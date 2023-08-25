Чавес прошел медосмотр в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва агенты Луис Чавес Спорт-Экспресс Футбол

Луис Чавес прошел медосмотр в «Динамо».

Агент мексиканского полузащитника сообщил о том, что игрок сегодня прошел медобследование для завершения перехода в «Динамо».

«Чавес сегодня прошел медосмотр, все хорошо», – сказал Клаудио Курти.

В четверг, 24 августа, Чавес прибыл в Москву. Сообщалось, что трансфер футболиста обойдется «Динамо» в 6,5 млн евро.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
валя_стакан
последнии серии мексиканского сериала
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DiMANUTD
Авансом топ-трансфер. Возможно, главный трансфер лиги на вход 2023
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheSportNik
Сильный игрок, так что с ним Динамо станет сильней.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Всех динамовцев -сораДников поздравляю с этим событием . Ругали мы руководство Динамо нещадно , стучали во все колокола! Наконец-то повернулись к нам лицом ! Тренера взяли отличного , состав подбирается приличный , все грамотно делают на трансферном рынке . Дай Бог нам удачи и побед ! Дай Бог нашим игрокам играть без травм ! Мы все здесь Динамо Москва ! Одна жизнь ! Одна команда !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
verhowen
Наши поздравления, с промежуточные финишем.
Ждём объявления от руководства Динамо, о заключения контракта с Чавесом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий