хорошо», – сказал Клаудио Курти.

В четверг, 24 августа, Чавес прибыл в Москву. Сообщалось, что трансфер футболиста обойдется «Динамо» в 6,5 млн евро.

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