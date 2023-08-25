Арбитр на ВАР Дин о моменте, когда Ромеро схватил Кукурелью за волосы в 2022-м: «Моя очень плохая ошибка. Не хотел отправлять Тэйлора к монитору, потому что он мой приятель»

Экс-арбитр Майк Дин вспомнил судейскую ошибку в матче «Челси» и «Тоттенхэма».

Во втором тайме игры, состоявшейся в августе 2022 года, защитник « » Кристиан Ромеро схватил за волосы защитника «Челси» Марка Кукурелью во время борьбы за мяч в штрафной площади. Главный арбитр встречи не зафиксировал нарушение правил. После этого «Тоттенхэму» удалось отыграться и сравнять счет – 2:2.

Дин, который был видеоассистентом судьи, не вмешался в эпизод.

«Я пропустил глупый эпизод с волосами в матче « » – «Тоттенхэм», что было плохим решением с моей стороны.

Что бы я сделал, если бы ситуация повторилась? Я бы отправил Энтони к монитору. Но тогда я понимал, что если бы я отправил его к монитору, он нарвался бы на критику тренеров, а Тэйлор проводил адскую игру. Матч был сложным от начала и до конца.

После встречи я сказал Энтони: «Я не хотел отправлять тебя к монитору после того, что происходило в игре». Мне не хотелось отправлять его к монитору, потому что он не только судья, но и мой приятель. Я не хотел, чтобы он получил еще больше проблем, чем уже получил.

Энтони достаточно большой, лысый и грозный, чтобы понять, что идет к монитору не просто так. Если кого-то дергают за волосы, все очень просто. Это просто моя ошибка, очень плохая ошибка. И она повлияла на меня как на арбитра ВАР в будущем», – сказал Дин.

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