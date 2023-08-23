Шейх Джасим по-прежнему хочет купить «МЮ» за 5 млрд фунтов. Есть опасения, что Глейзеры не хотят продавать клуб

Шейх Джасим по-прежнему хочет купить «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.

Как пишет Sky Sports, предложение о покупке клуба за 5 млрд фунтов стерлингов остается в силе.

Однако источники, близкие к катарскому предложению, считают, что процесс застопорился на фоне опасений, что семья Глейзеров не уверена в желании продать клуб.

Шейх Джассим сделал пять предложений о покупке «Манчестер Юнайтед», последнее было сделано 11 недель назад, 7 июня.

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