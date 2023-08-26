Тысячи фанатов «МЮ» протестовали против Глейзеров на «Олд Траффорд»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Глейзеры Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь протестовали против семьи Глейзеров.

Тысячи болельщиков «Манчестер Юнайтед» после победы над «Ноттингемом» (3:2) остались на стадионе «Олд Траффорд», чтобы выразить протест против Глейзеров.

Акция протеста, организованная группой болельщиков The 1958, состоялась сразу после финального свистка. Фанаты «МЮ», в частности, призывали американцев продать клуб.

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26 комментариев

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damondiamond
Ответ DolJun
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это деньги клуба, Глейзеры ни одного своего цента не вложили с момента покупки
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red hikkikomori
думаю отказ от покупки атрибутики и билетов на матч более эффективный способ, эти кричалки никакого эффекта не дают
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damondiamond
Ответ DolJun
и что?
то, что Глейзеры ничего не вбухали, ноль, поэтому твой коммент в корне неверный и заминусованный
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Джони Две Куртки
Ответ Veles3101
да объясните уже что не так с этими Глейзерами. У МЮ один из самых дорогих составов.Захотели Роналду - держите. Захотели типа крутого тренера-держите. Антони за 100мультов-нет проблем. Каземиро- покупаем. Нужен вратарь топчик- пожалуйста распишитесь. Перспективный Холландозаменитель-ноунейм. Вот вам денег в три раза больше чем он стоит. МЮ сорит деньгами как никто. И всё равно Глейзеры жадные и плохие
учи матчасть чтобы такую ересь не нести.
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mannik1987
болелам нужно массово не ходить на матчи МЮ, Глейзеру увидев это посчитав недокассу могут все таки продать клуб
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Джони Две Куртки
даже не удивлён, что в коментах пишут какие та неадекваты с фразой "а болелы видели сколько клуб тратит на трансферы при глейзерах ".

АУ???!!!!!! это деньги не глейзеров, это деньги клуба, который заработал. а сами глейзеры ни копейки не вложилм в клуб. они даже свои кредиты (личные на другие бизнесы) записывают на счёт клуба))
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Lavinka
Ответ rigobersong
Очевидно болельщики нашего мю хотят Арабских денег!:)) Пожалуй переобувание века будет:))
Хотят адекватных владельцев а не арабских денег . МЮ хватает своих денег .
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
так это ж их клуб, разве нет? т.е. они буквально могут забирать и деньги заработанные клубом, вместо этого они покупают погба, лукаку, магваера, санчо, антони и кучу кого еще. так в чем проблема протестующих?
в том, что Глейзеры, по их убеждениям, вывели почти полтора миллиарда из МЮ, в то время, как Абрамович столько же ввел в Челси.
примерно в этом претензия. паразиты они.
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Steppenwolf
Акция имела такой смысл : давайте быстрее, мы про вас не забыли.
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damondiamond
Ответ DolJun
так они что, не тратились на состав 7хага? можешь сказать в чем именно мой комментарий не верный?
именно так, они ничего не тратили на состав Тен Хага, все эти покупки осуществляется на деньги, заработанные клубом, а Глейзеры взяли кредит в банке при покупке МЮ и повесили этот кредит на клуб, получая каждый год дивиденды по 15-20 миллионов, выплачивая постепенно кредит в 500 миллионов, если не ошибаюсь с числом, поэтому все хотят, чтобы они убрались и пришел новый владелец, который сможет перестроить стадион, базу и прочее, вкладывая свои деньги, как это делается в нормальных клубах) катарцы обещают все это сделать и выплатить долг, а также покупать игроков, это если в кратце
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damondiamond
Ответ DolJun
так это ж их клуб, разве нет? т.е. они буквально могут забирать и деньги заработанные клубом, вместо этого они покупают погба, лукаку, магваера, санчо, антони и кучу кого еще. так в чем проблема протестующих?
клуб и зарабатывает деньги, потому что приходят сильные игроки и позволяют играть на высшем уровне, если ничего не делать, то МЮ просто будет болтаться в середине таблицы, рекламные и спонсорские контракты станут меньше и прочее, что приведет к низкой прибыли, как можно зарабатывать, если у тебя прибыль каждый год снижается? поэтому Глейзеры берут деньги в клубной кассе, образно говоря, и покупают игроков, чтобы увеличить прибыль

и я не думаю, что они могут забирать деньги, которые заработал клуб, скорее всего, у них просто есть типа зарплаты, премии, потому что там есть ещё совет директоров, доли других владельцев
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damondiamond
Ответ DolJun
а игроки сами по себе приходят? бесплатно? за еду поиграть?
да епт, они приходят на деньги, которые заработал КЛУБ, а НЕ ГЛЕЙЗЕРЫ ВЛОЖИЛИ, зарплату всему персоналу вне поля, на поле платит тоже КЛУБ, а не ГЛЕЙЗЕРЫ, КЛУБ ВЫХОДИТ В ЛЧ, КЛУБ ПОДПИСЫВАЕТ СПОНСОРСКИЕ КОНТРАКТЫ, ЗА РЕКЛАМУ ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ КЛУБ, ВСЯ ПРИБЫЛЬ, КОТОРАЯ СВЯЗАНА С МЮ, ЭТО ДЕНЬГИ КЛУБА, НЕ ГЛЕЙЗЕРОВ, ГЛЕЙЗЕРЫ ЭТО ПРОСТО ДЯДИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА И ПОЛУЧАЮТ С ЭТОГО ДЕНЬГИ, НО СВОИ ДЕНЬГИ ОНИ НЕ ВКЛАДЫВАЮТ

выше пример Челси Абрамовича, нынешний период, также Сити, ПСЖ - да почти во всех клубах владельцы вкладывают свои деньги, кроме МЮ
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Dm Kznts
Ответ DolJun
так это ж их клуб, разве нет? т.е. они буквально могут забирать и деньги заработанные клубом, вместо этого они покупают погба, лукаку, магваера, санчо, антони и кучу кого еще. так в чем проблема протестующих?
практически нулевой вклад в инфраструктуру клуба от них.
то есть вообще клуб не развивают.
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Dm Kznts
Ответ DolJun
так клуб разве им не принадлежит? я что-то не пойму.
принадлежит.
и они как владельцы ведут свой бизнес ужасно для клуба и набивают карманы.
с чего бы это болелам их любить
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damondiamond
Ответ Veles3101
да объясните уже что не так с этими Глейзерами. У МЮ один из самых дорогих составов.Захотели Роналду - держите. Захотели типа крутого тренера-держите. Антони за 100мультов-нет проблем. Каземиро- покупаем. Нужен вратарь топчик- пожалуйста распишитесь. Перспективный Холландозаменитель-ноунейм. Вот вам денег в три раза больше чем он стоит. МЮ сорит деньгами как никто. И всё равно Глейзеры жадные и плохие
потому что все это осуществляется на деньги, которые заработал клуб, а не вложили Глейзеры) американцы только кредит взяли в 2008 перед покупкой МЮ и повесили долг на клуб, каждый год забирают дивиденды, выплачивая кредит) Глейзеры ни единого цента не вложили в клуб с момента покупки
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