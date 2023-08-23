Шейх Джасим по-прежнему хочет купить «МЮ» за 5 млрд фунтов. Есть опасения, что Глейзеры не хотят продавать клуб

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Глейзеры Футбол

Шейх Джасим по-прежнему хочет купить «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.

Как пишет Sky Sports, предложение о покупке клуба за 5 млрд фунтов стерлингов остается в силе.

Однако источники, близкие к катарскому предложению, считают, что процесс застопорился на фоне опасений, что семья Глейзеров не уверена в желании продать клуб.

Шейх Джассим сделал пять предложений о покупке «Манчестер Юнайтед», последнее было сделано 11 недель назад, 7 июня.

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14 комментариев

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Роман
Глейзеры по конспектам Леви ведут дела
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the80dream
МанСити, Ньюкасл, теперь МЮ, скоро первая буква в АПЛ, будет означать Арабская
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Александр Александрович
Купить МЮ и перевезти целиком к себе в пустыню. А не мелочиться как его коллеги покупая по одному футболисту
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Ложный Латераль
Город Манчестер может стать эпицентром арабских инвестиций, и центром гонки футбольных вооружений) Соседи уже потратили на линию защиты больше, чем многие страны тратят на оборону) Теперь черёд МЮ

PS Но суперлига это зло))
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#SharkTeam
Шо, еще не продали?!
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Руслан1313
Начало второго сезона нашумевшего сериала
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stradivari13
два сериала от нетфликс - "Мбаппе в Реал" и "продажа МЮ"
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Вова Пупкин
А кроме МЮ в АПЛ больше клубов нет? Вот шейх чудак-человек, зациклился на этом Манчестере. Абрамович когда-то взял "под крыло" крепкого середняка Челси и слепил из него клуб, о котором теперь весь мир знает. Пусть этот шейх купит, например: Фулхэм, Вест Хэм или Эвертон и хотя бы повторит заслуги Абраши...
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Давид Agabekyan
Ответ Direct free kick
Глейзеры не продают ничего
Магуайра продают. Шейху холодильник не нужен?
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