Арбитр на ВАР Дин о моменте, когда Ромеро схватил Кукурелью за волосы в 2022-м: «Моя очень плохая ошибка. Не хотел отправлять Тэйлора к монитору, потому что он мой приятель»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Майк Дин Энтони Тэйлор Марк Кукурелья Кристиан Ромеро Футбол

Экс-арбитр Майк Дин вспомнил судейскую ошибку в матче «Челси» и «Тоттенхэма».

Во втором тайме игры, состоявшейся в августе 2022 года, защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро схватил за волосы защитника «Челси» Марка Кукурелью во время борьбы за мяч в штрафной площади. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор не зафиксировал нарушение правил. После этого «Тоттенхэму» удалось отыграться и сравнять счет – 2:2.

Дин, который был видеоассистентом судьи, не вмешался в эпизод.

«Я пропустил глупый эпизод с волосами в матче «Челси» – «Тоттенхэм», что было плохим решением с моей стороны.

Что бы я сделал, если бы ситуация повторилась? Я бы отправил Энтони к монитору. Но тогда я понимал, что если бы я отправил его к монитору, он нарвался бы на критику тренеров, а Тэйлор проводил адскую игру. Матч был сложным от начала и до конца.

После встречи я сказал Энтони: «Я не хотел отправлять тебя к монитору после того, что происходило в игре». Мне не хотелось отправлять его к монитору, потому что он не только судья, но и мой приятель. Я не хотел, чтобы он получил еще больше проблем, чем уже получил.

Энтони достаточно большой, лысый и грозный, чтобы понять, что идет к монитору не просто так. Если кого-то дергают за волосы, все очень просто. Это просто моя ошибка, очень плохая ошибка. И она повлияла на меня как на арбитра ВАР в будущем», – сказал Дин.

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37 комментариев

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Раз приятель, то всё ок
+106
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Нионель Ералду
Классика английского футбола
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Mykytka
Вот это и есть уровень судей в АПЛ последние годы. Не хотел подставлять приятеля…

Раньше были одними из лучших, а сейчас сплошной цирк.
Причем судя по обсуждениям, фан любого клуба почти может это сказать.
+57
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Всеволод Бобров
как такое вообще можно говорить? Считай расписался в своей профнепригодности. Сюр какой-то.
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Egor Aleksandrovich
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Раз приятель, то всё ок
мем с судьей, где он бьет деревянным молотком по столу, и кричит "оправдан!"
+20
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2nq7wq95fh
Кариос про финал лч 2018, я отдал пас на Бензема потому что он мой приятель ))
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Олег Пирожков
При этом Дин забыл упомянуть, что он фанат Тоттенхэма. Это так к слову.
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Born is the King
Просто не хотел утруждать приятеля. А ведь в АПЛ много фанатов клубов среди рефери, которые могут затащить свой клуб просто просто потому что команда им нравится
+8
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Glukinho
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Раз приятель, то всё ок
полностью оправдан
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Всеволод Бобров
Ответ Serge Vendino
Ключевое слово "экс-арбитр". Теперь его уже не отстранят на туры)
да даже и экс, все равно лучше такое при себе оставлять как по мне.
+6
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Serge Vendino
Ответ Всеволод Бобров
как такое вообще можно говорить? Считай расписался в своей профнепригодности. Сюр какой-то.
Ключевое слово "экс-арбитр". Теперь его уже не отстранят на туры)
+5
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Andrey Kulchitsky
а что еще ожидать от легенды Тоттенхэма
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Dauren Ussenov
ну и кто он после того, с чего началась подводка к увольнению Тухеля?
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damondiamond
Энтони ещё тот помидор, особенно, в последних сезонах - просто треш, а не арбитр
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Всеволод Соколов
Как раз такими и подставил своего приятеля. И себя заодно
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ман сити фейк
Нужны судьи зарубежные. В АПЛ все зарубежные только судьи англичане. Вот из-за этого проблемы. Надо привлекать лучших судей со всего мира
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ARIGAMI ARIGAMI
🤦🏻‍♂️
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chelsea fc
Самая лучшая игра Челси, по-моему мнению, в сезоне 2022-2023 (которую "сломали" два приятеля). После этой игры команду было не узнать, а дальше и увольнение Тухеля.
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легенда МЮ
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Tun
Мда, по-братски косячат
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Andrey Kulchitsky
Ответ Andrey Kulchitsky
а что еще ожидать от легенды Тоттенхэма
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Iamliam
Ответ Mykytka
Вот это и есть уровень судей в АПЛ последние годы. Не хотел подставлять приятеля… Раньше были одними из лучших, а сейчас сплошной цирк. Причем судя по обсуждениям, фан любого клуба почти может это сказать.
Посмотри ЛаЛигу, там клоунада почти каждый матч с участием топов.
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Андрей Калинин
Главный арбитр должен сидеть на вар, а по полю бегать его помошник. Первый видит гораздо больше
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songbilong
нужно признать ошибки на поле своевременно
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Азат Адиев
А разве можно выносить оценку событию на основе независимых для него событий? Это что-то непрофессиональное
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