Тысячи фанатов «МЮ» протестовали против Глейзеров на «Олд Траффорд»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь протестовали против семьи Глейзеров.

Тысячи болельщиков «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ноттингемом» (3:2) остались на стадионе «Олд Траффорд», чтобы выразить протест против Глейзеров.

Акция протеста, организованная группой болельщиков The 1958, состоялась сразу после финального свистка. Фанаты «МЮ», в частности, призывали американцев продать клуб.

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