Глава «Ман Сити»: «Мы футбольный бренд номер один в мире. У нас есть коммерческая машина, одни из лучших руководителей мира»

Глава «Ман Сити» назвал бренд клуба главным в мире футбола.

– В City Football Group входят 13 футбольных клубов. « » – флагманский клуб холдинга.

– Наш клуб хорошо работает, вся система хорошо работает. Сейчас стоимость этой группы клубов превышает 6 миллиардов долларов. Мы создали ценности, привлекли инвесторов мирового уровня.

У нас есть коммерческая машина, одна из лучших в мире. Наши руководители всегда были целью лучших команд в мире. Кстати, это наша заслуга.

Люди ценят то, что мы выпускаем не только лучших талантов на поле, не только растим лучших талантов в академии, но мы растим одних из лучших руководителей в мире, скаутов.

И это свидетельство той большой работы, которую проделывает City Football Group. Мы футбольный бренд номер один в мире. Таковы факты, – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» аль Мубарак.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной