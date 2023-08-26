Тысячи фанатов «МЮ» протестовали против Глейзеров на «Олд Траффорд»
Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь протестовали против семьи Глейзеров.
Тысячи болельщиков «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ноттингемом» (3:2) остались на стадионе «Олд Траффорд», чтобы выразить протест против Глейзеров.
Акция протеста, организованная группой болельщиков The 1958, состоялась сразу после финального свистка. Фанаты «МЮ», в частности, призывали американцев продать клуб.
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АУ???!!!!!! это деньги не глейзеров, это деньги клуба, который заработал. а сами глейзеры ни копейки не вложилм в клуб. они даже свои кредиты (личные на другие бизнесы) записывают на счёт клуба))
примерно в этом претензия. паразиты они.
и я не думаю, что они могут забирать деньги, которые заработал клуб, скорее всего, у них просто есть типа зарплаты, премии, потому что там есть ещё совет директоров, доли других владельцев
выше пример Челси Абрамовича, нынешний период, также Сити, ПСЖ - да почти во всех клубах владельцы вкладывают свои деньги, кроме МЮ
то есть вообще клуб не развивают.
и они как владельцы ведут свой бизнес ужасно для клуба и набивают карманы.
с чего бы это болелам их любить