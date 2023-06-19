Глава «Ман Сити»: «Мы футбольный бренд номер один в мире. У нас есть коммерческая машина, одни из лучших руководителей мира»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Ман Сити» назвал бренд клуба главным в мире футбола.

– В City Football Group входят 13 футбольных клубов. «Ман Сити» – флагманский клуб холдинга.

– Наш клуб хорошо работает, вся система хорошо работает. Сейчас стоимость этой группы клубов превышает 6 миллиардов долларов. Мы создали ценности, привлекли инвесторов мирового уровня.

У нас есть коммерческая машина, одна из лучших в мире. Наши руководители всегда были целью лучших команд в мире. Кстати, это наша заслуга.

Люди ценят то, что мы выпускаем не только лучших талантов на поле, не только растим лучших талантов в академии, но мы растим одних из лучших руководителей в мире, скаутов.

И это свидетельство той большой работы, которую проделывает City Football Group. Мы футбольный бренд номер один в мире. Таковы факты, – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

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46 комментариев

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red hikkikomori
Если вы футбольный бренд номер 1 в мире, то почему ваши 13 клубов входящих в группу стоят столько же сколько один Ман Юнайтед)
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damondiamond
у вас на чемпионском твите в 3 раза меньше лайков меньше, чем у блогера айшоуспид, который встретился с Роналду и выставил фотки)))
+30
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+25
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Эксперт Спортс
Глава Химок:" мы бред, мы худший клуб РПЛ"
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-4
+23
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savik-A.M.
И тут Остапа понесло
+23
-5
+18
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Кан и Баллак сидят в баре
Царь во дворца,царь во дворца. Коммерческая машина или коммерческая скважина?
+15
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Stewee
Топ-3 футбольных брендов: Реал, МЮ и Барса.
Остальные где-то ниже, какие бы игровые результаты ни показывали.
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Алексей Иванов
Как владелец различных англоязычных футбольных контент проектов,могу с уверенностью сказать что у Сити очень мало фанатов в мире.
Хоть они давно топы но фанатов практически нет,у Челси, МЮ и даже Арсенала который лет 10 на спаде, без ЛЧ и трофеев фанов на много больше.
С Реалом и Барсой вообще даже сравнивать нельзя
Странная ситуация вроде и играют хорошо и выигрывают но фан база особо не растет,например на групповом этапе интерес к матчам Сити в десятки раз ниже чем интерес к играм медиа топов
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oleg150
Ответ Алексей Иванов
Как владелец различных англоязычных футбольных контент проектов,могу с уверенностью сказать что у Сити очень мало фанатов в мире. Хоть они давно топы но фанатов практически нет,у Челси, МЮ и даже Арсенала который лет 10 на спаде, без ЛЧ и трофеев фанов на много больше. С Реалом и Барсой вообще даже сравнивать нельзя Странная ситуация вроде и играют хорошо и выигрывают но фан база особо не растет,например на групповом этапе интерес к матчам Сити в десятки раз ниже чем интерес к играм медиа топов
Фан-база набирается десятилетиями, МЮ, Реал, Барселона, Ювентус и Арсенал на слуху больше 50 лет, Ман Сити начал круто играть 10 лет назад. Ещё через 10 лет будут и фанаты.
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Rakoth
Ротенберг покусал?
Так навскидку, Реал, Барса, МЮ, Арсенал, Челси, Бавария, Милан, Интер, Юве точно известнее
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Любезный Коссутий
пора основать City Football League, и загнать туда свои 13 клубов
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Sergey Kuznetsov
кавоооо? шо за брэд?
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_Beast_
после 1 ЛЧ сорвало крышу :))
Чтобы стать брендом номер 1 надо стать сначала великим клубом
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CyberUnited
В Англии все хотят чтобы сити каждый год брал титул, потому что никто их достижения в серьез не воспринимает. И всем понятно, что как только шейхи уйдут или ослабнут, сити тут же накажут за все нарушения.
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skreamer
При всём уважении к сегодняшнему Сити, весь их успех держится на двух китах: деньги и Пеп. Убери что-нибудь одно - и всё развалится.
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red hikkikomori
Ответ GeorgeKh
Эх, а помните когда МЮ количеством титулов хвастался, а не деньгами?
Тут речь идёт про бренд, а не про спортивные результаты, говорил бы он о спортивных результатах вопросов бы не возникало
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Гамарджоба Генацвале
Один раз взяли ЛЧ и голову снесло.
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Любезный Коссутий
в City Football Group входят одни ноунеймы. если вычесть Сити, то 99% юзеров никогда не слышали о, например, Melbourne City.
Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque и простихоспади Sichuan Jiuniu.
с чего им быть крупнейшим футбольным брендом? 🤷‍♂️
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red hikkikomori
Ответ Эксперимент
Кому нужен твой МЮ если он уже давно не в состоянии соперничать с City Football Group
Он говорил о бренде - как бренд МЮ>Сити Футбол Групп
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Vanila Panda
Ответ damondiamond
у вас на чемпионском твите в 3 раза меньше лайков меньше, чем у блогера айшоуспид, который встретился с Роналду и выставил фотки)))
и что это значит?
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Кашшай Чакырович
Они на футбольном поле доказали ,что они номер один в мире , пусть у глориков мешков мю ,реала и челси горит ,ведь они в жизни не смогут играть в такой футбол )))) просто красавцы )))
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Darth_Malice
им Зенит надо купить в свой CFG, отлично вписывается в концепцию бравады брендом и болельщиками, которых нет
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Эксперимент
Ответ red hikkikomori
Он говорил о бренде - как бренд МЮ>Сити Футбол Групп
Бренд Сити только растёт, а стоимость МЮ находясь еще лет 5 на дне упадёт.
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gukmamop
Хорошо ребята отметили требл
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Serg13s
Рома Ротенберг: вызов принят
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Stewee
Топ-3 футбольных брендов: Реал, МЮ и Барса. Остальные где-то ниже, какие бы игровые результаты ни показывали.
Реал в этом году сдал, это видно по отставанию от Барсы в ЛаЛиги и это было ожидаемо, клубу нужны новые футболисты, перестройка,, МЮ я уже забыл когда что-то выигрывал и топчится на одном месте уже который год меняя тренеров, у Барсы кризис связан с плохим финансовым положением, они не только купить, а зарегистрировать игроков не могут, теперь Сити, идёт который год стабильно прогрессируя, по итогу результат на лицо. Поэтому величие и заслуги в прошлом клубов на сегодня не являются авторитетом
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