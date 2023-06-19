Глава «Ман Сити»: «Мы футбольный бренд номер один в мире. У нас есть коммерческая машина, одни из лучших руководителей мира»
Глава «Ман Сити» назвал бренд клуба главным в мире футбола.
– В City Football Group входят 13 футбольных клубов. «Ман Сити» – флагманский клуб холдинга.
– Наш клуб хорошо работает, вся система хорошо работает. Сейчас стоимость этой группы клубов превышает 6 миллиардов долларов. Мы создали ценности, привлекли инвесторов мирового уровня.
У нас есть коммерческая машина, одна из лучших в мире. Наши руководители всегда были целью лучших команд в мире. Кстати, это наша заслуга.
Люди ценят то, что мы выпускаем не только лучших талантов на поле, не только растим лучших талантов в академии, но мы растим одних из лучших руководителей в мире, скаутов.
И это свидетельство той большой работы, которую проделывает City Football Group. Мы футбольный бренд номер один в мире. Таковы факты, – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Остальные где-то ниже, какие бы игровые результаты ни показывали.
Хоть они давно топы но фанатов практически нет,у Челси, МЮ и даже Арсенала который лет 10 на спаде, без ЛЧ и трофеев фанов на много больше.
С Реалом и Барсой вообще даже сравнивать нельзя
Странная ситуация вроде и играют хорошо и выигрывают но фан база особо не растет,например на групповом этапе интерес к матчам Сити в десятки раз ниже чем интерес к играм медиа топов
Так навскидку, Реал, Барса, МЮ, Арсенал, Челси, Бавария, Милан, Интер, Юве точно известнее
Чтобы стать брендом номер 1 надо стать сначала великим клубом
Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque и простихоспади Sichuan Jiuniu.
с чего им быть крупнейшим футбольным брендом? 🤷♂️