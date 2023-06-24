«Атлетико» может подписать Кессиэ или Верратти и пытается купить Галана. Кукурелья и Гайя – альтернатива защитнику «Сельты», Кондогбиа уходит в «Марсель»

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«Атлетико» работает над трансфером защитника «Сельты» Хави Галана.

По данным Marca, на протяжении нескольких недель ситуация в переговорном процессе была напряженной, но в последнее время позиции сблизились.

«Сельта» была готова снизить запрашиваемую сумму с 18 миллионов евро (таковы отступные) до 12-15 миллионов, но и в этом случае «Атлетико» не мог себе позволить трансфер. Теперь же появился вариант с включением в сделку защитника Ману Санчеса, арендованного «Осасуной».

Мадридский клуб стремится подписать Галана до начала предсезонной подготовки. В том случае, если по каким-то причинам сделка сорвется, «кольчонерос» могут переключиться на Хосе Гайю («Валенсия») или Марка Кукурелью («Челси»).

Также «Атлетико» заинтересован в полузащитниках Марко Верратти («ПСЖ») и Франке Кессиэ («Барселона»). Менеджеры надеются на то, что нестабильное положение этих игроков позволит подписать кого-то из них.

As сообщает, что из команды, занявшей третье место в Ла Лиге в сезоне-2022/23, в «Марсель» уходит хавбек Жоффре Кондогбиа. 30-летний игрок отказал «Бешикташу». За него «Атлетико» получит 5 миллионов евро.

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10 комментариев

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Evgen_Hazard
Умоляю заберите кукуху по старой дружбе
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Denchik_RED-BLUE
Левый защитник действительно нужен, поскольку может уйти Карраско, а больше никого и нет, Регилон только лечился за счет Атлетико, пока был в аренде. С центром поля сложнее: да, Кондогбиа уйдет, но есть Коке, Де Пауль, Льоренте, Сауль и Барриос, прости Господи, Витсель. И ведь хотели Амрабата. Наверняка, если кого-то смогут подписать, то нужно будет и продавать, чтобы вписаться финансовые правила Тебаса. У Атлетико достаточно своих долгов + титульный спонсор слился
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2vdhrvmmzf
Ответ Evgen_Hazard
Умоляю заберите кукуху по старой дружбе
Если и заберут то раз в 5 дешевле чем Челси отдал)
+4
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Karl0709
Ответ DolJun
скрестили пальцы за то, что заберут кукурелью)
Он ваш на вечно 😁😁
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adminS.ru
Какая кукарелла с вератти если не смогли осилить трансфер Галана за 12 🍋
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ DolJun
скрестили пальцы за то, что заберут кукурелью)
За 60 лямов взяли, отдадут за 10
+1
-1
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ManuCherry
Ответ Denchik_RED-BLUE
Левый защитник действительно нужен, поскольку может уйти Карраско, а больше никого и нет, Регилон только лечился за счет Атлетико, пока был в аренде. С центром поля сложнее: да, Кондогбиа уйдет, но есть Коке, Де Пауль, Льоренте, Сауль и Барриос, прости Господи, Витсель. И ведь хотели Амрабата. Наверняка, если кого-то смогут подписать, то нужно будет и продавать, чтобы вписаться финансовые правила Тебаса. У Атлетико достаточно своих долгов + титульный спонсор слился
А как же Рейнилдо или как его там?
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Denchik_RED-BLUE
Ответ ManuCherry
А как же Рейнилдо или как его там?
Рейнилду, во-первых, еще не восстановился после крестов, и каким он вернется после них - это во-вторых. В-третьих, Рейнилду очень оборонительного плана для игры латералем, скорее всего он продолжит конкурировать за место левого центрального
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