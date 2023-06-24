«Атлетико» может подписать Кессиэ или Верратти и пытается купить Галана. Кукурелья и Гайя – альтернатива защитнику «Сельты», Кондогбиа уходит в «Марсель»
«Атлетико» работает над трансфером защитника «Сельты» Хави Галана.
По данным Marca, на протяжении нескольких недель ситуация в переговорном процессе была напряженной, но в последнее время позиции сблизились.
«Сельта» была готова снизить запрашиваемую сумму с 18 миллионов евро (таковы отступные) до 12-15 миллионов, но и в этом случае «Атлетико» не мог себе позволить трансфер. Теперь же появился вариант с включением в сделку защитника Ману Санчеса, арендованного «Осасуной».
Мадридский клуб стремится подписать Галана до начала предсезонной подготовки. В том случае, если по каким-то причинам сделка сорвется, «кольчонерос» могут переключиться на Хосе Гайю («Валенсия») или Марка Кукурелью («Челси»).
Также «Атлетико» заинтересован в полузащитниках Марко Верратти («ПСЖ») и Франке Кессиэ («Барселона»). Менеджеры надеются на то, что нестабильное положение этих игроков позволит подписать кого-то из них.
As сообщает, что из команды, занявшей третье место в Ла Лиге в сезоне-2022/23, в «Марсель» уходит хавбек Жоффре Кондогбиа. 30-летний игрок отказал «Бешикташу». За него «Атлетико» получит 5 миллионов евро.
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